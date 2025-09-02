Terça, 02 de Setembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saúde SC abre inscrições para capacitação de profissionais no atendimento de pessoas com Estomias e Epidermólise Bolhosa em Lages

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está com inscrições abertas para o Seminário de Capacitação na Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias e Epi...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
02/09/2025 às 15h13
Saúde SC abre inscrições para capacitação de profissionais no atendimento de pessoas com Estomias e Epidermólise Bolhosa em Lages
Foto: Reprodução/Secom SC

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está com inscrições abertas para o Seminário de Capacitação na Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias e Epidermólise Bolhosa, que ocorrerá em Lages, nos dias 16 e 17 de setembro. O objetivo é orientar e capacitar profissionais de saúde que atuam no atendimento a mais de 6 mil pacientes no Estado com essas condições.

O público-alvo são profissionais de saúde – médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais que atuam na área – nos hospitais da rede e na atenção primária em saúde nos municípios. O evento também é direcionado a acadêmicos de enfermagem e de medicina, além de profissionais das regionais de saúde. A iniciativa é promovida em parceria com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc).

As inscrições devem ser realizadas no site da Escola do Legislativo, no eventos-escola.alesc.sc.gov.br . Demais informações sobre o evento podem ser acessadas no portal oficial. O seminário ocorrerá no auditório do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET) da Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac), em Lages.

Condições de saúde

A estomia é uma cirurgia que cria um estoma, um orifício na parede abdominal ou na traqueia, de forma definitiva ou provisória. Essa intervenção tem como objetivo estabelecer um caminho alternativo de comunicação com o meio exterior para eliminar urina ou fezes, além de auxiliar na respiração ou na alimentação, promovendo maior qualidade de vida ao paciente.

Santa Catarina é o único estado do país que possui insumos padronizados para a reabilitação fonatória e pulmonar. Do total de 10 itens fornecidos aos pacientes, apenas a laringe eletrônica é disponibilizada pelo Ministério da Saúde; os demais são adquiridos com recursos da SES. Atualmente, Santa Catarina conta com 6104 pacientes cadastrados, sendo 5810 com estomias intestinais e urinárias, e 294 com estomias respiratórias.

A Epidermólise Bolhosa é uma doença genética e hereditária rara, que provoca a formação de bolhas na pele devido a mínimos atritos ou traumas, manifestando-se já no nascimento. Santa Catarina possui o programa “SC Cuidando das Borboletas” para atender esses pacientes, que completou seu primeiro ano de atuação em 26 de fevereiro. O programa oferece atendimento pelo SUS em unidades de referência e disponibiliza os insumos necessários para o tratamento, custeados pelo Governo do Estado, até que sejam padronizados no SUS em todo o território nacional. Santa Catarina foi o primeiro estado do país a criar um programa específico para esse tipo de tratamento.

Serviço

O quê: Seminário de Capacitação na Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias e Epidermólise Bolhosa em Lages.
Quando: 16 e 17 de setembro de 2025, das 7h30 às 17h30.
Onde: auditório do CCET/ Bloco I/ Salas: 6210,6211,6213,6214/ na Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac), localizada na Av. Mal. Castelo Branco,170 universitário, Lages, SC.
Inscrições: eventos-escola.alesc.sc.gov.br

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Dr. Vinicius Bignatto
Saúde Há 2 horas

Saúde vascular: tratamento de varizes tem novas abordagens

Técnicas endovasculares permitem procedimentos menos invasivos e recuperação mais rápida. Dr. Vinicius Bignatto, cirurgião vascular do Centro Médic...

 Imagem de paihub no Freepik
Saúde Há 2 horas

Tecnologia transforma tratamentos na urologia moderna

Cirurgias robóticas e a laser ajudam a elevar a precisão e a reduzir impactos em procedimentos urológicos, com reflexos positivos na recuperação do...
Saúde Há 3 horas

Inca abre vagas para o curso de verão em 2026

Inscrições ficam abertas até 14 de setembro

 Evento marca conclusão do Projeto Vozes dos Homens, com um guia criado por grupos de autocuidado com afetados pela enchente -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES
Saúde Há 4 horas

Secretaria da Saúde realiza seminário sobre saúde do homem e prevenção da violência contra meninas e mulheres

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), em conjunto com Instituto Promundo, promoveram o seminário do Programa V – Vozes dos Ho...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 21 horas

Estado autoriza repasse de R$ 20 milhões ao município para a compra do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Foto: Leo Munhoz / SECOMO governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, assinaram em Gaspar nesta segunda-feira, 1º ...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 27°
27° Sensação
4.28 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quarta
27° 16°
Quinta
20°
Sexta
11°
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Últimas notícias
Saúde Há 9 minutos

Saúde SC abre inscrições para capacitação de profissionais no atendimento de pessoas com Estomias e Epidermólise Bolhosa em Lages
Justiça Há 23 minutos

Para Gonet, acusação provou tentativa de golpe liderada por Bolsonaro
Fazenda Há 23 minutos

Empresas do RS têm até o fim do mês para concluírem recadastramento obrigatório com a Receita Estadual
Câmara Há 23 minutos

Comissão aprova projeto que inclui academias no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos
Justiça Há 23 minutos

STF retoma julgamento de Bolsonaro após pausa; defesas serão ouvidas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,48%
Euro
R$ 6,36 -0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 640,353,26 +2,23%
Ibovespa
140,611,52 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6815 (01/09/25)
04
14
26
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias