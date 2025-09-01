IPE Saúde amplia campanha Outubro Rosa e antecipa isenção de coparticipação em consultas e mamografias

Em apoio à campanha Outubro Rosa e no compromisso de incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, o IPE Saúde está lançando uma edição ampliada da tradicional ação de isenção de coparticipação. Neste ano, a iniciativa começa mais cedo e oferece também cobertura para consultas ginecológicas, beneficiando diretamente as seguradas com idade entre 40 e 75 anos.

A campanha, que ocorre pelo sexto ano seguido, desta vez será realizada em duas etapas. Em setembro, as usuárias terão direito à isenção de coparticipação em uma consulta ginecológica na rede credenciada; em outubro, além da isenção na consulta ginecológica, o instituto também garantirá isenção na realização de um exame de mamografia.

A ampliação busca resolver uma dificuldade identificada em anos anteriores: com o aumento da demanda, muitas seguradas não conseguiam agendar consultas e exames dentro do prazo da campanha restrita ao mês de outubro. Ao antecipar o benefício e incluir a consulta ginecológica, o IPE Saúde quer facilitar o acesso, ampliar a adesão e reforçar a importância do cuidado preventivo.

“Estamos dando um passo além para que todas consigam prazo suficiente e agendem seus exames. Mais do que a isenção, queremos garantir que nossas seguradas tenham a oportunidade de realizar a consulta e o acompanhamento médico necessários para que a prevenção seja efetiva”, destaca a diretora administrativo-financeira do IPE Saúde, Neiva Dalchiavon.

Projeções

Para o mês de setembro, é esperado um acréscimo de 2.268 consultas ginecológicas em relação ao mesmo período do ano passado, um aumento de 29,04% em comparação a 2024. Já para outubro, mês de conscientização sobre o câncer de mama e a saúde feminina – que já conta com maior procura por esse tipo de especialidade médica –, projeta-se um crescimento de 24,63% em relação ao ano passado, isto é, 2.256 consultas ginecológicas a mais do que em outubro de 2024.

Em relação aos exames de mamografia, segundo cálculos atuariais, são estimados 91.115 exames para 2025. Considerando somente outubro, estão previstas 11.426 mamografias – um crescimento de aproximadamente 20% em relação ao mesmo período em 2024.

O câncer de mama segue sendo uma das principais causas de mortalidade feminina no mundo, e a detecção precoce é decisiva para aumentar as chances de sucesso no tratamento. A mamografia é um dos exames mais eficazes para identificar alterações nas mamas ainda em estágios iniciais.

Como participar da campanha:

ter plano IPE Saúde ativo e idade entre 40 e 75 anos;

Para a consulta: agendar e realizar os atendimentos na rede credenciada durante os meses de setembro e outubro;

para o exame de mamografia: possuir requisição de médico(a) credenciado(a) solicitando o exame de mamografia;

A lista completa de médicos, laboratórios e clínicas pode ser consultada no Guia Médico Hospitalar do IPE Saúde.