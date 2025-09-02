Terça, 02 de Setembro de 2025
Saúde anuncia ampliação do atendimento em institutos federais do Rio

Inca, Into e INC receberão reforço de profissionais e recursos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/09/2025 às 19h13
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (2) um investimento adicional de R$ 170 milhões nos institutos e hospitais federais do Rio de Janeiro. A quantia será destinada à contratação de 2.059 profissionais e a outras melhorias, para possibilitar a abertura de 166 leitos e de dez salas cirúrgicas.

Os investimentos vão ampliar o atendimento nos Instituto Nacionais do Câncer (Inca), do Coração (INC) e de Ortopedia e Traumatologia (Into). As três unidades são referência nessas especialidades, e também atuam como locais de ensino e pesquisa.

De acordo com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, os principais objetivos são acabar com as filas de espera por cirurgias e procedimentos e ampliar o atendimento especializado na capital fluminense.

“Ninguém ficará para trás ou deixará de ser atendido. Estamos falando de ampliação do atendimento, não de fechamento. Estamos falando de qualificação de cada um dos hospitais, não de desestruturação”

Padilha lembrou que o anúncio desta terça-feira foi apenas mais uma etapa do processo de requalificação da rede federal do Rio, realizado desde 2024, com mais de R$ 1 bilhão em investimentos.

“É o maior plano de ampliação do atendimento na história desses hospitais, desde que eles foram criados. Nós não vamos abrir mão de cuidar dessas pessoas no melhor lugar que elas têm que ser cuidadas, com a melhor estrutura e os melhores profissionais.”

Hospital Federal da Lagoa

O Ministério também oficializou a integração entre o Hospital Federal da Lagoa e o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF). A Fiocruz, a quem o IFF é subordinado, vai coordenar a reestruturação e modernização das duas unidades.

“Essa primeira fase da nossa ação tem como foco aumentar a capacidade do Hospital da Lagoa em fazer cirurgias e atendimentos que estão parados, pra reduzir o tempo de espera de paciente. Inclusive, as estruturas do Fernandes Figueira vão dar muito mais qualidade àquilo que é saúde da mulher, da criança e do adolescente, até oferecendo novos serviços que ainda não tem no Rio de Janeiro”, explicou o ministro.

De acordo com Padilha, adaptações estruturais para efetivar a integração serão planejadas para uma segunda etapa.

