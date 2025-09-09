Quarta, 10 de Setembro de 2025
RS Fantástico lança chamada pública para projeto transmídia

Ecossistema de inovação convoca talentos para desenvolverem uma ideia original que combine game e curta-metragem, com lançamento previsto para junh...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/09/2025 às 14h28
RS Fantástico lança chamada pública para projeto transmídia
Crédito: Divulgação / RS Fantástico

O ecossistema RS Fantástico aproveita a vitrine do 53º Festival de Cinema de Gramado para lançar a Chamada Pública 001/2025 – Portal de Universos. O anúncio foi feito durante o "II Encontro dos Ecossistemas", no dia 18 de agosto, no Conexões Gramado Film Market. O objetivo é buscar uma ideia original para um projeto transmídia que integra um game e um curta-metragem, e a propriedade intelectual do projeto pertencerá à produtora Bactéria Filmes.

“A verdadeira missão desta chamada vai além da seleção de um projeto. Trata-se de uma oportunidade para construir um futuro onde a criatividade e a inovação são motores de desenvolvimento”, afirma Daniela Israel, coordenadora do projeto. “Em um estado que demonstra imensa resiliência, o audiovisual e os jogos se apresentam como ferramentas poderosas, capazes de criar novos horizontes e narrar histórias que inspiram.”

As ideias serão avaliadas por uma comissão julgadora durante um evento de pitch ao vivo, aberto ao ecossistema RS Fantástico. A ideia selecionada será anunciada no dia 10 de outubro, e logo em seguida abre-se a chamada pública para a desenvolvedora de games que vai trabalhar em parceria com a Bactéria Filmes na transformação dessa ideia em realidade: um game e um curta-metragem.

A premissa que embasa o projeto é de que a ideia vencedora seja a semente de um universo que transcenda telas e controles, abrindo caminho para uma nova era de coproduções e de talentos gaúchos no cenário nacional e internacional. “Ao compartilharem suas ideias, os criadores contribuem para esse movimento, e a Bactéria Filmes, como produtora executora, assume a responsabilidade de transformar essa visão em realidade, honrando a propriedade intelectual em cada etapa do processo”, diz Daniela.

O II Encontro dos Ecossistemas é um espaço de integração e interlocução entre empresas, instituições de ensino e profissionais da área, com debates, networking e parcerias estratégicas para fortalecer o setor audiovisual gaúcho. A iniciativa de lançar a chamada neste contexto reflete o compromisso do RS Fantástico em fomentar a colaboração e construir pontes sólidas entre a indústria de games e a de cinema.

Cronograma do projeto:

  • Inscrições: até o dia 22/9
  • Evento de pitch ao vivo: 9/10
  • Anúncio da ideia vencedora: 10/10
  • Chamada pública para a desenvolvedora de jogos digitais para trabalhar em parceria com a Bactéria Filmes*: de 15/10 a 15/11
  • Seleção da desenvolvedora e início do trabalho*: final de novembro
  • Pré-produção do curta e do game*: dezembro de 2025 a janeiro de 2026
  • Gravação do curta*: fevereiro de 2026
  • Produção do game*: dezembro de 2025 a maio de 2026
  • Pós-produção do curta*: março a maio de 2026
  • Lançamento simultâneo: junho de 2026

(as datas sinalizadas com asterisco são sugeridas)

A chamada pública pode ser consultada neste link, e as inscrições são feitas aqui.

Sobre o RS Fantástico
Com foco em filmes, séries, games e animações de conteúdos de gênero e apostando em produtos que visam o entretenimento, o RS Fantástico - Ecossistema de inovação audiovisual para games, animações e filmes de gênero prevê uma série de ações voltadas à aceleração de empresas do setor, promovendo melhorias de gestão, investimentos em distribuição, licenciamento, internacionalização e ações de formação, cujo objetivo é a abertura de novos mercados. Coordenado pela produtora Bactéria Filmes e considerando as potencialidades das empresas criativas gaúchas, o RS Fantástico chega para promover empresas, serviços e produtos, de forma a possibilitar a abertura de novos mercados, atuação internacional e consolidação de negócios relativos à distribuição e licenciamento de conteúdos gaúchos de nicho. Para saber mais sobre o RS Fantástico, basta acessar este vídeo de apresentação.

