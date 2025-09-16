Terça, 16 de Setembro de 2025
16°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Caneca personalizada é um presente para diferentes ocasiões

Fundadores da AShow Presente falam sobre o crescimento dos objetos personalizados e as possibilidades de presentear com canecas, tanto em comemoraç...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/09/2025 às 14h29
Caneca personalizada é um presente para diferentes ocasiões
Mockup via Placeit/Mayara Becker

Projeções da Business Research Insights, empresa especializada em análises financeiras, revelam que o mercado global de presentes personalizados pode chegar a US$ 54 bilhões (R$ 294 bilhões, na cotação atual) até 2033. Em 2024, a expectativa de avanço do setor era de apenas US$ 29 bilhões (R$ 158 bilhões).

“As canecas personalizadas, especificamente, se tornaram populares no Brasil porque unem funcionalidade e significado. Diferente de presentes genéricos, elas carregam uma identidade própria: podem trazer fotos, frases especiais, ilustrações ou até mesmo o logotipo de uma empresa. Isso pode transformar um item simples do dia a dia em algo exclusivo”, pontua.

Para a empresária, a caneca personalizada é um presente versátil que pode ser considerado em datas comemorativas como aniversários, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados e Natal, pois pode ser personalizada com fotos, frases carinhosas ou mensagens que reforçam o vínculo afetivo.

“Também é uma opção em ocasiões como casamentos, noivados, formaturas e despedidas, já que funciona como uma lembrança duradoura daquele momento. O diferencial está em poder traduzir emoções em um objeto prático e de uso diário”, diz.

Becker destaca que, além do uso pessoal, as canecas podem ser estratégicas em situações corporativas, em ações de endomarketing, fortalecendo a cultura organizacional e o sentimento de pertencimento entre os colaboradores, clientes e parceiros.

“Já em eventos, feiras ou campanhas promocionais, as canecas funcionam como um material de divulgação de longa duração, mantendo a marca presente no dia a dia do público. Por serem versáteis, elas se encaixam tanto em campanhas de grande escala quanto em ações mais exclusivas e personalizadas”, complementa.

Na Ashow Presente, as principais possibilidades de personalização disponíveis são:

  • Fotos de momentos, como viagens, casamentos, formaturas ou até imagens de família e amigos;
  • Frases e mensagens são opções para transmitir sentimentos, inspirações ou recados que podem deixar o presente mais autêntico;
  • Artes exclusivas e autorais podem ser desenvolvidas por designers e ilustradores, criando peças exclusivas que refletem o estilo pessoal de quem presenteia ou da própria marca;
  • Logomarcas e identidade visual podem ser usadas em ações corporativas;
  • Modelos diferenciados, como canecas mágicas, térmicas, de chopp ou com formatos criativos.

Principais tendências

Atualmente, as tendências em canecas personalizadas valorizam elementos que unem criatividade e emoção, explica Rafael, fundador da AShow Presente. “Mensagens divertidas, motivacionais ou trocadilhos seguem em alta por trazerem humor e inspiração ao dia a dia, enquanto ilustrações de pets, plantas estilizadas, referências a filmes e cultura pop conquistam tanto o público pessoal quanto os colecionadores”, exemplifica.

O fundador ressalta que modelos complementares, que formam uma imagem quando posicionados lado a lado, fazem sucesso entre casais e amigos, reforçando vínculos afetivos.

Para Rafael, a personalização contribui para transformar um objeto de uso cotidiano em um presente carregado de significado. “A personalização é o que transforma uma simples caneca, um objeto comum no dia a dia, em um presente com valor emocional. Quando se aplica uma foto especial, uma frase que representa um vínculo ou até uma arte exclusiva, o item deixa de ser apenas utilitário e passa a contar uma história”, diz.

Na perspectiva do empresário, essa singularidade faz com que quem recebe o presente se sinta lembrado, percebendo que houve cuidado e intenção na escolha do item. Assim, a personalização pode adicionar uma camada de afetividade que faz da caneca uma lembrança marcante, capaz de fortalecer laços pessoais ou transmitir a identidade de uma marca em ações corporativas.

“Hoje o mercado de personalizados no Brasil está em plena expansão, porque as pessoas querem cada vez mais presentes que tenham significado e personalidade”, afirma o fundador da AShow Presente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Leo Franco
Entretenimento Há 3 minutos

Com Lauana Prado, Old Parr expande presença no universo sertanejo

No último ano, Old Parr apresentou ao Brasil seu novo posicionamento.

 Usina da Produção
Entretenimento Há 19 horas

Nohau abre show do CPM 22 no Santo Rock Bar, em São Paulo

Banda mineira se apresenta em Santo André, dia 19 de setembro, após entrevista e pocket show na 89 FM

 Humberto Santos
Entretenimento Há 20 horas

Festa de Flores reúne autoridades e grande público

Abertura da Festa de Flores e Morangos reúne diversas autoridades e visitantes no primeiro final de semana

Assessoria de Imprensa
Entretenimento Há 20 horas

Atibaia é destaque nacional de produção de flores

A Festa de Flores e Morangos evidencia a grande produção de flores de Atibaia, que movimenta milhões de dólares por ano. São cerca de 600 produtore...
Entretenimento Há 4 dias

Grupo Unità inaugura filial no Nordeste com Road Show exclusivo em Pernambuco

Evento marca expansão da marca Lepono na região e reforça parceria estratégica com clientes

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 27°
26° Sensação
1.46 km/h Vento
49% Umidade
97% (0.44mm) Chance chuva
06h31 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Quarta
30° 14°
Quinta
25° 16°
Sexta
25° 16°
Sábado
36° 18°
Domingo
29° 20°
Últimas notícias
Entretenimento Há 2 minutos

Com Lauana Prado, Old Parr expande presença no universo sertanejo
Geral Há 2 minutos

Governo federal oferece ajuda em caso de ex-delegado executado em SP
Agricultura Há 2 minutos

Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal beneficia mais de 140 estabelecimentos em SC
Transportes Há 2 minutos

Governador Eduardo Leite aprova liberação de recursos para obras no aeroporto de Santo Ângelo
Entretenimento Há 48 minutos

Caneca personalizada é um presente para diferentes ocasiões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 -0,40%
Euro
R$ 6,29 +0,46%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 655,315,73 +1,08%
Ibovespa
143,796,83 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6827 (15/09/25)
01
52
53
66
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3487 (15/09/25)
02
04
05
07
10
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2823 (15/09/25)
02
08
09
12
13
17
18
26
41
44
61
67
76
77
79
80
82
84
87
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2860 (15/09/25)
08
18
41
42
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias