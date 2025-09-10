Quinta, 11 de Setembro de 2025
Comprar um imóvel nos EUA exige documentação e planejamento, diz especialista

Entre os documentos essenciais estão: passaporte válido, visto, ITIN, comprovante de residência e renda — elementos que podem dificultar o acesso a...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/09/2025 às 19h32
pexels

Adquirir um imóvel nos Estados Unidos continua sendo uma opção acessível e popular entre brasileiros, mas exige preparação documental e planejamento financeiro. Entre os documentos essenciais estão: passaporte válido, visto (mesmo o de turismo), ITIN (identificação fiscal americana), comprovante de residência e renda — elementos que podem dificultar o acesso ao crédito imobiliário sem assessoria especializada.

Além dos documentos pessoais, é necessário considerar as regras do Banco Central. Remessas para compra de imóvel devem seguir as normas cambiais brasileiras, sendo permitida a utilização de modalidades específicas para “aluguel ou compra de imóvel”, com declaração transparente da remessa e observância do IOF, que atualmente é de 0,38%.

“O processo esbarra justamente na burocracia entre os países. Mesmo sendo permitido, requer cuidado com remessas, prazos de câmbio e comprovação documental para evitar contratempos”, afirma Luis Campos, especialista no atendimento a brasileiros investindo na Flórida.

A sequência ideal inclui: definição do objetivo (morar ou investir), escolha da região, alinhamento prévio com episcopação financeira, proposta por meio de um realtor credenciado, due diligence técnica e legal, e, por fim, fechamento da compra (closing). Consultoria adequada ajuda também a avaliar custos agregados — taxas de cartório, IPTU local (Property Tax) e eventuais tributos sobre renda e ganho de capital, caso ocorra venda futura.

Ressalta-se que brasileiros podem adquirir imóveis nos EUA mesmo sem visto permanente. Porém, a ausência de green card limita opções de financiamento junto a bancos americanos, elevando a necessidade de planejamento cambial.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
