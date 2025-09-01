Saúde em Obras: Hospital Governador Celso Ramos inicia reforma de ampliação para novos leitos de UTI

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

O Hospital Geral Celso Ramos (HGCR), em Florianópolis, iniciou nesta segunda-feira, 1º de setembro, uma série de reformas e adequações para a ampliação de 20 para 34 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A reforma, que será realizada em fases, tem como objetivo reorganizar os espaços já existentes e modernizar a estrutura. A previsão é que a obra seja entregue nos próximos meses.

A primeira etapa contempla a adequação física da Observação da Emergência que passará a abrigar a nova sala de Reanimação da Emergência, ampliando a capacidade de sete para até 14 leitos. Na segunda e terceira fase, a Unidade de Acidente Vascular Cerebral (UAVC) será realocada, possibilitando a criação de 14 leitos de UTI, o que levará o total para 34.

“O Hospital Governador Celso Ramos inicia um passo importante para ampliar sua capacidade de atendimento a pacientes em estado crítico e grave. Com o apoio do nosso governador e do secretário de Estado da Saúde, estamos no caminho de aumentar a oferta de leitos, especialmente de UTI. Solicitamos a compreensão dos usuários durante este período de execução de reformas, tão necessárias para melhor acolher a todos”, destaca o diretor geral do HCGR, Michel Faraco.

Durante as reformas, a área de internação da Emergência funcionará exclusivamente no subsolo 2. Para minimizar os impactos das obras, o hospital adotará algumas medidas, que serão avaliadas diariamente.

O cronograma prevê a liberação de novos ambientes para aumentar a capacidade de atendimento. A Unidade de Rim e o quarto andar deverão ser liberados em breve, oferecendo suporte adicional à emergência.

O próximo setor a ganhar melhorias é o segundo andar, que receberá permanentemente os pacientes da antiga Observação e terá cerca de 40 leitos. Já o subsolo 2 será adaptado, posteriormente, para receber 42 leitos de Ortopedia.

A série de intervenções representa um marco importante para a saúde catarinense. O objetivo do Estado é modernizar a rede, expandir os serviços e garantir mais qualidade e segurança aos pacientes.

Sobre o HGCR

O Hospital Governador Celso Ramos é referência em neurotrauma e oferece assistência especializada em urologia, clínica médica e cirúrgica, ortopedia, otorrinolaringologia e oftalmologia. É também a única unidade pública credenciada para o tratamento de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Mais informações:

Victória Lopes

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]