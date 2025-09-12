Sábado, 13 de Setembro de 2025
Casa "O Jardim" abre exposição “Cartão-Postal: Retrato"

Com curadoria de Renato Negrão, mostra reúne retratos de Paris transformados em postais.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/09/2025 às 19h17
Casa
Exposição Cartão Postal

Como parte das comemorações de seu primeiro aniversário, a Casa de Cultura “O Jardim” por Malu Mesquita, inaugura no próximo dia 20 de setembro, a exposição Cartão-Postal: Retrato, que reúne uma seleção de postais retratados por 20 fotógrafos de todo o Brasil e selecionados pela curadoria do espaço.

A mostra teve como inspiração a exposição Flâneuse: Derivas Analógicas por Paris, da empresária cultural e fotógrafa Malu Mesquita, com registros de paisagens da Cidade Luz que foram transformados em cartões-postais. As imagens foram disponibilizadas para os apaixonados por fotografia, com o compromisso de usarem a criatividade para criar um retrato ou autorretrato inspirado em uma das obras originais.

Os melhores trabalhos resultaram em um concurso, onde o vencedor ganhará uma câmera Leica Sofort 2 Instant. E o público poderá interagir e escolher a sua foto preferida. Até às 18h do dia 20 de setembro, as imagens estarão disponíveis para votação no perfil do Jardim @ojardim185. “Nosso objetivo com este trabalho é criar conexões, conhecer fotógrafos de todo o Brasil e celebrar a fotografia”, afirma Renato Negrão, curador e organizador da exposição.

Entre os finalistas, Yáskara Vargas, Suzana Lustosa, Sueli Finoto, Sandra Carrilo, Rose Battistella, Rosane da Silva Bernardi, Pedro Figueira, Mauricio Paranhos, Marli Gonçalves, Marcela Novais, Lilian Lopes, João França, Ivon Ciuffa, Helio Bibas, Ely Urzulin, Diego de Paula, Bira Mends, Beth Porto, Beatriz Dias, Alberto Cunha.

Serviço:
Nome da exposição: Cartão-Postal: Retrato
Abertura: dia 20 de Setembro das 15h às 20h
Exposição seguirá até o dia 20 de Outubro
Casa de Cultura “ O Jardim” por Malu Mesquita.
Cel.: 11 99616-5525
Endereço: Rua Ilansa, 185 - Mooca, SP
@ojardim185, aberto de terça a sábado, das 15h às 20h. Entrada gratuita e estacionamento fácil.
Organização e curadoria: Renato Negrão. Cel.: 98270-7395

Informação para a imprensa:
Cris Primi – Assessoria de Imprensa desde 1999.
Cel.: 11 -99664-8117 - e-mail: [email protected]

Abertura dia 20 de Setembro das 15h às 18h. Rua Ilansa, 185 - Mooca, SP
A exposição seguirá até 20 de outubro. Entrada franca.

