Abraço ao Hospital de Caridade marca início de mobilização em Crissiumal

O ato simbólico do “Abraço ao Hospital de Caridade”, realizado no sábado (30), marcou o início de uma série de ações para tentar reverter a crise financeira enfrentada pela instituição. O evento contou com a presença do prefeito Marco Aurélio Nedel, do vice Otavio Luiz Wehrmeier, da primeira-dama Vera Trasel Nedel, além de secretários municipais, vereadores, servidores do hospital, representantes de cooperativas, empresas locais e da comunidade em geral.

A mobilização teve grande repercussão em todo o Rio Grande do Sul e reforçou a importância de união em prol da manutenção do hospital, que corre risco de fechamento. Em seu discurso, o prefeito destacou o apoio de empresas crissiumalenses, que já vêm contribuindo com doações de valores, materiais e serviços.

Ele também agradeceu o empenho dos vereadores e lembrou que o HCC acumula 403 títulos protestados por falta de pagamento, sendo o mais antigo de 2015. O prefeito ainda justificou a ausência do interventor Giani Maldaner, que não pôde participar em virtude de um compromisso familiar em Porto Alegre.

Para fortalecer o caixa do hospital, a mensalidade dos sócios passará, a partir de setembro, de R$ 20,00 para R$ 50,00. Antigos e novos associados devem procurar a instituição para atualizar seus cadastros. O gesto de solidariedade demonstrado no abraço deve se multiplicar em outras iniciativas para salvar o hospital.