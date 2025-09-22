Terça, 23 de Setembro de 2025
Reality K’artistas grava temporada para Dia das Crianças

K’artistas grava temporada em 24 de setembro, no Autódromo de Interlagos, com elenco multicultural e ação social exibida pela PlayTV.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/09/2025 às 17h53
Créditos: Grupo Audacity

O reality show K’artistas, produzido pelo movimento social UneBrasil, grava uma nova temporada em São Paulo no próximo dia 24 de setembro. A produção será exibida nacionalmente pela PlayTV, reunindo influenciadores e artistas em uma competição que alia entretenimento e ação social.

As gravações ocorrerão no Autódromo de Interlagos, em uma edição que também tem como proposta arrecadar alimentos destinados a comunidades em situação de vulnerabilidade, dentro da programação do Dia das Crianças.

A apresentação do reality será conduzida pelo influenciador Bob Navarro, que acompanhará os competidores ao longo da disputa e conduzirá as interações com o público.

Elenco reúne nomes nacionais e internacionais

O elenco confirmado inclui influenciadores conhecidos do público brasileiro, como Christian Pior (ex-Pânico na TV), Evandro Santos, Alessandro Negão, Vinheteiro, Professor Ricardo e os irmãos Piologo. Entre os participantes internacionais estão Wally e Dasha (Rússia), Gringa Chloe (Reino Unido), Enrique “Kike” (Peru), Sharon Gringa no Brasil (Itália), Katiusha (Rússia), Baptista Miranda (Angola) e Paulo Li (China).

A diversidade do elenco reforça o caráter multicultural da competição, que busca integrar diferentes públicos e promover mobilização social por meio da arrecadação de alimentos.

Exibição nacional

A nova temporada do K’artistas será transmitida pela PlayTV, emissora disponível em sinal aberto e em operadoras de TV por assinatura em todo o país. O programa é uma iniciativa do movimento UneBrasil, que une ação social e entretenimento em formato televisivo.

Serviço – Reality K’artistas

- Data da gravação: 24 de setembro de 2025
- Local: Autódromo de Interlagos – São Paulo
- Apresentação: Bob Navarro
- Exibição aos domingos ás 13h na PlayTV:
NETClaro – canal 622
Sky – canal 161
OiTV – canal 143
Parabólica – canal 574


