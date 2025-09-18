Quinta, 18 de Setembro de 2025
Depressão e ansiedade afetam cada vez mais idosos

A solidão e os transtornos emocionais como depressão e ansiedade impactam cada vez mais os idosos, muitas vezes sem diagnóstico adequado.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/09/2025 às 18h58
Depressão e ansiedade afetam cada vez mais idosos
Geração de Saúde

A depressão e a ansiedade em pessoas com 60 anos ou mais avançam em ritmo consistente e já aparecem entre os principais fatores que afetam qualidade de vida nessa faixa etária. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 14% dos adultos 60+ convivem com algum transtorno mental, tendo depressão e ansiedade como condições mais frequentes. O mesmo panorama aponta solidão e isolamento como fatores de risco relevantes.

O tema ganhou força durante a pandemia: um informe técnico da OMS registrou aumento aproximado de 25% na prevalência global desses transtornos no primeiro ano da crise sanitária, com impacto direto sobre serviços e famílias. No Brasil, o Ministério da Saúde descreve a depressão como uma condição de elevada prevalência e reforça a organização da linha de cuidado a partir da atenção primária, com avaliação clínica, manejo de sintomas e acompanhamento longitudinal.

Na prática, sinais comuns tendem a se confundir com "coisas da idade": apatia prolongada, alterações de sono e apetite, retraimento social, desinteresse por atividades que antes eram prazerosas, queixas físicas sem explicação clínica evidente. Em contextos de luto, dor crônica ou múltiplas doenças, esses indícios podem passar despercebidos. É por isso que a literatura e as diretrizes públicas recomendam observação contínua, registro estruturado das rotinas e diálogo permanente entre família e equipe de saúde. A SBGG destaca ainda o papel de exercícios regulares, estímulos sociais e acompanhamento profissional na recuperação e na manutenção da autonomia.

Este cenário se torna ainda mais urgente quando olhamos para a demografia. O Brasil está envelhecendo em um ritmo sem precedentes. De acordo com os dados mais recentes do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população com 60 anos ou mais atingiu 32,1 milhões de pessoas, um aumento de 56% em relação a 2010.

Nesse contexto, a família frequentemente se vê em uma encruzilhada. A rotina intensa de trabalho e os próprios compromissos dos filhos e netos dificultam a oferta do suporte contínuo e especializado que o idoso necessita. A sobrecarga emocional e física sobre o familiar que assume o papel de cuidador principal é imensa, gerando estresse e, em muitos casos, prejudicando a própria relação afetiva. É nesse ponto que o suporte profissional deixa de ser um luxo para se tornar uma necessidade.

É aqui que a profissionalização do cuidado se apresenta como a solução mais eficaz. Empresas especializadas surgem como um pilar de apoio fundamental, oferecendo um cuidado integral e humanizado. É o caso da Geração de Saúde, que se consolidou no mercado com uma filosofia centrada na promoção da autonomia e do bem-estar emocional. A empresa atua com um rigoroso processo de seleção e capacitação, preparando profissionais para serem muito mais do que acompanhantes.

Bruno Butenas, fundador da Geração de Saúde, explica que o diferencial está em enxergar o idoso em sua totalidade, muito além das necessidades básicas. "Nosso trabalho começa com uma imersão na história e no perfil de cada cliente. Queremos entender quem ele é, do que ele gosta, o que o estimula. A partir daí, buscamos criar uma conexão genuína. O cuidador que entra naquela casa não é apenas um assistente; ele é treinado para ser uma companhia inteligente e atenta, um verdadeiro promotor de bem-estar. Ele estimula a conversa, propõe atividades que mantêm a mente ativa e pratica a escuta. É essa presença qualificada que realmente combate a solidão e resgata a alegria de viver", detalha.

Butenas reforça que a metodologia da empresa visa transformar o ambiente do idoso. "Muitas vezes, a família, por mais que ame, não tem as ferramentas para identificar os sinais sutis de uma depressão. Nosso profissional é treinado para isso. Ele percebe a mudança no padrão de sono, a perda de apetite, a falta de interesse. Essa percepção precoce nos permite alertar a família e os médicos, possibilitando uma intervenção rápida que pode mudar completamente o prognóstico", afirma.

O serviço oferecido pela Geração de Saúde abrange desde o acompanhamento domiciliar por algumas horas até o suporte integral 24 horas por dia, incluindo assistência em hospitais, passeios e viagens. Para as famílias, a contratação de um serviço especializado representa segurança e paz de espírito. Para o idoso, significa a chance de envelhecer com dignidade, companhia e, acima de tudo, com saúde mental. Para saber mais sobre como o cuidado profissional pode transformar a vida de um idoso, acesse o site www.gscuidadoresdeidosos.com.br.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
