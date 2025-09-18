Festa de Flores e Morangos terá entrada solidária

Na próxima sexta-feira, dia 19, haverá mais uma vez entrada solidária na 43ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia. Na última ação, mais de duas toneladas de alimentos foram arrecadadas e a expectativa para a sexta é arrecadar mais. A iniciativa permite a troca de ingresso pela doação de 1 kg de alimento não perecível, preferencialmente por arroz, feijão ou óleo, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Atibaia e outras entidades assistenciais do município. Os alimentos devem estar lacrados e dentro do prazo de validade. Não serão aceitos alimentos a granel ou sem informações de fabricação.

Durante a festa, os visitantes podem adquirir morangos e flores diretamente dos produtores. Ambos os produtos possuem espaço exclusivo próximo à entrada principal do parque. O mercado de flores tem mais de 150 mil opções de plantas das mais variadas espécies, cores e tamanhos. Já para os morangos são cinco estandes organizados pela Associação dos Produtores de Morangos e Hortifrutigranjeiros de Atibaia e Região, responsáveis pela comercialização de aproximadamente 80 toneladas de morangos ao longo do evento.

O evento é "pet friendly", em que os animais de estimação são bem-vindos e têm acesso a toda a estrutura do evento. O objetivo é tornar a experiência dos visitantes ainda mais inclusiva e divertida. Além disso, a festa de Flores e Morangos, em parceria com a APAE Atibaia e Ensolar Energia Solar Fotovoltaica, organizou uma sala multissensorial. Um espaço de autorregulação montado para o bem-estar e acolhimento das crianças.

Vídeo 360º e escola de samba

Atração presente todo sábado na festa é o vídeo 360º, que fica no pavilhão de decoração de flores. Promovido pela Sicredi, um dos patrocinadores do evento, a ação é gratuita e todos podem participar e ter acesso a uma cópia do material gravado. Já neste domingo, além de diversas apresentações culturais, haverá uma novidade. A escola de samba de Atibaia "Independência" se apresentará no palco da festa, às 11h no dia 21 de setembro, em razão da homenagem à colônia japonesa do município para o Carnaval 2026 com o enredo "Banzai – da terra do sol nascente, uma herança, um povo, nossa gente".

Edição de 2025

Com o tema "Hana no Toki – Tempo de Flores", os visitantes podem acompanhar o universo japonês com personagens e as mais variadas flores. A festa terá também a exposição fotográfica em comemoração aos 130 anos dos Tratados de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão. Orquídeas, rosas e girassóis também estão presentes na decoração do pavilhão. Sem falar do morango gigante e do Ninja Jiraiya, personagem de uma série japonesa lançada no Brasil no final da década de 80, que são opções para registros fotográficos. O evento conta ainda com mini-shopping de produtos diversos e área de alimentação.

O Jardim Japonês, localizado na parte mais alta do parque, outra tradicional atração, conta com um caminho sinuoso de contemplação, com a areia simbolizando o rio, em que os visitantes podem percorrê-lo meditando e, em certo ponto, ele será dividido: um dos caminhos levará a nada e o outro a uma surpresa. Os turistas terão que escolher o caminho que querem percorrer, uma analogia à vida, que é feita de escolhas.

Realização da festa

A Festa de Flores e Morangos de Atibaia é uma realização da Associação Hortolândia de Atibaia, com apoio da Prefeitura Municipal de Atibaia, patrocínio do Lago Azul, Sakata, Hospital Leonardo da Vinci, Aticare, Sicredi, Bioplugs e Ball, e colaboração da Acenbra Atibaia, Associação dos Produtores de Morangos de Atibaia e Região, Pró-Flor e Sindicato Rural de Atibaia.

Serviço

43ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Data: de 5 a 28 de setembro

Às sextas, sábados e domingos

Horários: das 9h às 18h

Local: Parque Ecológico de Atibaia, Av. Nobuyuki Hiranaka, 566, acesso pela Rodovia Dom Pedro I. No sentido Atibaia/Campinas, basta acessar a entrada antes do primeiro pedágio (saída 79 - km 79). Já no sentido Campinas/Atibaia, acesso pela saída para B. Pires/V. D. Pedro I (antes do km 79).

Telefone – 0800-055-5979

Ingressos: inteira R$60,00 e meia R$30,00 – Todas as sextas o valor do ingresso será de meia-entrada (R$30,00).

Estacionamento (administrado pela empresa Estapar): R$50,00 carros, R$180,00 ônibus, R$100,00 vans e micro-ônibus, R$25,00 motos. Clientes Porto Seguro tem 15% de desconto.