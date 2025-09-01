Segunda, 01 de Setembro de 2025
Hospital Santo Antônio inicia Setembro Amarelo com foco na saúde mental dos funcionários

No dia 27 de setembro, o Hospital Santo Antônio promoverá a “Caminhada Pela Vida”. A atividade, aberta à comunidade, terá início às 8h30 e busca incentivar a participação de todos na discussão e prevenção ao suicídio.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
01/09/2025 às 15h22
Foto: Divulgação HSA

O Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, iniciou as atividades do Setembro Amarelo com uma conversa focada na importância da saúde mental no ambiente de trabalho.

Na tarde desta segunda-feira, 1º de setembro, funcionários e colaboradores da instituição se reuniram para discutir o tema e reforçar o compromisso do hospital com o bem-estar de sua equipe e no atendimento prestado.

A iniciativa marca a abertura da campanha de prevenção ao suicídio no hospital, que busca conscientizar sobre a necessidade de um olhar mais atento à saúde mental, tanto dos pacientes quanto de quem os atende.

A programação especial da instituição para o mês de conscientização não se limita a palestras.
No dia 27 de setembro, o Hospital Santo Antônio promoverá a "Caminhada Pela Vida". A atividade, aberta à comunidade, terá início às 8h30 e busca incentivar a participação de todos na discussão e prevenção ao suicídio.

A campanha do Setembro Amarelo, que acontece em todo o Brasil, visa quebrar tabus e incentivar a busca por ajuda profissional. A iniciativa do Hospital Santo Antônio em envolver seus funcionários desde o início reforça a importância de um ambiente de trabalho acolhedor e com suporte psicológico adequado.

