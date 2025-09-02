Saúde SC abre inscrições para capacitação de profissionais no atendimento de pessoas com Estomias e Epidermólise Bolhosa em Lages

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está com inscrições abertas para o Seminário de Capacitação na Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias e Epidermólise Bolhosa, que ocorrerá em Lages, nos dias 16 e 17 de setembro. O objetivo é orientar e capacitar profissionais de saúde que atuam no atendimento a mais de 6 mil pacientes no Estado com essas condições.

O público-alvo são profissionais de saúde – médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais que atuam na área – nos hospitais da rede e na atenção primária em saúde nos municípios. O evento também é direcionado a acadêmicos de enfermagem e de medicina, além de profissionais das regionais de saúde. A iniciativa é promovida em parceria com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc).

As inscrições devem ser realizadas no site da Escola do Legislativo, no eventos-escola.alesc.sc.gov.br . Demais informações sobre o evento podem ser acessadas no portal oficial. O seminário ocorrerá no auditório do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET) da Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac), em Lages.

Condições de saúde

A estomia é uma cirurgia que cria um estoma, um orifício na parede abdominal ou na traqueia, de forma definitiva ou provisória. Essa intervenção tem como objetivo estabelecer um caminho alternativo de comunicação com o meio exterior para eliminar urina ou fezes, além de auxiliar na respiração ou na alimentação, promovendo maior qualidade de vida ao paciente.

Santa Catarina é o único estado do país que possui insumos padronizados para a reabilitação fonatória e pulmonar. Do total de 10 itens fornecidos aos pacientes, apenas a laringe eletrônica é disponibilizada pelo Ministério da Saúde; os demais são adquiridos com recursos da SES. Atualmente, Santa Catarina conta com 6104 pacientes cadastrados, sendo 5810 com estomias intestinais e urinárias, e 294 com estomias respiratórias.

A Epidermólise Bolhosa é uma doença genética e hereditária rara, que provoca a formação de bolhas na pele devido a mínimos atritos ou traumas, manifestando-se já no nascimento. Santa Catarina possui o programa “SC Cuidando das Borboletas” para atender esses pacientes, que completou seu primeiro ano de atuação em 26 de fevereiro. O programa oferece atendimento pelo SUS em unidades de referência e disponibiliza os insumos necessários para o tratamento, custeados pelo Governo do Estado, até que sejam padronizados no SUS em todo o território nacional. Santa Catarina foi o primeiro estado do país a criar um programa específico para esse tipo de tratamento.

Serviço

O quê: Seminário de Capacitação na Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias e Epidermólise Bolhosa em Lages.

Quando: 16 e 17 de setembro de 2025, das 7h30 às 17h30.

Onde: auditório do CCET/ Bloco I/ Salas: 6210,6211,6213,6214/ na Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac), localizada na Av. Mal. Castelo Branco,170 universitário, Lages, SC.

Inscrições: eventos-escola.alesc.sc.gov.br

Mais informações:

Josiane Ribeiro

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]