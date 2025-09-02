Terça, 02 de Setembro de 2025
Inca abre vagas para o curso de verão em 2026

Inscrições ficam abertas até 14 de setembro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/09/2025 às 12h13

A 16ª edição do Curso de Verão, atividade do Programa de Pós-Graduação em Oncologia do Instituto Nacional de Câncer (Inca), está com inscrições abertas até 14 de setembro. O curso será realizado de 26 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026 e é voltado a alunos de graduação das áreas de ciências biológicas e da saúde.

As inscrições são gratuitas . Serão selecionados 40 alunos de qualquer estado do Brasil para as vagas presenciais. As aulas teóricas serão transmitidas pelo canal do Inca no Youtube, sem limites de participantes . No entanto, apenas receberão certificados os 40 selecionados para as vagas presenciais.

Segundo o Inca, o curso abordará aspectos epidemiológicos, clínicos e genéticos do câncer.

“Nesse curso, a ideia é trazer informações sobre as pesquisas atuais em câncer, buscando compartilhar o conhecimento da instituição e atrair jovens talentos”, explica Sheila Coelho, pesquisadora do Inca e coordenadora da comissão organizadora do curso.

“Como novidades, temos algumas temáticas nos minicursos, a exemplo de abordagens atualizadas sobre as leucemias e o câncer hereditário, a resistência a fármacos no câncer e as pesquisas em sobrevivência ao câncer, entre outras”, acrescenta.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A programação está dividida em uma etapa teórica e outra de prática experimental. As aulas serão ministradas por pesquisadores e discentes avançados do instituto . “É uma oportunidade de apresentarmos as linhas de pesquisa desenvolvidas no Inca a alunos de graduação de universidades públicas e privadas de todo o Brasil”, afirma Matias Melendez, integrante da comissão organizadora.

As aulas serão dadas de segunda a sexta-feira, em horário integral, no Centro de Pesquisa do Inca, no Rio de Janeiro. A programação de duas semanas conta com palestras durante o dia inteiro nos dois primeiros dias e no último dia. Nos demais, haverá palestras somente pela manhã e atividades teórico-práticas à tarde.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
