Gastronomia é uma das atrações da Festa de Flores e Morangos

A Festa de Flores e Morangos de Atibaia tem diversas opções gastronômicas para o público. São vários tipos de pratos, para os mais variados gostos. Além dos doces, há também pratos das culinárias brasileira e japonesa. Na sessão de doces é possível encontrar merengues, espetinhos, tortas, pastel, escondidinhos, banana split, taças, strogonoff, pipoca, suco, caldo de cana, raspadinha, sorvetes, fondue, bolos e muito mais. Além da sensação do momento, o morango do amor, o evento tem outra novidade: o pão de morango.

A culinária japonesa também é uma das mais procuradas do evento. Existem pratos mais conhecidos pelos brasileiros, como yakissoba, guioza, tempurá, sashimi, hot roll, temaki, entre outros, e também aqueles bem típicos do Japão, mais desconhecidos do público, como lámen, tamagoyaki, manju, udon, mochi e muito mais. A típica culinária brasileira também marca presença, com os tradicionais chopps, churrasco, lanches, porções, acarajé, queijo, mel, doces brasileiros, pratos de norte a sul do país, entre outras opções.

Uma das novidades mais esperadas da festa é o Concurso de Cosplay. No dia 28 de setembro, às 15h, haverá um desfile com até 60 vagas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no dia do evento, a partir das 10h. O primeiro lugar ganha R$1.000,00, o segundo recebe R$500, o terceiro R$300 e o quarto lugar e destaque ganham R$100. Os participantes não pagam entrada no evento e ainda terão camarim e guarda-volumes gratuitos.

Os jurados Kya, Celsão e Mayumi julgarão a fidelidade ao personagem original e a qualidade na produção do cosplay. Não é obrigatório levar referência, mas o item ajuda na avaliação. Será proibido ero cosplay, ecchi, nudez, e afins. Os cosplayers que forem de São Paulo e quiserem participar, haverá uma caravana gratuita que sairá do bairro da Liberdade, coordenada pelo Rex.

A festa conta ainda com outras atrações. Com o tema "Hana no Toki – Tempo de Flores", os visitantes podem acompanhar o universo japonês com personagens e as mais variadas flores. São mais de um milhão de pétalas utilizados na decoração do pavilhão. O "Tempo de Flores" será representado pelas quatro estações do ano com diversificados arranjos florais japoneses, os tradicionais ikebanas. A primavera está com a cor rosa, por conta da Cerejeira, tradicional árvore que floreia na estação. O verão é representado pela cor azul em razão dos diversos festivais típicos da cultura japonesa. A cor laranja ficou para a estação outono, pois as folhas de todas as árvores ficam alaranjadas na estação que antecede o frio. Já o inverno tem a cor gelo, em razão da neve que cai no país nesta época do ano.

Unindo as culturas japonesa e brasileira, há ainda o sagrado portal japonês (Torii) com a palavra Seiryū, que significa "correnteza límpida", "águas puras que correm". Mesmo sentido na origem de Atibaia, que em tupi-guarani significa "rio de águas claras". Além disso, outro ponto para foto dentro do pavilhão é a representação da pintura de Claude Monet, feita em 1875: Mulher com Guarda-Sol.

Orquídeas, rosas e girassóis também dão um toque colorido para a decoração do pavilhão. A parede de girassol foi inspirada no sol. Já as orquídeas são representadas pelas espécies phalaenopsis, dendrobium, chuva de ouro e cymbidium pendente. Por fim, as rosas e as folhagens coloridas completam o pavilhão. Sem falar do morango gigante e do Ninja Jiraiya, personagem de uma série japonesa lançada no Brasil no final da década de 80, que são opções para registros fotográficos.

Uma das principais novidades esse ano da festa é o monumento "Sedai no Kizuna - O Elo das Gerações", formado por cinco pedras, cada uma representando uma geração de descendentes japoneses no Brasil. Issei é a primeira geração, homenageando os pioneiros que cruzaram os oceanos para chegarem ao Brasil. Nissei é a segunda geração, filhos dos imigrantes japoneses, nascidos no Brasil. A terceira geração é a Sansei, netos dos imigrantes japoneses, também nascidos no Brasil. Yonsei é a quarta geração, formada por bisnetos dos imigrantes japoneses. E, encerrando a lista, tem Gossei, a quinta geração, com trinetos de imigrantes japoneses.

O Jardim Japonês, localizado na parte mais alta do parque, outra tradicional atração, conta com um caminho sinuoso de contemplação, com a areia simbolizando o rio, em que os visitantes podem percorrê-lo meditando e, em certo ponto, ele será dividido: um dos caminhos levará a nada e o outro a uma surpresa. Os turistas terão que escolher o caminho que querem percorrer, uma analogia à vida, que é feita de escolhas.

O evento traz ainda shows culturais aos sábados e domingos, das 12h às 17h, com apresentações tradicionais como Bon Odori e Taiko, além de danças típicas de outras nacionalidades. Também há mini shopping com produtos diversos, área de alimentação e venda de flores e morangos diretamente dos produtores.

A Festa de Flores e Morangos de Atibaia é uma realização da Associação Hortolândia de Atibaia, com apoio da Prefeitura Municipal de Atibaia, patrocínio do Lago Azul, Sakata, Hospital Leonardo da Vinci, Aticare, Sicredi, Bioplugs e Ball, e colaboração da Acenbra Atibaia, Associação dos Produtores de Morangos de Atibaia e Região, Pró-Flor e Sindicato Rural de Atibaia.

43ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Data: de 5 a 28 de setembro

Às sextas, sábados e domingos

Horários: das 9h às 18h

Local: Parque Ecológico de Atibaia, Av. Nobuyuki Hiranaka, 566, acesso pela Rodovia Dom Pedro I. No sentido Atibaia/Campinas, basta acessar a entrada antes do primeiro pedágio (saída 79 - km 79). Já no sentido Campinas/Atibaia, acesso pela saída para B. Pires/V. D. Pedro I (antes do km 79).

Telefone – 0800-055-5979

Ingressos: inteira R$60,00 e meia R$30,00 – Todas as sextas o valor do ingresso será de meia-entrada (R$30,00).

Estacionamento (administrado pela empresa Estapar): R$50,00 carros, R$180,00 ônibus, R$100,00 vans e micro-ônibus, R$25,00 motos. Clientes Porto Seguro têm 15% de desconto.