Arena Radical leva esporte e diversão à Virada Esportiva

Nos dias 20 e 21 de setembro, público terá acesso gratuito às atividades radicais que incluem pista de patinação, bungee jump e arenas temáticas re...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/09/2025 às 11h09
Divulgação Roller Jam

São Paulo se prepara para receber a Arena Radical Virada Esportiva 2025, organizada pela Associação Brasileira de Esportes de Ação (ABEA). O evento oferece uma experiência totalmente gratuita para o público. Com a expectativa de atrair aproximadamente 25 mil pessoas, a Arena Radical se espalhará por cinco pontos estratégicos da cidade.

Um dos grandes destaques desta edição é a Baladas Sobre Rodas, em dois locais: Mooca e Moema. Essas arenas oferecerão 30 horas ininterruptas na pista de patinação, com DJs e apresentações de rollerdance. Além da música e da dança, os visitantes poderão participar de campeonatos, jogos eletrônicos, sinuca e air hockey.

Já na Praça Charles Miller, no Pacaembu, o Bungee Jump oferece uma oportunidade para experimentar um salto livre em um cenário urbano, sob a supervisão de profissionais experientes.

O CEU Feitiço da Vila, um dos cinco polos de atração, oferecerá uma gama de atividades participativas para todas as idades. Os participantes poderão testar suas habilidades no laser combat, na pista de patinação, no hoverboard, enfrentar o desafio da ponte do rio que cai e participar da escalada aquática.

O Parque 7 Campos receberá um centro de atividades de ação e aventura. Os visitantes terão a chance de experimentar o boldering, participar do simulador de snowboard, giro master, skate street, testar o equilíbrio no slackline, explorar as alturas no arvorismo e também haverá uma pista de patinação.

A Arena Radical Virada Esportiva 2025 reforça o compromisso da ABEA em promover o esporte e a integração social.

Para garantir a segurança e a organização, a participação em todas as atividades requer o preenchimento de um termo de responsabilidade. É fundamental que menores de 18 anos estejam acompanhados por um responsável legal (maior de 18 anos) que apresente um documento de identificação válido.

Serviço: Arena Radical Virada Esportiva 2025

CEU Feitiço da Vila
Endereço: Rua Feitiço da Vila, 399
Horário de atuação: 20 e 21 de setembro, das 10h00 às 18h00
Principais atividades: laser combat, pista de patinação, arena hoverboard, ponte do rio que cai, escalada aquática

Parque 7 Campos
Endereço: Estrada do Alvarenga, 2781
Horário de atuação: 20 e 21 de setembro, das 10h00 às 18h00
Principais atividades: boldering, simulador de snowboard, giro master, skate street park, slackline, arvorismo, pista de patinação

Praça Charles Miller - Pacaembu
Endereço: Praça Charles Miller – Pacaembu
Horário de atuação: 20 e 21 de setembro, das 10h00 às 18h00
Principais atividades: bungee jump

Balada Sobre Rodas Mooca
Endereço: Rua Fernando Falcão, 393
Horário de atuação: de 20 de setembro às 10h00 até 21 de setembro às 16h00 (30 horas de evento)
Principais atividades: pista de patinação para uso do público, apresentação de DJs, apresentação de rollerdance, jogos eletrônicos, sinuca, air hockey

Balada Sobre Rodas Moema
Endereço: Al. dos Nhambiquaras, 1980
Horário de atuação: de 20 de setembro às 10h00 até 21 de setembro às 16h00 (30 horas de evento)
Principais atividades: pista de patinação para uso do público, apresentação de DJs, apresentação de rollerdance, campeonatos, jogos eletrônicos, sinuca, air hockey

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
