Disney Cruise Line amplia frota e terá novos navios até 2031

A divisão de cruzeiros da The Walt Disney Company anunciou um processo de expansão que prevê 13 navios em operação até 2031. Atualmente, a frota conta com seis embarcações: Disney Magic, Wonder, Dream, Fantasy, Wish e o Treasure.
Em 2025 será inaugurado o Disney Destiny e, em março de 2026, o Disney Adventure, ampliando para oito o número de navios em atividade. Até 2031, a expectativa é de mais cinco embarcações, que reforçarão a presença da marca em itinerários já consolidados, como Caribe, Bahamas e Europa, além de novas rotas na Ásia, com saídas programadas a partir de Singapura.
Segundo consultoras da Magic Blue Turismo, agência especializada em destinos Disney, a expansão da frota está relacionada ao aumento da procura por cruzeiros que integram hospedagem, lazer e alimentação em um único pacote.
“Nos cruzeiros Disney, estão incluídos acomodação, refeições, atividades de entretenimento e encontros com personagens”, explica Joice Ferreira, fundadora da Magic Blue Turismo e especialista em Disney Cruise Line.
Características dos cruzeiros Disney
Os cruzeiros Disney oferecem atrações e serviços voltados a perfis variados de passageiros. Famílias encontram áreas infantis e juvenis com atividades monitoradas, enquanto maiores de 18 anos têm acesso a restaurantes, spas e lounges destinados ao público adulto. Todos os navios contam com programação diária de entretenimento, opções gastronômicas e cabines projetadas para diferentes necessidades.
Itinerários pelo mundo
A Disney Cruise Line mantém roteiros de curta e média duração pelo Caribe e Bahamas, incluindo paradas em Castaway Cay e Lookout Cay at Lighthouse Point, ilhas operadas pela companhia. Também realiza viagens pelo Alasca e países da Europa, com escalas que podem incluir Itália, Grécia e Espanha. A expansão até 2031 abrirá espaço para novos mercados, como a Ásia, com o primeiro embarque previsto a partir de Singapura.
Brasil no cenário internacional
Embora não haja previsão de saídas no Brasil, o mercado brasileiro tem ganhado relevância para a Disney Cruise Line. Consultores da Magic Blue Turismo apontam que o interesse por cruzeiros internacionais cresce anualmente, acompanhando a tendência global de expansão desse segmento no turismo.