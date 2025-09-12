Sábado, 13 de Setembro de 2025
Grupo Unità inaugura filial no Nordeste com Road Show exclusivo em Pernambuco

Evento marca expansão da marca Lepono na região e reforça parceria estratégica com clientes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/09/2025 às 21h02

O Grupo Unità dará mais um passo importante em sua trajetória de crescimento nacional com a inauguração oficial de sua filial no Nordeste, localizada em Pernambuco. Para celebrar este marco, a empresa realizará no dia 16 de setembro um Road Show exclusivo em seu próprio Centro de Distribuição, reunindo os principais clientes da região.

Segundo Diogo Melo, Gerente Comercial Norte e Nordeste do Grupo Unità, a iniciativa reforça a presença da marca na região e consolida a confiança já construída com o mercado. “O que esperamos é ainda mais fortalecer essa parceria estratégica com nossos clientes, como também consolidar o Grupo Unità e a marca Lepono como referência no Nordeste em bombeamento de água e esgoto”, afirma.

A programação do evento terá início com uma apresentação do CEO do Grupo, Claudinei Lange, que compartilhará a visão e os próximos passos da empresa no setor de motobombas. Em seguida, os convidados poderão conhecer a estrutura da nova filial e participar do Road Show, que contará com condições comerciais exclusivas preparadas especialmente para a ocasião.

Encerrando o encontro, haverá um Happy Hour em um restaurante local, momento dedicado ao networking e ao fortalecimento dos laços com os clientes presentes, celebrando o avanço do Grupo Unità no mercado nordestino.

Com a abertura da filial em Pernambuco, o Grupo Unità reforça sua estratégia de expansão nacional, ampliando a capilaridade de suas operações e garantindo maior proximidade com os parceiros da região.

Sobre o Grupo Unità

O Grupo Unità, com centro de distribuição em Itajaí (SC), Jundiaí (SP) e Recife (PE) e sede administrativa na cidade catarinense e paulista, foi fundado em 2018, com o objetivo de suprir a necessidade de empresas chinesas em realizar um trabalho diferenciado no Brasil no segmento da construção civil.

Desde então, vem crescendo exponencialmente e, atualmente, já conta com diversas marcas em seu portfólio. Neste curto período de atuação, a empresa vem crescendo em solo brasileiro, além de abrir novas unidades em outros locais do mundo, como Uruguai e Paraguai.

Mais informações em: www.grupounita.com.br ou pelo telefone (47) 3515-0880.

SANTOS PRESS COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

Diretor de Atendimento - Rogério Amador

[email protected] l (13) 97410-9725

Assessor de Imprensa - Jornalista Lucas Campos

[email protected] l (13) 99795-9790


