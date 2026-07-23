Mulheres com fibromialgia cobram atendimento especializado e ampliação do suporte em Tenente Portela

Um grupo formado por cerca de 40 mulheres com diagnóstico de fibromialgia — embora a estimativa seja de que mais de 100 pessoas convivam com a doença em Tenente Portela — está mobilizado para cobrar melhorias no atendimento da rede pública de saúde.

A principal reivindicação é a contratação de um médico especialista em reumatologia, ou com pós-graduação na área, para atender os pacientes até que sejam encaminhados pelo Gercon aos serviços de referência.

O pedido foi feito pela vereadora Michele Vargas e pela professora Fátima Rosa Lopes, que solicitaram à secretária municipal de Saúde, Giovana Maciel, o envio de um projeto de lei à Câmara de Vereadores para viabilizar a contratação do profissional.

Além do especialista, o grupo também pede a ampliação da equipe multiprofissional, com atendimento permanente de fisioterapeuta e psicólogo, considerados fundamentais para o tratamento da doença. As pacientes relatam que convivem diariamente com dores intensas, fadiga e limitações que comprometem a qualidade de vida, tornando indispensável um acompanhamento contínuo.

Em entrevista à Rádio Província, a integrante do grupo Cirlei de Abreu Lima destacou que as pacientes vêm buscando apoio junto ao Poder Público, à Câmara de Vereadores e à Defensoria Pública.

Segundo ela, a Secretaria Municipal de Saúde tem prestado auxílio dentro das possibilidades do município, mas o atendimento ainda não supre todas as necessidades das pessoas que convivem com a síndrome.

A mobilização conta com o apoio de todos os vereadores em especial dos vereadores, Michele Vargas, Elisângela, Luiza Barth, Luciano Berta e Mauro Ludwig e da professora Fátima Rosa Lopes, que também convive com a fibromialgia e atua na organização do grupo.

O objetivo é garantir um atendimento mais humanizado, ampliar o acesso aos tratamentos e assegurar melhores condições de vida às pacientes.

O que é a fibromialgia?

A fibromialgia é uma síndrome crônica caracterizada por dores generalizadas no corpo, fadiga intensa, alterações do sono, dificuldade de concentração e sensibilidade aumentada.

O diagnóstico é clínico, normalmente realizado por um médico reumatologista, após a exclusão de outras doenças. O tratamento é multidisciplinar e inclui medicamentos, prática de exercícios físicos, fisioterapia, acompanhamento psicológico e mudanças no estilo de vida, buscando reduzir a dor e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

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