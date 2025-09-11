Sexta, 12 de Setembro de 2025
12°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Piloto estréia com pódio pela Satti Racing no Velocittà

Davi Oliveira estreiou na categoria Protótipo P4 em prova de duas horas pela Road to Mil Milhas, realizada no técnico autódromo Velocittá, em Mogi ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/09/2025 às 18h46
Piloto estréia com pódio pela Satti Racing no Velocittà
Marcos Batista

O piloto Davi Oliveira fez sua estreia em uma nova categoria do automobilismo profissional durante a etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo, realizada entre os dias 28 e 31 de agosto de 2025, no Autódromo Velocittà, em Mogi Guaçu (SP).

A preparação começou nos treinos livres, quando o piloto teve o primeiro contato com o carro. Já no segundo treino, Oliveira mostrou rápida adaptação ao monoposto e evolução nos tempos de volta, garantindo a nona colocação geral no grid e a terceira posição dentro da categoria.

"Não imaginava que teria uma adaptação tão rápida e satisfatória ao carro. A recepção dos companheiros, o trabalho do chefe de equipe Eduardo Satti e a parceria com a Greenn foram fundamentais para me sentir confiante, e o resultado veio nos tempos de volta", destacou o piloto.

Na corrida, disputada no domingo (31), Davi Oliveira assumiu a largada, manteve ritmo consistente e, junto com seus companheiros de equipe, cruzou a linha de chegada em terceiro lugar na categoria P4 e sexto na classificação geral. O resultado lhe garantiu pódio e troféu logo em sua estreia.

Com duração de duas horas, a Road to Mil Milhas faz parte do calendário nacional de provas de endurance e serve como preparação para o tradicional Grande Prêmio de São Paulo – 1.000 Milhas, que será disputado em janeiro de 2026, no Autódromo de Interlagos. A corrida, com 12 horas de duração, mobiliza pilotos e equipes em treinamentos de adaptação, testes de equipamentos e entrosamento técnico.

O piloto contou com o apoio de empresas ligadas ao mercado digital, entre elas a Greenn, cuja presença tem se mostrado essencial para viabilizar a participação em competições de longa duração, marcadas por altos custos logísticos e operacionais.

A próxima etapa da Road to Mil Milhas está prevista para o final de setembro, no Autódromo de Cascavel (PR), reunindo dezenas de carros em diversas categorias. Até lá, os resultados do Velocittà servirão como base para ajustes técnicos e definição de novas estratégias das equipes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
pexels
Entretenimento Há 1 dia

Comprar um imóvel nos EUA exige documentação e planejamento, diz especialista

Entre os documentos essenciais estão: passaporte válido, visto, ITIN, comprovante de residência e renda — elementos que podem dificultar o acesso a...

 Freepik
Entretenimento Há 1 dia

Agosto Dourado reforça importância da amamentação como ato de vínculo

A Helper, iniciativa voltada à assessoria de pais, terapeutas e escolas na zona norte de São Paulo, reforça o compromisso com um olhar integral sob...

 Pixabay
Entretenimento Há 2 dias

Mulheres 50+ desafiam a invisibilidade pela escrita

Jornalista aproveita a efervescência dos cursos, prêmios e festivais para lançar livro voltado para mulheres maduras

 Crédito: Divulgação / RS Fantástico
Entretenimento Há 3 dias

RS Fantástico lança chamada pública para projeto transmídia

Ecossistema de inovação convoca talentos para desenvolverem uma ideia original que combine game e curta-metragem, com lançamento previsto para junh...

 foto de Tiago Berinjela
Entretenimento Há 1 semana

Caravana da Criança encerra circuito no Distrito Federal nesta sexta (5/9)

Projeto socioeducativo e cultural finaliza sua jornada em Planaltina e no Plano Piloto, após passar por seis regiões administrativas do DF

Tenente Portela, RS
14°
Parcialmente nublado
Mín. 12° Máx. 25°
14° Sensação
2.7 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Sábado
27° 10°
Domingo
29° 15°
Segunda
23° 16°
Terça
26° 16°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Justiça Há 5 horas

Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
Sistema prisional Há 5 horas

SSPS e Polícia Penal promovem primeiro encontro estadual de enfrentamento ao racismo no sistema prisional gaúcho
Justiça Há 5 horas

Barroso diz que julgamento encerra "ciclo do atraso" no Brasil
Internacional Há 5 horas

Boric e Petro se manifestam após condenação de Bolsonaro
Justiça Há 7 horas

Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,08%
Euro
R$ 6,33 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 658,132,74 +0,64%
Ibovespa
143,150,84 pts 0.56%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6824 (11/09/25)
01
12
29
70
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3484 (11/09/25)
01
03
04
05
07
08
09
11
13
14
15
17
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2821 (10/09/25)
08
16
17
19
23
25
30
36
40
44
48
51
64
66
77
83
88
94
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2858 (10/09/25)
07
08
10
12
29
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias