Terça, 02 de Setembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saúde vascular: tratamento de varizes tem novas abordagens

Técnicas endovasculares permitem procedimentos menos invasivos e recuperação mais rápida. Dr. Vinicius Bignatto, cirurgião vascular do Centro Médic...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/09/2025 às 13h43
Saúde vascular: tratamento de varizes tem novas abordagens
Dr. Vinicius Bignatto

As varizes são veias superficiais dilatadas, tortuosas e alongadas que surgem nos membros inferiores devido à insuficiência das válvulas venosas. Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), esse problema circulatório afeta principalmente mulheres e está associado a fatores como sedentarismo, obesidade e histórico familiar.

Os sintomas das varizes incluem sensação de peso, cansaço, inchaço, coceira e queimação nas pernas. O médico angiologista e o cirurgião vascular são os profissionais habilitados para atuar no diagnóstico e tratamento, que pode ser clínico, endovascular ou cirúrgico, dependendo do tipo e da localização das veias.

Dr. Vinicius Bignatto, cirurgião vascular do Centro Médico Alto de Pinheiros, aponta que alguns perfis de pacientes são mais suscetíveis a desenvolver varizes. Segundo ele, gestações múltiplas e flutuações hormonais são fatores que tornam as mulheres mais propensas.

“Ter pais ou avós com varizes aumenta muito as chances, assim como o avanço da idade, pois as paredes das veias e suas válvulas podem se enfraquecer com o tempo. Além disso, profissões que exigem longos períodos em pé ou sentado contribuem para a dificuldade do sangue em retornar ao coração”, explica o médico.

Como medidas para melhorar a saúde vascular das pernas, mesmo sem sintomas visíveis, o profissional orienta fazer pequenas pausas para movimentar as pernas e elevar levemente os membros ao deitar. Beber água regularmente, manter uma dieta equilibrada, controlar o peso e manter-se ativo.

“É aconselhável praticar caminhadas, natação ou ciclismo, evitar roupas apertadas, principalmente na região da virilha, e não fumar. Além disso, em casos de histórico familiar de varizes, é recomendada uma avaliação precoce com um cirurgião vascular”, aconselha o especialista.

De acordo com o cirurgião, a atenção aos sinais iniciais, a detecção precoce e a busca por avaliação médica são fundamentais para prevenir complicações: "Se não tratados, os problemas vasculares podem evoluir para inflamação das veias, trombose, escurecimento da pele e até o surgimento de feridas de difícil cicatrização, as úlceras varicosas”.

O especialista ressalta que associar varizes apenas à estética é um erro comum, já que são sinais de que há um problema na circulação do sangue. “O tratamento é uma questão de saúde e qualidade de vida. Quando não tratadas, as varizes podem levar a riscos significativos à saúde, como a tromboflebite — formação de coágulos associada a inflamação, sangramentos e, em estágios mais avançados, alterações irreversíveis na pele”, alerta.

Inovação tecnológica para o tratamento

Dr. Vinicius Bignatto pontua que a tecnologia transformou radicalmente o cuidado vascular, tornando os tratamentos mais precisos, confortáveis e com recuperação facilitada. Segundo ele, a ultrassonografia vascular de alta resolução permite mapear veias, avaliar o fluxo sanguíneo e planejar tratamentos de forma individualizada, em tempo real e sem radiação.

“Em termos de tratamento, há o laser endovenoso e a radiofrequência, que tratam as veias doentes de forma minimamente invasiva com resultados excelentes. A escleroterapia com espuma densa e novas tecnologias como laser transdérmico e ultrassom microfocado também são opções avançadas que oferecem maior segurança e eficácia”, acrescenta o cirurgião.

Para o membro do Centro Médico Alto de Pinheiros, as técnicas endovasculares representam uma revolução na cirurgia vascular. Conforme esclarece o médico, são procedimentos realizados por dentro dos vasos sanguíneos, através de pequenas punções ou incisões, sem a necessidade de grandes cortes.

“No tratamento de varizes, em vez de remover a veia, tratamos o problema de dentro para fora utilizando laser, radiofrequência ou espuma densa. Para o paciente há menos dor, uma recuperação significativamente mais rápida, cicatrizes mínimas ou ausentes, menor risco de complicações e a possibilidade de alta no mesmo dia”, finaliza Bignatto.

Para mais informações, basta acessar: https://centromedicoap.com.br/vascular_/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 10 minutos

Saúde SC abre inscrições para capacitação de profissionais no atendimento de pessoas com Estomias e Epidermólise Bolhosa em Lages

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está com inscrições abertas para o Seminário de Capacitação na Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias e Epi...

 Imagem de paihub no Freepik
Saúde Há 2 horas

Tecnologia transforma tratamentos na urologia moderna

Cirurgias robóticas e a laser ajudam a elevar a precisão e a reduzir impactos em procedimentos urológicos, com reflexos positivos na recuperação do...
Saúde Há 3 horas

Inca abre vagas para o curso de verão em 2026

Inscrições ficam abertas até 14 de setembro

 Evento marca conclusão do Projeto Vozes dos Homens, com um guia criado por grupos de autocuidado com afetados pela enchente -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES
Saúde Há 4 horas

Secretaria da Saúde realiza seminário sobre saúde do homem e prevenção da violência contra meninas e mulheres

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), em conjunto com Instituto Promundo, promoveram o seminário do Programa V – Vozes dos Ho...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 21 horas

Estado autoriza repasse de R$ 20 milhões ao município para a compra do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Foto: Leo Munhoz / SECOMO governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, assinaram em Gaspar nesta segunda-feira, 1º ...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 27°
27° Sensação
4.28 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quarta
27° 16°
Quinta
20°
Sexta
11°
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Últimas notícias
Saúde Há 9 minutos

Saúde SC abre inscrições para capacitação de profissionais no atendimento de pessoas com Estomias e Epidermólise Bolhosa em Lages
Justiça Há 23 minutos

Para Gonet, acusação provou tentativa de golpe liderada por Bolsonaro
Fazenda Há 23 minutos

Empresas do RS têm até o fim do mês para concluírem recadastramento obrigatório com a Receita Estadual
Câmara Há 23 minutos

Comissão aprova projeto que inclui academias no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos
Justiça Há 23 minutos

STF retoma julgamento de Bolsonaro após pausa; defesas serão ouvidas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,48%
Euro
R$ 6,36 -0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 640,353,26 +2,23%
Ibovespa
140,611,52 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6815 (01/09/25)
04
14
26
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias