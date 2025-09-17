AjuFest fará transmissão ao vivo multicanal do Pré-Caju 2025

O portal AjuFest anunciou a transmissão ao vivo do Pré-Caju 2025, que acontece entre 14 e 16 de novembro na Orla de Atalaia, em Aracaju, Sergipe. A cobertura de uma das maiores micaretas e prévias carnavalescas do Brasil será multicanais, através do site, redes sociais, YouTube, Canais FAST, via canais IP das Smart Tvs e App Ittv Plus.
O evento, que possui 33 anos e acontece anualmente em novembro, reúne trios elétricos, blocos e artistas nacionais e regionais durante três dias — dando início à temporada de carnaval no Nordeste. Neste ano, ele conta com artistas já confirmados, como Bell Marques, Ivete Sangalo, Saulo Fernandes, Léo Santana, Xanddy Harmonia, Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano e Claudia Leite.
Wadson Araújo, CEO e diretor-executivo do portal AjuFest, revela que além da transmissão, a plataforma produzirá conteúdos complementares: "Teremos um pré-evento com entrevistas com artistas, blocos e foliões e, durante a cobertura, informações de última hora ao vivo, no site e nas redes sociais do AjuFest".
Segundo o executivo, a transmissão desta edição contará com formatos diferenciados. "Teremos câmeras em pontos estratégicos, com bastante interação entre o público do evento e quem estará nos assistindo na transmissão. Para os patrocinadores, isso pode representar variadas formas de entrega comercial", acrescenta.
Araújo ressalta que a decisão de transmitir o Pré-Caju tornou o portal uma das referências nas transmissões ao vivo via internet para o estado.
"O evento tinha cobertura ao vivo apenas por TV aberta e uma extinta emissora de canal fechado. O AjuFest já realizava cobertura fotográfica e noticiosa em tempo real, então ampliamos os serviços para o streaming e lançamos o canal no YouTube", comenta.
Para o Pré-Caju 2025, o portal AjuFest contará com uma equipe de cerca de 30 pessoas, entre produção, repórteres, social mídia, comercial, operacional, cinegrafistas, videomakers e fotógrafos, com uma estrutura própria de estúdios móveis e containers de apoio logístico.
De acordo com o diretor-executivo do portal, o AjuFest adotou estratégias para engajar a audiência e ampliar a visibilidade alcançada. Ele reforça que a missão da empresa é levar a festa ao público que acompanha de casa, com conteúdo gratuito, qualidade de imagem e som, além de sorteios e interatividade.
"Ano passado ficamos em primeiro lugar em audiência no streaming do YouTube durante a transmissão do Pré-Caju, nos três dias. A expectativa para esta edição é bater o recorde de números em audiência mais uma vez, alcançando mais de 400 mil visualizações no YouTube e 8 milhões nas redes sociais nestes três dias", celebra o CEO.