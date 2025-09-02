Secretaria da Saúde realiza seminário sobre saúde do homem e prevenção da violência contra meninas e mulheres

Evento marca conclusão do Projeto Vozes dos Homens, com um guia criado por grupos de autocuidado com afetados pela enchente -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), em conjunto com Instituto Promundo, promoveram o seminário do Programa V – Vozes dos Homens em Situações de Emergência. O encontro realizado na segunda-feira (1º/9), reuniu gestores e profissionais de saúde, assistência social e educação para discutirem estratégias de cuidado com homens em contextos de vulnerabilidade.

O evento, que contou com o apoio da Organização Internacional para as Migrações da ONU e o financiamento da Fundação Chanel, teve como objetivo sensibilizar os profissionais e fortalecer a atuação da rede de serviços na promoção da saúde do homem, com ênfase na prevenção de violências, na promoção da equidade de gênero e na atenção aos homens afetados por situações de emergência e calamidade.

Vozes dos Homens

O seminário marcou a conclusão do Projeto Vozes dos Homens com o lançamento do Guia de Implantação do Programa V. O projeto foi desenvolvido ao longo de 12 meses nos municípios de Cruzeiro do Sul, Estrela e Porto Alegre por meio da realização de grupos reflexivos e de autocuidado com homens afetados por catástrofes climáticas, visando a restaurar o bem-estar emocional e fortalecer a resiliência coletiva.

“Foi uma rica oportunidade de compreendermos como essas experiências se desdobraram nos territórios, demonstrando a importância de parcerias como essa para fortalecer a rede de atenção à saúde do homem nos municípios”, avaliou a diretora-adjunta do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da SES, Carolina Drügg.

Formação de profissionais

A atividade também encerrou o ciclo de formações sobre primeira infância, masculinidades, desigualdade de gênero, paternidades e pré-natal do parceiro, que capacitou cerca de 1,5 mil profissionais em 15 encontros regionais no RS. Durante a atividade também foi exibido o documentário “Vozes dos Homens”.

Representantes de Estrela, Sapucaia do Sul e Santa Barbara do Sul apresentaram experiências no ciclo de formação. Na atividade, a 1ª Coordenadoria Regional de Saúde expôs o planejamento estratégico de apoio aos municípios para a promoção da saúde do homem.

A mesa de abertura do seminário contou com a participação da secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa, e da titular da Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais, Paula Mascarenhas, além de representante do Ministério da Saúde, do Promundo e da Fundação Chanel.