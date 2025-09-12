Sexta, 12 de Setembro de 2025
12°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Influenciadores de Brasília: Eldo Gomes celebra 500 vídeos

No ar desde 2015, o canal do jornalista Eldo Gomes no YouTube ultrapassa a marca de 110 mil inscritos e contabiliza mais de 500 vídeos publicados, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/09/2025 às 11h17
Influenciadores de Brasília: Eldo Gomes celebra 500 vídeos
Divulgação/Lu Correia

O YouTube se consolidou como uma das maiores plataformas de compartilhamento de vídeos do mundo. De acordo com dados divulgados pelo blog oficial da empresa, são enviados mais de 20 milhões de vídeos diariamente, o que evidencia o alcance global do sistema e a relevância de sua estrutura para o mercado audiovisual. Esse fluxo contínuo de conteúdos traduz a escala do ambiente digital e o espaço ocupado por produtores independentes, empresas de mídia e criadores de diferentes segmentos.

Dentro desse cenário, o jornalista e criador de conteúdo Eldo Gomes (@EldoGomes) mantém presença ativa desde 2015, quando lançou seu canal no YouTube. O projeto ultrapassou a marca de 110 mil inscritos e reúne mais de 500 vídeos publicados, entre séries, entrevistas e produções autorais. Em Brasília, o canal se tornou um dos exemplos de inserção jornalística no meio digital, acompanhando a expansão de novos formatos e a diversificação das linguagens adotadas pela plataforma.

A trajetória de Eldo Gomes no ambiente digital começou ainda em 2007, com a criação do site EldoGomes.com.br, quando cursava jornalismo e o acesso à internet era majoritariamente discado. Atualmente, além do canal no YouTube, que concentra cerca de 113 mil inscritos, ele mantém uma audiência significativa em outras plataformas, o que reforça a estratégia multiplataforma adotada ao longo de sua trajetória.

Um dos principais projetos do criador é o programa Papo com Eldo, lançado como videocast no YouTube e posteriormente expandido para outras redes. A produção soma mais de 100 convidados ao longo de três temporadas, com entrevistas e debates sobre diversos temas. O formato consolidou uma linha de conteúdo que combina periodicidade e adaptação às demandas de diferentes públicos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Royal Palm Plaza Resort
Entretenimento Há 3 horas

Royal Palm Plaza investe R$ 2 milhões em Fitness Center

Com a ampliação e modernização da academia, o Health Club do resort em Campinas ocupa uma área com mais de dois mil metros quadrados

Marcos Batista
Entretenimento Há 21 horas

Piloto estréia com pódio pela Satti Racing no Velocittà

Davi Oliveira estreiou na categoria Protótipo P4 em prova de duas horas pela Road to Mil Milhas, realizada no técnico autódromo Velocittá, em Mogi ...

 pexels
Entretenimento Há 2 dias

Comprar um imóvel nos EUA exige documentação e planejamento, diz especialista

Entre os documentos essenciais estão: passaporte válido, visto, ITIN, comprovante de residência e renda — elementos que podem dificultar o acesso a...

 Freepik
Entretenimento Há 2 dias

Agosto Dourado reforça importância da amamentação como ato de vínculo

A Helper, iniciativa voltada à assessoria de pais, terapeutas e escolas na zona norte de São Paulo, reforça o compromisso com um olhar integral sob...

 Pixabay
Entretenimento Há 2 dias

Mulheres 50+ desafiam a invisibilidade pela escrita

Jornalista aproveita a efervescência dos cursos, prêmios e festivais para lançar livro voltado para mulheres maduras

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 25°
24° Sensação
2.97 km/h Vento
45% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Sábado
27° 10°
Domingo
29° 15°
Segunda
23° 16°
Terça
26° 16°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 6 minutos

Lupicínio Rodrigues e Pixinguinha agora são patronos da MPB
Senado Federal Há 6 minutos

CAS vota projeto que libera venda de remédio em supermercados
Tecnologia Há 20 minutos

Seguro cyber ganha destaque com aumento dos ataques digitais
Internacional Há 20 minutos

Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
Tecnologia Há 35 minutos

SISQUAL® WFM confirma presença na ABRAS’25 em Campinas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,67%
Euro
R$ 6,27 -0,71%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 659,093,25 +1,55%
Ibovespa
142,381,13 pts -0.54%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6824 (11/09/25)
01
12
29
70
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3484 (11/09/25)
01
03
04
05
07
08
09
11
13
14
15
17
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2821 (10/09/25)
08
16
17
19
23
25
30
36
40
44
48
51
64
66
77
83
88
94
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2858 (10/09/25)
07
08
10
12
29
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias