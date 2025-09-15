Segunda, 15 de Setembro de 2025
Nohau abre show do CPM 22 no Santo Rock Bar, em São Paulo

Banda mineira se apresenta em Santo André, dia 19 de setembro, após entrevista e pocket show na 89 FM

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/09/2025 às 20h12
Usina da Produção

O Nohau, banda mineira de pop rock, será a atração de abertura do show do CPM 22 em Santo André. A apresentação está marcada para o dia 19 de setembro, no Santo Rock Bar, casa que recebe bandas covers e autorais da cena rock.

O show marca um momento importante para a banda: além da participação como banda de abertura, o Nohau irá gravar seu DVD ao vivo durante a apresentação, registrando essa fase atual da carreira.

O CPM 22 segue em turnê comemorativa de 30 anos de trajetória, iniciada em agosto de 2025, com apresentações em diversas regiões do Brasil. No dia 7 de setembro, o grupo integrou o line-up do festival The Town, em São Paulo, evento que reuniu milhares de pessoas.

No Santo Rock Bar, o Nohau sobe ao palco antes do CPM 22, com um repertório que mistura faixas autorais e releituras do pop rock nacional. Recentemente, a banda participou do programa Heavy Pero No Mucho, da 89 FM – A Rádio Rock. A entrevista, exibida em 4 de setembro, trouxe um bate-papo com os integrantes e execução de três músicas autorais: O Importante é Amar Você, Cada Instante e Agora Sim.

Em agosto, o Nohau também esteve no Showlivre, dividindo o palco com Japinha (ex-CPM 22) e Marcelo Mancini (Strike), programa que já recebeu artistas de diferentes gerações do rock nacional.

Além do show no Santo Rock Bar, a banda também se apresenta em Varginha/MG, no dia 20 de setembro, com show no Help Pub.

Sobre o Nohau

Formado em 2004, o Nohau iniciou sua trajetória no pop rock nacional percorrendo o circuito entre Minas Gerais e São Paulo, com até 12 apresentações mensais, em casas noturnas e festivais, ao lado de nomes como Jota Quest e Ira!.

Em 2010, a banda interrompeu as atividades após o vocalista Kennerson ser diagnosticado com câncer. Após o tratamento, o grupo voltou aos palcos em 2016 com um projeto de releituras do Barão Vermelho, que resultou em mais de 70 apresentações.

Nesse período, também realizou colaborações com o guitarrista Fernando Magalhães (Barão Vermelho) e participou do quadro Dez ou Mil, do Programa do Ratinho (SBT).

Com a pandemia, o Nohau entrou em nova pausa e agora retorna em 2025, conciliando repertório autoral com versões de músicas do pop rock nacional.

Serviço

Show de abertura do CPM 22 + gravação de DVD

Santo Rock Bar – Santo André/SP

19 de setembro de 2025

Show em Varginha/MG

Help Pub

20 de setembro de 2025

Redes sociais

Instagram: @banda.nohau

Facebook: /nohauoficial

TikTok: @bandanohau

YouTube: @bandanohau

