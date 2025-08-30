Sábado, 30 de Agosto de 2025
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Artista com baixa visão fala da potência de pessoas com deficiência

Aos 42 anos, o artista plástico Daniel Freitas expõe seu trabalho com xilogravuras no 69º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, em Curitiba. As peç...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/08/2025 às 11h53
Artista com baixa visão fala da potência de pessoas com deficiência
© Paula Laboissière/Agência Brasil

Aos 42 anos, o artista plástico Daniel Freitas expõe seu trabalho com xilogravuras no 69º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, em Curitiba. As peças, produzidas desde 2004 como parte da série Cordel Urbano, retratam transeuntes, pessoas invisibilizadas e povos originários nas grandes metrópoles brasileiras e suas periferias. Com poucas cores, a arte de Daniel prioriza o amarelo, simbolizando sua condição de fotobia.

“O amarelo é também a cor luz do arco-íris. É a cor que está no meio-dia do círculo cromático. Enquanto artista, me encontrei nessa poética. Por ser albino também e ter os cabelos amarelos claros. Estou trazendo a minha vida, a minha história pra poética do meu trabalho.”

Diagnosticado com baixa visão desde o nascimento, ele tem hoje cerca de 20% de capacidade visual em ambos os olhos . “Não tenho ideia do que seja enxergar mais do que enxergo hoje. Tive um pouco de perda visual atualmente em decorrência da idade, natural, algo que, pra mim, tem pesado um pouco”, contou.

Daniel também foi diagnosticado com nistagmo, condição oftalmológica que causa movimentos rápidos, repetitivos e involuntários dos olhos. “Ainda bem que meu cérebro corrige. Não vejo as coisas balançando. Não me incomoda, não atrapalha. O cérebro é incrível. Ele corrige e se adapta a esse tipo de situação”.

Oficinas e aceitação

A trajetória de Daniel também passa por centros de reabilitação para pessoas com deficiência visual. O trabalho começou em 2009, por meio da Associação de Assistência ao Deficiente Visual Laramara, em São Paulo.

“Tive um projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e a contrapartida era dar oficinas de artes. Resolvi dar a oficina para pessoas que enxergam pouco ou nada. Muito pra poder trabalhar a minha própria aceitação enquanto pessoa com deficiência”, afirmou.

“Tive a sorte de nascer em um ateliê de escultura. Lá, minha baixa visão nunca foi uma barreira. Nunca houve nenhum limite posto. Eu não me via como uma pessoa com deficiência visual. Havia uma negação da minha própria parte. Estando com outras pessoas com deficiência visual e compreendendo um pouco esse universo, me aceito mais, me compreendo mais dentro das minhas limitações e reconheço a minha potência.”

Material reciclável

Em suas xilogravuras, Daniel não utiliza madeiras nobres, mas restos de cenário que encontra em caçambas pelas ruas e pedaços de MDF que os amigos guardam porque sabem que servem de matéria-prima expressiva para o artista. “Reutilizo esse material, que normalmente vai pro lixo. Trabalho com ele de novo, ressignificando e dando um novo lugar a ele, que é o espaço da arte”.

Entre os instrumentos utilizados para auxiliar com a baixa visão estão lupas e óculos especificamente projetados para que ourives possam trabalhar em joias. “Uso para trabalhar pequenos detalhes da minha gravura. Sem eles, eu apenas trabalharia contato. Com esse auxílio óptico, consigo ter um resultado e também uma compreensão do que estou gravando ali de forma minuciosa”.

Congresso de Oftalmologia

“Em um lugar repleto de médicos, que estão lidando sempre com diagnósticos muito fechados, muitas vezes, não se tem a compreensão da potência de uma pessoa com deficiência visual. O que ela pode, de fato, atingir ou alcançar dentro de um fazer artístico que é extremamente visual, como o meu trabalho”, destacou Daniel.

“Entendo que a minha forma de me expressar pode, de alguma forma, sensibilizar também os médicos em relação a como eles dão esses diagnósticos, o encaminhamento aos centros de reabilitação, que são pouco conhecidos no Brasil - e os poucos que temos fecham por se acreditar que não há demanda”, concluiu.

*A repórter viajou a convite do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 3 horas

Saúde quer padronizar abordagem para eliminação do tracoma no Brasil

Indígenas aldeados são os principais afetados pelo problema
Saúde Há 17 horas

Indígenas do Vale do Javari serão atendidos por mutirão médico

Ação vai oferecer consultas, exames laboratoriais e de imagem

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Saúde Há 18 horas

Sudeste vai receber 125 médicos do programa Agora Tem Especialistas

Em todo o país, foram selecionados 501 médicos para a iniciativa
Saúde Há 20 horas

Governo do Estado habilita centro de atendimento em saúde do TEAcolhe em Porto Alegre

A Secretaria da Saúde (SES) habilitou o município de Porto Alegre para receber recursos estaduais destinados à implantação e funcionamento de um no...

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Saúde Há 21 horas

Reflexo branco nos olhos: entenda condição que assusta pais

Teste deve ser feito entre 48 e 62 horas após o nascimento do bebê

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 26°
26° Sensação
3.91 km/h Vento
52% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h50 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Domingo
25° 15°
Segunda
23° 16°
Terça
28° 16°
Quarta
26° 16°
Quinta
27° 17°
Últimas notícias
Justiça Há 2 minutos

Praça dos Três Poderes terá segurança reforçada para 7 de setembro
Saúde Há 1 hora

Artista com baixa visão fala da potência de pessoas com deficiência
Justiça Há 2 horas

Moraes manda vistoriar carros e área externa da casa de Bolsonaro
Economia Há 2 horas

Projeto propõe corte de R$ 19,6 bi em benefícios fiscais em 2026
Saúde Há 3 horas

Saúde quer padronizar abordagem para eliminação do tracoma no Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,17%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 625,816,73 +0,90%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6813 (29/08/25)
02
14
38
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias