Disney Cruise Line amplia frota e terá novos navios até 2031

A divisão de cruzeiros da The Walt Disney Company anunciou um processo de expansão que prevê 13 navios em operação até 2031. Atualmente, a frota conta com seis embarcações: Disney Magic, Wonder, Dream, Fantasy, Wish e o Treasure.

Em 2025 será inaugurado o Disney Destiny e, em março de 2026, o Disney Adventure, ampliando para oito o número de navios em atividade. Até 2031, a expectativa é de mais cinco embarcações, que reforçarão a presença da marca em itinerários já consolidados, como Caribe, Bahamas e Europa, além de novas rotas na Ásia, com saídas programadas a partir de Singapura.

Segundo consultoras da Magic Blue Turismo, agência especializada em destinos Disney, a expansão da frota está relacionada ao aumento da procura por cruzeiros que integram hospedagem, lazer e alimentação em um único pacote.

“Nos cruzeiros Disney, estão incluídos acomodação, refeições, atividades de entretenimento e encontros com personagens”, explica Joice Ferreira, fundadora da Magic Blue Turismo e especialista em Disney Cruise Line.

Características dos cruzeiros Disney

Os cruzeiros Disney oferecem atrações e serviços voltados a perfis variados de passageiros. Famílias encontram áreas infantis e juvenis com atividades monitoradas, enquanto maiores de 18 anos têm acesso a restaurantes, spas e lounges destinados ao público adulto. Todos os navios contam com programação diária de entretenimento, opções gastronômicas e cabines projetadas para diferentes necessidades.

Itinerários pelo mundo