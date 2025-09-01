Surto de Covid-19 preocupa Hospital Conceição em Porto Alegre

Um surto de Covid-19 iniciado em 16 de agosto preocupa o Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), em Porto Alegre.

A doença foi detectada em pacientes internados por outras condições clínicas, somando até a manhã desta segunda-feira 62 casos confirmados. Em alguns, houve necessidade de oxigênio e maior tempo de permanência em leitos de isolamento. A maioria dos pacientes não havia sido vacinada contra a doença.

Uma morte foi confirmada no último dia 28 de agosto. Diante do cenário, o hospital restringiu as visitas a apenas uma pessoa por paciente por dia. Visitantes recebem máscara obrigatória e familiares com sintomas respiratórios são orientados a não comparecer. Panfletos educativos também foram distribuídos.

Segundo a gerente de Internação, Lana Catani Ferreira Pinto, não houve fechamento de setores, apenas remanejo de pacientes para leitos de isolamento. O pico ocorreu na semana passada, com 40 internados; nesta segunda-feira, eram 11.

Ela destacou ainda que a baixa cobertura vacinal é um fator preocupante. Em Porto Alegre, a média é de 60%, enquanto a meta é 90%. No Brasil, circulam atualmente subvariantes da Ômicron, como LP.8.1, NB 1.8.1 (Nimbus) e XFG (Stratus), consideradas mais transmissíveis, porém menos graves.