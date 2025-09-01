Segunda, 01 de Setembro de 2025
Estado autoriza repasse de R$ 20 milhões ao município para a compra do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Foto: Leo Munhoz / SECOMO governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, assinaram em Gaspar nesta segunda-feira, 1º ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
01/09/2025 às 18h28
Estado autoriza repasse de R$ 20 milhões ao município para a compra do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Foto: Leo Munhoz / SECOM

O governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, assinaram em Gaspar nesta segunda-feira, 1º de setembro, a autorização de repasse de R$ 20 milhões para o município viabilizar a aquisição do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O recurso faz parte de um acordo firmado durante a segunda edição do Santa Catarina Levada a Sério, na região, em reunião de trabalho com o prefeito Paulo Koerich. O apoio do Estado permitirá a otimização dos recursos públicos e a melhoria dos serviços prestados aos pacientes da região.

“Eu quero ajudar essa cidade que é tão importante, que cresce e faz a diferença. Nós estamos investindo muito na Saúde em todo o estado. Nós aplicamos R$ 1,5 bilhão a mais do que seria o obrigatório, quase 16% de todo o orçamento no ano passado. É porque a Saúde precisava: era gente esperando há 10 anos na fila, era torre pronta e construída esperando há 12 anos para receber os equipamentos. A gente destravou e fez o que precisava ser feito em todas as regiões de Santa Catarina. E vamos resolver aqui também”, destaca o governador Jorginho Mello.

O Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é um importante centro de assistência na região que está há 11 anos sob intervenção da prefeitura. É contratualizado com o município, faz parte da rede de unidades de saúde beneficiadas pelo Programa de Valorização dos Hospitais do Governo do Estado e realiza cirurgias eletivas em diversas especialidades, com pagamento mediante produção da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Foto: Reprodução/Secom SC

“Nos atendimentos do Programa Santa Catarina Levada a Sério, o prefeito de Gaspar colocou com prioridade total o apoio para salvar o Hospital de Gaspar. Nós estamos aportando recursos em favor do município, já que o hospital é uma associação, que está numa intervenção da prefeitura. Após a compra, o hospital passa a ser do município, que terá mais liberdade para fazer as mudanças estruturantes, com o apoio do Governo do Estado para resolver a situação que se arrasta há mais de uma década. Além disso, a unidade seguirá recebendo os recursos da Política de Valorização Hospitalar”, explica o secretário Diogo Demarchi.

“Eu disse na reunião na Associação dos Municípios, com o governador, que minha única escolha de apoio do Governo do Estado seria solucionar essa questão do hospital. E posso atestar, como prefeito, vi que a todo momento sua equipe esteve presente até chegarmos aqui nesse momento”, disse o prefeito de Gaspar, Paulo Koerich.

O montante para a aquisição do imóvel é de cerca de R$ 27,5 milhões, sendo R$ 20 milhões provenientes de convênio do Governo do Estado e o restante em contrapartida do município. A compra do prédio permitirá ao município a posterior concessão administrativa da gestão do hospital para uma entidade especializada, com experiência e qualidade técnica comprovada. 

Investimentos para a Defesa Civil

Foto: Reprodução/Secom SC

O governador Jorginho Mello ainda assumiu no ato realizado nesta segunda-feira mais um compromisso com a cidade de Gaspar na área de proteção e defesa civil. A construção de um dique de contenção no Bairro Bela Vista, para evitar as constantes enchentes que atingem a região.

O investimento será de cerca de R$ 14 milhões. O governador determinou que a Secretaria de Proteção e Defesa Civil avance nos estudos e processos necessários para instalar a melhoria no local.

“Além dos kits de transposição, de investimento de mais de R$ 2 milhões para a extensão de uma galeria com geomanta, uma solução definitiva para o risco de colapso às margens da antiga rodovia Jorge Lacerda, agora assumido aqui o compromisso de avançarmos para colocar o quanto antes a licitação do dique no Bairro Bela Vista”, explica o secretário de Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrandt.

Mais informações:

Gabriela Ressel
Assessoria de Imprensa
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]

Tuliana Rosa
Assessoria de Imprensa
Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil
Fone: (48) 3664-7036 / (48) 9 9637-1310

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
 Com o equipamento, é possível produzir imagens mais detalhadas, facilitando o diagnóstico precoce do câncer de mama -Foto: Arthur Vargas/ SES
 Foto: Reprodução/Secom SC
