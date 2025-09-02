Terça, 02 de Setembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Secretaria da Saúde realiza seminário sobre saúde do homem e prevenção da violência contra meninas e mulheres

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), em conjunto com Instituto Promundo, promoveram o seminário do Programa V – Vozes dos Ho...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/09/2025 às 11h29
Secretaria da Saúde realiza seminário sobre saúde do homem e prevenção da violência contra meninas e mulheres
Evento marca conclusão do Projeto Vozes dos Homens, com um guia criado por grupos de autocuidado com afetados pela enchente -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), em conjunto com Instituto Promundo, promoveram o seminário do Programa V – Vozes dos Homens em Situações de Emergência. O encontro realizado na segunda-feira (1º/9), reuniu gestores e profissionais de saúde, assistência social e educação para discutirem estratégias de cuidado com homens em contextos de vulnerabilidade.

O evento, que contou com o apoio da Organização Internacional para as Migrações da ONU e o financiamento da Fundação Chanel, teve como objetivo sensibilizar os profissionais e fortalecer a atuação da rede de serviços na promoção da saúde do homem, com ênfase na prevenção de violências, na promoção da equidade de gênero e na atenção aos homens afetados por situações de emergência e calamidade.

Vozes dos Homens

O seminário marcou a conclusão do Projeto Vozes dos Homens com o lançamento do Guia de Implantação do Programa V. O projeto foi desenvolvido ao longo de 12 meses nos municípios de Cruzeiro do Sul, Estrela e Porto Alegre por meio da realização de grupos reflexivos e de autocuidado com homens afetados por catástrofes climáticas, visando a restaurar o bem-estar emocional e fortalecer a resiliência coletiva.

“Foi uma rica oportunidade de compreendermos como essas experiências se desdobraram nos territórios, demonstrando a importância de parcerias como essa para fortalecer a rede de atenção à saúde do homem nos municípios”, avaliou a diretora-adjunta do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da SES, Carolina Drügg.

Formação de profissionais

A atividade também encerrou o ciclo de formações sobre primeira infância, masculinidades, desigualdade de gênero, paternidades e pré-natal do parceiro, que capacitou cerca de 1,5 mil profissionais em 15 encontros regionais no RS. Durante a atividade também foi exibido o documentário “Vozes dos Homens”.

Representantes de Estrela, Sapucaia do Sul e Santa Barbara do Sul apresentaram experiências no ciclo de formação. Na atividade, a 1ª Coordenadoria Regional de Saúde expôs o planejamento estratégico de apoio aos municípios para a promoção da saúde do homem.

A mesa de abertura do seminário contou com a participação da secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa, e da titular da Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais, Paula Mascarenhas, além de representante do Ministério da Saúde, do Promundo e da Fundação Chanel.

Texto: José Luís Zasso/Ascom SES
Edição: Anderson Machado/Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 10 minutos

Saúde SC abre inscrições para capacitação de profissionais no atendimento de pessoas com Estomias e Epidermólise Bolhosa em Lages

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está com inscrições abertas para o Seminário de Capacitação na Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias e Epi...

 Dr. Vinicius Bignatto
Saúde Há 2 horas

Saúde vascular: tratamento de varizes tem novas abordagens

Técnicas endovasculares permitem procedimentos menos invasivos e recuperação mais rápida. Dr. Vinicius Bignatto, cirurgião vascular do Centro Médic...

 Imagem de paihub no Freepik
Saúde Há 2 horas

Tecnologia transforma tratamentos na urologia moderna

Cirurgias robóticas e a laser ajudam a elevar a precisão e a reduzir impactos em procedimentos urológicos, com reflexos positivos na recuperação do...
Saúde Há 3 horas

Inca abre vagas para o curso de verão em 2026

Inscrições ficam abertas até 14 de setembro

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 21 horas

Estado autoriza repasse de R$ 20 milhões ao município para a compra do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Foto: Leo Munhoz / SECOMO governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, assinaram em Gaspar nesta segunda-feira, 1º ...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 27°
27° Sensação
4.28 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quarta
27° 16°
Quinta
20°
Sexta
11°
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Últimas notícias
Saúde Há 9 minutos

Saúde SC abre inscrições para capacitação de profissionais no atendimento de pessoas com Estomias e Epidermólise Bolhosa em Lages
Justiça Há 23 minutos

Para Gonet, acusação provou tentativa de golpe liderada por Bolsonaro
Fazenda Há 23 minutos

Empresas do RS têm até o fim do mês para concluírem recadastramento obrigatório com a Receita Estadual
Câmara Há 23 minutos

Comissão aprova projeto que inclui academias no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos
Justiça Há 23 minutos

STF retoma julgamento de Bolsonaro após pausa; defesas serão ouvidas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,48%
Euro
R$ 6,36 -0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 640,353,26 +2,23%
Ibovespa
140,611,52 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6815 (01/09/25)
04
14
26
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias