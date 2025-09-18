Quinta, 18 de Setembro de 2025
15°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Disney Cruise Line amplia frota e terá novos navios até 2031

A Disney Cruise Line terá 13 navios em operação até 2031, ampliando a oferta de cruzeiros com itinerários pelo Caribe, Europa e Ásia.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/09/2025 às 16h43
Disney Cruise Line amplia frota e terá novos navios até 2031
Disney

A divisão de cruzeiros da The Walt Disney Company anunciou um processo de expansão que prevê 13 navios em operação até 2031. Atualmente, a frota conta com seis embarcações: Disney Magic, Wonder, Dream, Fantasy, Wish e o Treasure.

Em 2025 será inaugurado o Disney Destiny e, em março de 2026, o Disney Adventure, ampliando para oito o número de navios em atividade. Até 2031, a expectativa é de mais cinco embarcações, que reforçarão a presença da marca em itinerários já consolidados, como Caribe, Bahamas e Europa, além de novas rotas na Ásia, com saídas programadas a partir de Singapura.

Segundo consultoras da Magic Blue Turismo, agência especializada em destinos Disney, a expansão da frota está relacionada ao aumento da procura por cruzeiros que integram hospedagem, lazer e alimentação em um único pacote.

“Nos cruzeiros Disney, estão incluídos acomodação, refeições, atividades de entretenimento e encontros com personagens”, explica Joice Ferreira, fundadora da Magic Blue Turismo e especialista em Disney Cruise Line.

Características dos cruzeiros Disney

Os cruzeiros Disney oferecem atrações e serviços voltados a perfis variados de passageiros. Famílias encontram áreas infantis e juvenis com atividades monitoradas, enquanto maiores de 18 anos têm acesso a restaurantes, spas e lounges destinados ao público adulto. Todos os navios contam com programação diária de entretenimento, opções gastronômicas e cabines projetadas para diferentes necessidades.

Itinerários pelo mundo

A Disney Cruise Line mantém roteiros de curta e média duração pelo Caribe e Bahamas, incluindo paradas em Castaway Cay e Lookout Cay at Lighthouse Point, ilhas operadas pela companhia. Também realiza viagens pelo Alasca e países da Europa, com escalas que podem incluir Itália, Grécia e Espanha. A expansão até 2031 abrirá espaço para novos mercados, como a Ásia, com o primeiro embarque previsto a partir de Singapura.

Brasil no cenário internacional

Embora não haja previsão de saídas no Brasil, o mercado brasileiro tem ganhado relevância para a Disney Cruise Line. Consultores da Magic Blue Turismo apontam que o interesse por cruzeiros internacionais cresce anualmente, acompanhando a tendência global de expansão desse segmento no turismo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geração de Saúde
Entretenimento Há 12 minutos

Depressão e ansiedade afetam cada vez mais idosos

A solidão e os transtornos emocionais como depressão e ansiedade impactam cada vez mais os idosos, muitas vezes sem diagnóstico adequado. Nesse cen...

 Foto Humberto Santos
Entretenimento Há 26 minutos

Festa de Flores e Morangos terá entrada solidária

Os ingressos poderão ser trocados por 1 kg de alimento, preferencialmente por arroz, feijão ou óleo

Divulgação Cia Athletica
Entretenimento Há 8 horas

Dor nas pernas: especialista dá dicas de prevenção

Cacá Ferreira, gerente técnico corporativo da Companhia Athletica, orienta sobre hábitos que ajudam a aliviar desconfortos musculares e circulatórios

 Crédito: Paulo Freire (Divulgação)
Entretenimento Há 23 horas

Documentário ‘Lendo o Mundo’ destaca legado de Paulo Freire

Vencedor no Festival de Cinema de Gramado, produção aborda a importância da alfabetização para adultos, sobretudo em um país tão desigual como o Br...

 Pressmaster
Entretenimento Há 1 dia

Treinar para maratona inspira construção de carreira

Planejamento, disciplina e resiliência são pilares tanto da preparação para uma maratona quanto da construção de uma trajetória profissional. A Ger...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 29°
24° Sensação
2.05 km/h Vento
71% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sexta
33° 16°
Sábado
25° 18°
Domingo
28° 17°
Segunda
17° 10°
Terça
17°
Últimas notícias
Entretenimento Há 1 minuto

Depressão e ansiedade afetam cada vez mais idosos
Senado Federal Há 2 minutos

Presidente da CPMI nega aplicação de medidas contra Nelson Wilians
Geral Há 2 minutos

Fraudes enfraquecem fiscalização na mineração, dizem movimentos
Entretenimento Há 15 minutos

Festa de Flores e Morangos terá entrada solidária
Câmara Há 16 minutos

CPMI reforça investigação a suspeitos por descontos fraudulentos de aposentados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 -0,08%
Euro
R$ 6,25 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 660,427,23 +1,32%
Ibovespa
145,499,48 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 2915 (16/09/25)
10
11
15
38
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6829 (17/09/25)
42
52
57
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3489 (17/09/25)
01
02
05
08
09
11
14
16
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias