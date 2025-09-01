Com recursos do Avançar Mais na Saúde, governo do Estado entrega mamógrafo digital ao Hospital Candelária

Com o equipamento, é possível produzir imagens mais detalhadas, facilitando o diagnóstico precoce do câncer de mama -Foto: Arthur Vargas/ SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou, nesta segunda-feira (1º/9), um equipamento de mamografia digital no Hospital Candelária, no Vale do Rio Pardo. O aparelho foi adquirido com investimento estadual de R$ 885 mil, por meio do Avançar Mais na Saúde.

Até o momento, o Estado já destinou, por meio do programa, R$ 1,16 bilhão para a saúde no Rio Grande do Sul. Desse valor, R$ 213,7 milhões foram anunciados em agosto para a nova fase do programa . O município de Candelária foi beneficiado com R$ 3,1 milhões em investimentos (considerando valores já executados e em execução) para obras e compra de equipamentos.

Equipamentos serão fundamentais no diagnóstico

“Este ato de entrega também é simbólico porque o governo do Estado, com este mamógrafo digital, soma 16 equipamentos espalhados em todo o Estado do Rio Grande do Sul através do programa Avançar”, destacou a titular da SES, Arita Bergmann.

“Mas o que importa não são os números, e sim as pessoas que precisam deste serviço para cuidarem da saúde de forma precoce, em tempo oportuno, e para que possam também fazer o tratamento, se eventualmente tiverem um diagnóstico que necessite de um serviço especializado”, acrescentou a secretária.

Mais sucesso nos tratamentos

De acordo com a direção do hospital, desde que o mamógrafo entrou em operação, no início de junho, 568 exames foram realizados até a última sexta-feira (29/8). Com a aquisição, o Hospital Candelária passou a contar com um equipamento moderno para exames de diagnóstico, como a mamografia, essencial para a detecção precoce do câncer de mama, aumentando as chances de sucesso no tratamento.

O mamógrafo digital registra imagens de alta resolução, que permitem diagnósticos mais precisos, além de oferecer maior conforto para as pacientes, com menos dor durante o exame e menor uso de radiação. Ele também reduz o tempo de espera para a entrega dos resultados, garantindo agilidade no cuidado aos pacientes.

“A mamografia permite identificar tumores quando ainda são pequenos e, muitas vezes, não palpáveis e sem sintomas”, explicou a coordenadora da Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde de Candelária, Liria Reis. “Diagnosticar a doença no estágio inicial aumenta significativamente as chances de cura e a possibilidade de tratamentos menos invasivos e menos mutiladores", detalhou.

Aquisição beneficia toda a região

O novo equipamento também possibilita que o hospital amplie o acesso da população – não só da cidade como da região –, evitando deslocamentos para outros municípios e proporcionando maior comodidade aos pacientes.

“A entrega do mamógrafo digital representa mais do que um equipamento novo. É um caso concreto de garantia de acolhimento, diagnóstico rápido e tratamento eficaz para as mulheres da nossa região. Em meio a desafios e avanços, é essencial reconhecermos as parcerias que tornam possível ampliarmos o acesso, reduzir o tempo de espera e aumentar a precisão dos diagnósticos”, afirmou o diretor do hospital, Romi Hugo.

Além dos recursos para o mamógrafo, o Hospital Candelária receberá investimentos do Estado, por meio do Avançar Mais na Saúde, para a construção do centro obstétrico e para a reforma da unidade de saúde mental.

