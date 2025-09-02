Saúde vascular: tratamento de varizes tem novas abordagens

As varizes são veias superficiais dilatadas, tortuosas e alongadas que surgem nos membros inferiores devido à insuficiência das válvulas venosas. Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), esse problema circulatório afeta principalmente mulheres e está associado a fatores como sedentarismo, obesidade e histórico familiar.

Os sintomas das varizes incluem sensação de peso, cansaço, inchaço, coceira e queimação nas pernas. O médico angiologista e o cirurgião vascular são os profissionais habilitados para atuar no diagnóstico e tratamento, que pode ser clínico, endovascular ou cirúrgico, dependendo do tipo e da localização das veias.

Dr. Vinicius Bignatto, cirurgião vascular do Centro Médico Alto de Pinheiros, aponta que alguns perfis de pacientes são mais suscetíveis a desenvolver varizes. Segundo ele, gestações múltiplas e flutuações hormonais são fatores que tornam as mulheres mais propensas.

“Ter pais ou avós com varizes aumenta muito as chances, assim como o avanço da idade, pois as paredes das veias e suas válvulas podem se enfraquecer com o tempo. Além disso, profissões que exigem longos períodos em pé ou sentado contribuem para a dificuldade do sangue em retornar ao coração”, explica o médico.

Como medidas para melhorar a saúde vascular das pernas, mesmo sem sintomas visíveis, o profissional orienta fazer pequenas pausas para movimentar as pernas e elevar levemente os membros ao deitar. Beber água regularmente, manter uma dieta equilibrada, controlar o peso e manter-se ativo.

“É aconselhável praticar caminhadas, natação ou ciclismo, evitar roupas apertadas, principalmente na região da virilha, e não fumar. Além disso, em casos de histórico familiar de varizes, é recomendada uma avaliação precoce com um cirurgião vascular”, aconselha o especialista.

De acordo com o cirurgião, a atenção aos sinais iniciais, a detecção precoce e a busca por avaliação médica são fundamentais para prevenir complicações: "Se não tratados, os problemas vasculares podem evoluir para inflamação das veias, trombose, escurecimento da pele e até o surgimento de feridas de difícil cicatrização, as úlceras varicosas”.

O especialista ressalta que associar varizes apenas à estética é um erro comum, já que são sinais de que há um problema na circulação do sangue. “O tratamento é uma questão de saúde e qualidade de vida. Quando não tratadas, as varizes podem levar a riscos significativos à saúde, como a tromboflebite — formação de coágulos associada a inflamação, sangramentos e, em estágios mais avançados, alterações irreversíveis na pele”, alerta.

Inovação tecnológica para o tratamento

Dr. Vinicius Bignatto pontua que a tecnologia transformou radicalmente o cuidado vascular, tornando os tratamentos mais precisos, confortáveis e com recuperação facilitada. Segundo ele, a ultrassonografia vascular de alta resolução permite mapear veias, avaliar o fluxo sanguíneo e planejar tratamentos de forma individualizada, em tempo real e sem radiação.

“Em termos de tratamento, há o laser endovenoso e a radiofrequência, que tratam as veias doentes de forma minimamente invasiva com resultados excelentes. A escleroterapia com espuma densa e novas tecnologias como laser transdérmico e ultrassom microfocado também são opções avançadas que oferecem maior segurança e eficácia”, acrescenta o cirurgião.

Para o membro do Centro Médico Alto de Pinheiros, as técnicas endovasculares representam uma revolução na cirurgia vascular. Conforme esclarece o médico, são procedimentos realizados por dentro dos vasos sanguíneos, através de pequenas punções ou incisões, sem a necessidade de grandes cortes.

“No tratamento de varizes, em vez de remover a veia, tratamos o problema de dentro para fora utilizando laser, radiofrequência ou espuma densa. Para o paciente há menos dor, uma recuperação significativamente mais rápida, cicatrizes mínimas ou ausentes, menor risco de complicações e a possibilidade de alta no mesmo dia”, finaliza Bignatto.

Para mais informações, basta acessar: https://centromedicoap.com.br/vascular_/