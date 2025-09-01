Segunda, 01 de Setembro de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Eternitê Clinique atua com abordagem de medicina integrativa

Médicos especialistas da clínica, situada em São Paulo, promovem protocolos individualizados, realizados com foco em tratamentos que buscam alinhar...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/09/2025 às 15h13
Eternitê Clinique atua com abordagem de medicina integrativa
Imagem de armmypicca no Freepik

A Eternitê Clinique, clínica médica localizada na Vila Olímpia, em São Paulo (SP), atua com uma abordagem de medicina integrativa através de uma equipe multidisciplinar especializada em emagrecimento, longevidade e saúde. A clínica aplica os princípios da medicina integrativa no atendimento ao paciente considerando um cuidado completo, que envolve corpo, mente e contexto social.

Durante as consultas, os especialistas buscam entender a raiz dos problemas levando em conta hábitos, histórico e estilo de vida do paciente. A proposta é unir a realidade individual à ciência e aplicar práticas fundamentadas em mudanças sustentáveis de comportamento.

A Eternitê Clinique possui um corpo clínico formado por profissionais com trajetória e expertise complementar. O Dr. Diogo Simão é médico cirurgião, nutrólogo e especialista em medicina esportiva com mais de uma década de experiência, atua com foco em emagrecimento, longevidade e performance.

A Dra. Irla Alves é cirurgiã geral, com ampla vivência hospitalar e especializações em mastologia e nutrologia. Seu trabalho é voltado principalmente à saúde da mulher, com ênfase em menopausa e lipedema.

Já o Dr. Enzo Brom possui formação em medicina esportiva, concentra sua atuação em emagrecimento, hipertrofia e estética. Juntos, os três conduzem a Eternitê Clinique com protocolos individualizados e foco em resultados reais e sustentáveis. 

Dr. Diogo Simão destaca que a clínica adota protocolos individualizados e, por isso, são considerados diversos critérios para montar um plano de tratamento exclusivo para cada paciente. “Avaliamos detalhadamente o histórico clínico, hábitos de vida, aspectos emocionais e sociais, além de exames laboratoriais e de imagem”, explica.

“Também consideramos os objetivos e preferências de cada um. Com base nisso, queremos montar planos que sejam realistas, personalizados e sustentáveis a longo prazo”, complementa.

Além dos profissionais que lideram a clínica, a Eternitê Clinique ainda conta com uma equipe multidisciplinar que inclui cirurgião plástico, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos e especialistas em estética avançada.

“Nossa atuação tem como objetivo ser integrada e coordenada. Fazemos reuniões clínicas e discutimos casos em conjunto para garantir coerência nos atendimentos, sempre com o objetivo de alinhar todas as frentes do cuidado da alimentação à saúde emocional, da estética à prevenção”, revela Dr. Diogo Simão.

Longevidade saudável

A saúde é a principal preocupação dos brasileiros, segundo um estudo desenvolvido pelo Instituto Ipsos, repercutido pela Exame. O foco em saúde longevidade saudável é uma das propostas da Eternitê Clinique, que utiliza uma série de terapias e estratégias para promover esse objetivo. 

“Quando falamos em longevidade saudável, utilizamos uma combinação de estratégias que incluem mudanças no estilo de vida, nutrição funcional e ortomolecular e modulação hormonal (quando necessária)”, destaca a Dra. Irla Alves.

“Além disso, utilizamos suplementação guiada por exames, tecnologias como laser e ultrassom médico-estético, além do acompanhamento emocional e da prática orientada de atividade física. Tudo isso com o foco em manter a saúde metabólica e prevenir doenças relacionadas ao envelhecimento”, esclarece a médica. 

Saúde metabólica, bem-estar emocional e estética corporal

Dr. Enzo Brom destaca que, em relação ao emagrecimento, a clínica busca alinhar saúde metabólica, bem-estar emocional e estética corporal de forma equilibrada.  “Nós não tratamos o emagrecimento apenas como questão estética. Ele precisa ser seguro, equilibrado e sustentável”, pontua. 

De acordo com o especialista em medicina esportiva, a clínica atua em diferentes frentes: corrigindo alterações metabólicas e hormonais, oferecendo suporte psicológico para lidar com compulsões e gatilhos emocionais, prescrevendo planos alimentares viáveis e garantindo a manutenção da massa magra. “É um processo sem atalhos, feito com base em ciência, cuidado e responsabilidade”, comenta.

Buscando acompanhar a evolução tecnológica no mercado médico e estético, também são incluídos tratamentos e tecnologias específicas que atuam no cuidado com a estética e a saúde preventiva. 

Medicina integrativa considera aspectos emocionais e hábitos

Segundo a Dra. Irla Alves, a medicina integrativa também considera aspectos emocionais e hábitos de vida, fatores que são avaliados e incorporados nos tratamentos: “Trabalhamos com a medicina do estilo de vida, que vai além de orientações pontuais. Avaliamos nutrição, atividade física, sono, estresse, uso de substâncias como álcool e tabaco e relações interpessoais”. 

De acordo com o Dr. Diogo Simão, a clínica utiliza técnicas de terapia cognitivo-comportamental (CC) com foco em promover uma mudança realmente benéfica ao paciente. “Por isso, defendemos um acompanhamento contínuo e estruturado”, afirma.

Para concluir, Dr. Enzo Brom destaca que o primeiro passo para quem busca emagrecimento com foco em saúde é identificar um motivo real e coerente. 

“A mudança só acontece de forma efetiva quando há uma razão profunda que impulsione essa transformação. Esse motivo é o que sustenta a constância e o comprometimento com o processo”, explica o médico especialista em emagrecimento. 

Para mais informações, basta acessar: https://eterniteclinique.com/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Hospital Nossa Senhora da Conceição | Foto: Pedro Piegas
Covid-19 Há 53 minutos

Surto de Covid-19 preocupa Hospital Conceição em Porto Alegre

Segundo a gerente de Internação, Lana Catani Ferreira Pinto, não houve fechamento de setores, apenas remanejo de pacientes para leitos de isolamento.

Foto: Divulgação HSA
Setembro Amarelo Há 1 hora

Hospital Santo Antônio inicia Setembro Amarelo com foco na saúde mental dos funcionários

No dia 27 de setembro, o Hospital Santo Antônio promoverá a “Caminhada Pela Vida”. A atividade, aberta à comunidade, terá início às 8h30 e busca incentivar a participação de todos na discussão e prevenção ao suicídio.

 Foto: Divulgação Guia Crissiumal
Saúde Há 2 horas

Abraço ao Hospital de Caridade marca início de mobilização em Crissiumal

Para fortalecer o caixa do hospital, a mensalidade dos sócios passará, a partir de setembro, de R$ 20,00 para R$ 50,00.

 Imagem de tongpatong no Freepik
Saúde Há 2 horas

Técnicas minimamente invasivas tratam dores na coluna

Dores na coluna afetam milhões de pessoas, mas há como tratá-las com uma avaliação adequada; Dr. Victor Risso explica algumas intervenções menos in...

 Até o momento, o governo estadual já destinou R$ 1,16 bilhão para a saúde no Estado por meio do Avançar Mais na Saúde -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Saúde Há 3 horas

Com R$ 3,9 milhões do Avançar Mais na Saúde, Leite inaugura novo aparelho de diagnóstico cardíaco em Santa Cruz do Sul

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde (SES), Arita Bergmann, inauguraram, nesta segunda-feira (1º/9), o novo angiógrafo do Hospital Sa...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
22° Sensação
3.05 km/h Vento
63% Umidade
20% (0.1mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Terça
29° 15°
Quarta
26° 18°
Quinta
18° 11°
Sexta
10°
Sábado
17°
Últimas notícias
Câmara Há 2 minutos

Comissão aprova projeto que destina recursos de fundo científico para telessaúde e educação a distância
Senado Federal Há 2 minutos

Paim critica abusos em planos de saúde e defende unidade política no RS
Tecnologia Há 17 minutos

Plataforma de gestão pública de esportes amplia ecossistema com três novidades
Câmara Há 17 minutos

Comissão aprova incentivo fiscal para academias que reservarem vagas a idosos de baixa renda
Câmara Há 31 minutos

Comissão vota medida provisória do setor elétrico nesta terça

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 0,00 %
Euro
R$ 0,00 %
Peso Argentino
R$ 0,00 %
Bitcoin
R$ 0,00 %
Ibovespa
0,00 pts %
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6814 (30/08/25)
12
36
38
42
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias