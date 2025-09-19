Sexta, 19 de Setembro de 2025
Festival "Dia de Rock" volta a BH para sua 2ª edição com programação gratuita

Evento será dia 20 de setembro, com importantes nomes da cena independente, no "Viaduto Santa Tereza"

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/09/2025 às 12h18
Festival
Leandro Miranda

O "Dia de Rock" chega à sua segunda edição em Belo Horizonte no dia 20 de setembro, embaixo do "Viaduto Santa Tereza", com a proposta de ocupar espaços da cidade com música e valorizar a cena independente. O evento gratuito apresenta um line-up que mescla ícones da cena mineira com novas vozes do rock nacional, reunindo diferentes gerações em torno do gênero.

Para Daniel Moura, um dos idealizadores do festival, estar novamente na capital mineira é um marco: “Chegar à segunda edição do Dia de Rock em Belo Horizonte é reafirmar um propósito. Queremos mostrar que o rock é vivo, pulsa nas ruas e tem a capacidade de reunir diferentes gerações em torno de música, cultura e experiências. Não se trata apenas de shows, mas de um movimento que conecta histórias, fomenta novas bandas, abre espaço para quem está começando e fortalece quem já vem trilhando seu caminho. A segunda edição em BH é um passo importante nessa trajetória, e meu sentimento é de gratidão por todos que acreditam e caminham junto com a gente nesse projeto.”

Abrindo a programação, às 14h30, "Martiataka" traz sua energia já conhecida do público do festival, com uma sonoridade que combina peso e irreverência. Na sequência, às 15h30, é a vez de "Maurinho e os Mauditos", banda autoral mineira que carrega letras intensas e uma performance visceral, conectando-se com a essência de resistência do evento.

Às 16h30, sobe ao palco o grupo "Last Warning", referência do cenário independente com seu hardcore direto. Logo depois, às 17h30, a "Libertà" apresenta seu rock engajado, de atitude e letras afiadas, representando a cena contemporânea que pulsa em Minas.

Já consolidada no circuito nacional, a "Black Pantera" é atração das mais aguardadas: a banda mineira leva ao palco sua mistura potente de hardcore, metal e letras de forte impacto social, às 18h30. Às 20h, a "Sagrada Escritura do Gueto" traz uma fusão singular de hardcore e rap, traduzindo a potência das periferias em som e palavra.

Fechando a noite, às 21h, a "Seu Madruga" apresenta o melhor do repertório do grupo "AC/DC", com uma performance que faz jus a uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, garantindo o encerramento em alta voltagem.

Sobre o "Dia de Rock"

O festival nasceu em Juiz de Fora em 2022, onde já realizou quatro edições e se consolidou como tradição. A cidade já foi palco histórico do rock nacional e segue sendo base importante do projeto. Hoje, o "Dia de Rock" firma-se como um movimento que valoriza a cena autoral, abre espaço para novos nomes e fortalece o papel do gênero como símbolo de diversidade e resistência.

SERVIÇO

Dia de Rock – 2ª edição Belo Horizonte
Data: 20 de setembro de 2025
Local: embaixo do Viaduto Santa Tereza – Rua Aarão Reis, 542, Centro – BH/MG
A partir das 14h30
Acesso gratuito

