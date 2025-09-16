Caneca personalizada é um presente para diferentes ocasiões

Projeções da Business Research Insights, empresa especializada em análises financeiras, revelam que o mercado global de presentes personalizados pode chegar a US$ 54 bilhões (R$ 294 bilhões, na cotação atual) até 2033. Em 2024, a expectativa de avanço do setor era de apenas US$ 29 bilhões (R$ 158 bilhões).

“As canecas personalizadas, especificamente, se tornaram populares no Brasil porque unem funcionalidade e significado. Diferente de presentes genéricos, elas carregam uma identidade própria: podem trazer fotos, frases especiais, ilustrações ou até mesmo o logotipo de uma empresa. Isso pode transformar um item simples do dia a dia em algo exclusivo”, pontua.

Para a empresária, a caneca personalizada é um presente versátil que pode ser considerado em datas comemorativas como aniversários, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados e Natal, pois pode ser personalizada com fotos, frases carinhosas ou mensagens que reforçam o vínculo afetivo.

“Também é uma opção em ocasiões como casamentos, noivados, formaturas e despedidas, já que funciona como uma lembrança duradoura daquele momento. O diferencial está em poder traduzir emoções em um objeto prático e de uso diário”, diz.

Becker destaca que, além do uso pessoal, as canecas podem ser estratégicas em situações corporativas, em ações de endomarketing, fortalecendo a cultura organizacional e o sentimento de pertencimento entre os colaboradores, clientes e parceiros.

“Já em eventos, feiras ou campanhas promocionais, as canecas funcionam como um material de divulgação de longa duração, mantendo a marca presente no dia a dia do público. Por serem versáteis, elas se encaixam tanto em campanhas de grande escala quanto em ações mais exclusivas e personalizadas”, complementa.

Na Ashow Presente, as principais possibilidades de personalização disponíveis são:

Fotos de momentos, como viagens, casamentos, formaturas ou até imagens de família e amigos;

Frases e mensagens são opções para transmitir sentimentos, inspirações ou recados que podem deixar o presente mais autêntico;

Artes exclusivas e autorais podem ser desenvolvidas por designers e ilustradores, criando peças exclusivas que refletem o estilo pessoal de quem presenteia ou da própria marca;

Logomarcas e identidade visual podem ser usadas em ações corporativas;

Modelos diferenciados, como canecas mágicas, térmicas, de chopp ou com formatos criativos.

Principais tendências

Atualmente, as tendências em canecas personalizadas valorizam elementos que unem criatividade e emoção, explica Rafael, fundador da AShow Presente. “Mensagens divertidas, motivacionais ou trocadilhos seguem em alta por trazerem humor e inspiração ao dia a dia, enquanto ilustrações de pets, plantas estilizadas, referências a filmes e cultura pop conquistam tanto o público pessoal quanto os colecionadores”, exemplifica.

O fundador ressalta que modelos complementares, que formam uma imagem quando posicionados lado a lado, fazem sucesso entre casais e amigos, reforçando vínculos afetivos.

Para Rafael, a personalização contribui para transformar um objeto de uso cotidiano em um presente carregado de significado. “A personalização é o que transforma uma simples caneca, um objeto comum no dia a dia, em um presente com valor emocional. Quando se aplica uma foto especial, uma frase que representa um vínculo ou até uma arte exclusiva, o item deixa de ser apenas utilitário e passa a contar uma história”, diz.

Na perspectiva do empresário, essa singularidade faz com que quem recebe o presente se sinta lembrado, percebendo que houve cuidado e intenção na escolha do item. Assim, a personalização pode adicionar uma camada de afetividade que faz da caneca uma lembrança marcante, capaz de fortalecer laços pessoais ou transmitir a identidade de uma marca em ações corporativas.

“Hoje o mercado de personalizados no Brasil está em plena expansão, porque as pessoas querem cada vez mais presentes que tenham significado e personalidade”, afirma o fundador da AShow Presente.