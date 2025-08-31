Domingo, 31 de Agosto de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Deficiência visual e dança: “Nos palcos, sinto que posso voar

Gisele Camillo faz parte da Cia de Ballet de Cegos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/08/2025 às 10h58
Deficiência visual e dança: “Nos palcos, sinto que posso voar
© Paula Laboissière/Agência Brasil

Aos 46 anos, Gisele Camillo realiza um sonho de infância: ser bailarina. O desejo de dançar sempre esteve presente. Mas a baixa visão, diagnosticada logo que nasceu, dificultou um pouco as coisas . “Tentei dançar quando criança em algumas escolas, quando eu ainda tinha baixa visão. Mas eu tinha que fingir que enxergava. Se eu falasse, ninguém me aceitava. Tinha que ficar perto do professor. E assim eu seguia a vida”.

Aos 38 anos, por conta de um quadro de glaucoma, Gisele perdeu praticamente toda a visão. Hoje, eventualmente, enxerga vultos e formas. Mas esses detalhes, segundo ela, pouco importam quando sobe ao palco.

“Quando estou com as meninas no palco, nem lembro da visão. A gente se ajuda muito, a gente conversa. A gente aprendeu mesmo a lidar com a falta da visão no palco. Hoje em dia, não faz mais muita diferença não.”

Enquanto Gisele dança, o cão-guia Faísca, labrador caramelo que acompanha a bailarina há cerca de dois meses, aguarda pacientemente . Até então, ela usava uma bengala para guiar seus movimentos. Recentemente, tomou coragem e passou a confiar boa parte de sua independência ao companheiro de quatro patas.

“Na segunda semana de treinamento, conversei com o instrutor e contei que achava que não daria conta. Mas ele disse que eu estava indo bem, só estava ficando nervosa demais. É uma adaptação completamente diferente, mas estou muito feliz com ele. É um parceirão. É liberdade. Cão-guia é você sair voando”, conta, enquanto Faísca acompanha os ensaios.

O projeto

Gisele faz parte da Cia de Ballet de Cegos, projeto criado em 1995 pela bailarina Fernanda Bianchini, que desenvolveu o primeiro método de ensino de balé clássico para pessoas com deficiência visual. Atualmente, a companhia de dança conta com cerca de 200 alunos, sendo 60% deles com algum tipo de deficiência visual .

“Me sinto muito feliz e realizada. Sempre tive o sonho de ser dançarina, bailarina. Quando estou no palco, me sinto livre. Sinto que eu posso voar. A gente sempre ouviu muitos nãos. Mas, quando todo o público aplaude, é aquele ‘Sim, você é capaz. Sim, você pode’. Toda vez que estou no palco, me sinto muito realizada por estar dançando como eu sempre quis.”

A gerente da Associação Fernanda Bianchini, Damaris Ferreira, conta que, no começo, a proposta de ensinar balé para pessoas com deficiência não recebeu muita credibilidade da maioria das pessoas . “Elas diziam ‘Imagina. Ensina qualquer coisa’. Hoje, a gente vê meninas dançando com sapatilha de ponta e sem visão”.

“Antes, a pessoa com deficiência sempre foi uma pessoa deixada de lado, escondida nas famílias. Hoje, a pessoa com deficiência tem muitos direitos, é incentivada a muitas coisas”, destaca, ao citar que a companhia de balé já dançou com nomes como o cantor Stevie Wonder e o coreógrafo Mikhail Baryshnikov.

Durante o 69º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, encerrado no sábado (30) em Curitiba, o grupo de Gisele apresentou duas coreografias . “Como o evento tem essa característica de falar sobre a reabilitação ocular e tem um olhar social para a pessoa com deficiência visual, a gente veio para celebrar e dizer que a pessoa com deficiência pode sim estar e fazer o que quiser. Não há limites”, concluiu Damaris.

*A repórter viajou a convite do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 22 horas

Teste do olhinho deve ser repetido três vezes ao ano até os 3 anos

Recomendação é da Sociedade Brasileira de Oftalmologia

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 23 horas

Unidades de saúde para caminhoneiros ficarão em postos nas rodovias

Unidades serão ligadas ao Sistema Único de Saúde (SUS)
Saúde Há 24 horas

Pesquisa sugere que vacina de zóster previne doenças do coração

Imunizante está disponível apenas na rede privada do Brasil

 © Paula Laboissière/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Artista com baixa visão fala da potência de pessoas com deficiência

Aos 42 anos, o artista plástico Daniel Freitas expõe seu trabalho com xilogravuras no 69º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, em Curitiba. As peç...
Saúde Há 1 dia

Saúde quer padronizar abordagem para eliminação do tracoma no Brasil

Indígenas aldeados são os principais afetados pelo problema

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
23° Sensação
4.73 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h49 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Segunda
23° 16°
Terça
29° 16°
Quarta
29° 16°
Quinta
24° 16°
Sexta
13°
Últimas notícias
Esportes Há 50 minutos

Bia Haddad vence a terceira e avança às oitavas de final do US Open
Justiça Há 1 hora

Julgamento de Bolsonaro começa na terça e terá oito sessões
Geral Há 2 horas

Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
Saúde Há 2 horas

Deficiência visual e dança: “Nos palcos, sinto que posso voar
Direitos Humanos Há 3 horas

Flotilha de ajuda humanitária a Gaza levará delegação brasileira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,17%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 624,914,60 +0,75%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6814 (30/08/25)
12
36
38
42
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias