Sexta, 12 de Setembro de 2025
12°C 25°C
Tenente Portela, RS
Royal Palm Plaza investe R$ 2 milhões em Fitness Center

Com a ampliação e modernização da academia, o Health Club do resort em Campinas ocupa uma área com mais de dois mil metros quadrados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/09/2025 às 13h03
Divulgação Royal Palm Plaza Resort

Para quem viaja a negócios, trabalho ou a lazer, uma das preocupações é com a rotina diária de treinos. A falta de espaços e equipamentos adequados em hotéis e resorts leva o hóspede a uma grande adaptação ou até mesmo à interrupção das atividades durante as estadas e deslocamentos entre cidades.

Pensando nesse público, o Royal Palm Plaza Resort, em Campinas (SP), ampliou e modernizou seu Fitness Center, com um investimento de R$ 2 milhões. A nova academia ocupa uma área de 930 metros quadrados e contempla equipamentos modernos e de última geração, equipe especializada e espaço para a prática de lutas, com ringue, sacos de pancada tradicional, de gota e acessórios de proteção.

No novo espaço, o hóspede do resort tem à disposição para seus treinos equipamentos - entre aeróbicos, musculação e pesos livres em ambientes separados -, de marcas reconhecidas por quem busca performance, como Schwinn, Speedo e Le Forzz, além do espaço de luta com ringue e acessórios, com esteiras e escadas com acesso a Spotify, Netflix e YouTube, pesos livres com halteres e anilhas de até 40 kg para pessoas mais experientes e ampla diversidade de equipamentos para diferentes agrupamentos musculares, isolados ou multiarticulares.

A nova academia inclui iluminação natural, com uma arquitetura  pensada na prática da modalidade, com distanciamento e espaçamento ideal entre equipamentos, que, junto com o time de especialistas, oferece um ambiente seguro para os hóspedes.

Além do moderno e amplo Fitness Center, o Health Club contempla também o Manuia Spa, day spa e um Programa de Saúde Mental e Física, para uma experiência relaxante e revitalizante. Também conta com a Dr. Move Longevity Center, que disponibiliza tratamentos e equipamentos de alta tecnologia, como criosala a -170 °C, câmaras hiperbáricas de 99% de oxigênio puro, esteiras de alta performance desenvolvidas pela própria marca e protocolos de ativação metabólica, que têm atraído atletas, médicos, empresários e personalidades de todo o país.

Com a nova academia, o Health Club agora ocupa uma área com mais de 2.000 metros quadrados e contempla equipamentos modernos e de última geração.

Antonio Dias, diretor executivo do Grupo Royal Palm Hotels & Resorts, conta que o projeto de ampliação da área para atividades físicas era algo que o Grupo já vinha planejando há algum tempo, diante das necessidades do público. “Agora nossos hóspedes contam com uma infraestrutura ampla e moderna, além de especialistas, à altura das grandes academias dos grandes centros, e uma das mais completas do setor hoteleiro nacional para dar continuidade à sua rotina de treinos, sem interrupções ou improvisos”, diz ele.

O executivo ressalta que o resort também conta com outras opções para a prática de esportes, como quadras de tênis e beach tennis, campo de futebol society, arco e flecha e ginásio poliesportivo, além de realizar grandes experiências imersivas no mundo fitness, com diversas modalidades realizadas em ambientes lúdicos, como spinning, ioga, dança & ritmos, com trainers, DJs, incluindo camisetas personalizadas, mimos e ativações de marcas.

SOBRE O GRUPO

Desde o início de suas operações em hotelaria, em 1997. O grupo é composto por seis empreendimentos: o Royal Palm Plaza Resort, o hotel boutique The Palms, o Centro de Convenções Royal Palm Hall, duas unidades dos hotéis Royal Palm Tower (Indaiatuba e Campinas, unidade Anhanguera), além do Hotel Contemporâneo, de categoria econômica. O grupo faz parte da holding Arcel Empreendimentos e Participações S.A.

Tenente Portela, RS
