Iraci Bohrer inicia pré-venda de seu livro "O jogo invisível das decisões"

Pré-venda acontece de 4 de setembro a 10 de outubro; a partir desta data, o livro estará disponível nas livrarias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/09/2025 às 13h03
Iraci Bohrer, empresária e palestrante internacional, iniciou a pré-venda de seu livro, O jogo invisível das decisões, que acontece de 4 de setembro a 10 de outubro. A partir desta data, o livro estará disponível nas livrarias. A noite de autógrafos acontecerá no dia 21 de outubro, às 19h, na Livraria Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo.

Rotatividade alta, talentos desperdiçados, times desalinhados e resultados que não vêm. Quase sempre, tudo isso nasce de uma decisão malfeita. E não por falta de currículo, técnica ou esforço, mas por algo mais sutil: a incapacidade de perceber o que está por trás de cada escolha. Essa é a tônica do livro de Iraci. “Há um jogo silencioso acontecendo nas salas de reuniões, nas entrevistas, nas promoções, nos desligamentos e até na escolha de fornecedores. Toda decisão que envolve pessoas carrega camadas invisíveis que poucos líderes estão preparados para interpretar. É aí que mora o ponto cego de muitas empresas e, ao mesmo tempo, o diferencial das empresas que mais crescem”, comenta a escritora.

De acordo com ela, decidir sobre pessoas vai muito além de preencher uma vaga. Envolve avaliar se um talento está pronto para ser promovido, se um ciclo precisa mesmo ser encerrado ou se um parceiro externo está alinhado com os valores da empresa. "É um exercício de leitura refinada do comportamento, da energia, das expressões e, principalmente, dos silêncios. Nesse jogo invisível das decisões, não vence quem decide rápido. Vence quem decide bem”, afirma Iraci.

Empresas que crescem com consistência precisam contar com líderes preparados para tomar decisões humanas, conscientes e estratégicas sobre pessoas em todos os níveis da organização. Decidir sobre pessoas não é tarefa simples, é uma competência. “Ela pode, e deve, ser desenvolvida. Porque, no fim, é sempre sobre gente. E gente não mente, mas revela muito sem dizer uma palavra. Líderes que apenas executam metas e distribuem tarefas não sustentam crescimento. Já os que desenvolvem a habilidade de ler o invisível tornam-se gestores de talentos, ou seja, são profissionais capazes de perceber, com profundidade, quem está pronto para avançar, quem precisa de apoio, em que áreas há desalinhamento e quando é preciso agir com firmeza ou empatia”, explica Iraci.

Transformar líderes em gestores de talentos pode ser uma virada de chave estratégica. “Ler o invisível é entender o que não é dito. É escutar o que não foi falado. É perceber o que muitos ignoram. No fundo, o invisível decide antes da gente, a diferença está em quem aprende a ler e a agir, com precisão”, conclui Iraci.

Fundadora do Grupo Crescer RH aos 21 anos, ela soma mais de duas décadas de atuação. É criadora do método exclusivo Leitura do Invisível e aplica essa abordagem às decisões sobre pessoas, com estratégia, consciência e impacto direto nos resultados.

