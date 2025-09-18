Quinta, 18 de Setembro de 2025
Dor nas pernas: especialista dá dicas de prevenção

Cacá Ferreira, gerente técnico corporativo da Companhia Athletica, orienta sobre hábitos que ajudam a aliviar desconfortos musculares e circulatórios

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/09/2025 às 11h23
Dor nas pernas: especialista dá dicas de prevenção
Divulgação Cia Athletica

A dor nas pernas é uma queixa frequente entre pessoas de diferentes idades e estilos de vida. O desconforto pode estar ligado a fatores como esforço físico intenso, má circulação sanguínea, varizes ou até mesmo ao sedentarismo. Para entender melhor as causas e saber como preveni-las, o gerente técnico corporativo da Companhia Athletica, Cacá Ferreira, destaca orientações simples que podem fazer diferença no dia a dia.

Segundo o especialista, é fundamental observar a rotina e identificar quando a dor aparece. “O excesso de treinos, a falta de alongamento e até mesmo passar muito tempo em pé ou sentado podem causar sobrecarga muscular. Já no caso de pessoas sedentárias, a ausência de movimentação também é um fator que contribui para o desconforto”, explica.

Entre as dicas de prevenção estão a prática regular de exercícios físicos, alongamentos antes e depois dos treinos, cuidados com a postura e o uso de roupas e calçados adequados. Além disso, manter-se hidratado e adotar uma alimentação equilibrada ajudam na circulação sanguínea e no fortalecimento muscular.

Ferreira ressalta que é importante procurar acompanhamento médico quando a dor persiste ou vem acompanhada de inchaço, câimbras frequentes ou sensação de peso nas pernas. “O cuidado com o corpo precisa ser integral. O exercício físico é um aliado, mas deve ser sempre realizado com orientação e de forma equilibrada”, afirma.

A recomendação é que cada pessoa avalie seu nível de atividade e, se necessário, busque orientação de um profissional de educação física para ajustar treinos, intensidade e recuperação.

