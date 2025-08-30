Sábado, 30 de Agosto de 2025
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saúde quer padronizar abordagem para eliminação do tracoma no Brasil

Indígenas aldeados são os principais afetados pelo problema

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/08/2025 às 10h07

O Ministério da Saúde busca uma parceria junto ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular para padronizar as intervenções para controle do tracoma, doença inflamatória ocular. A proposta é normatizar procedimentos cirúrgicos relacionados à triquíase tracomatosa, condição ocular grave que figura como sequela do tracoma.

Em entrevista à Agência Brasil , a consultora técnica da Coordenação-Geral de Hanseníase e Doenças em Eliminação do ministério, Maria de Fátima Costa Lopes, detalhou que a parceria incluiria a condução de técnicas cirúrgicas, de pré e pós-operatório, de avaliação dos pacientes, de encaminhamento e de capacitação de oftalmologias em áreas de difícil acesso e onde há maior dificuldade de consultas com oftalmologista.

Segundo Maria de Fátima, a pasta vem registrando casos de triquíase tracomatosa em aldeias indígenas brasileiras. A proposta do governo federal é unir esforços junto ao CBO e aos cirurgiões plásticos oculares para controlar a incidência e, posteriormente, buscar a validação da eliminação do tracoma como problema de saúde pública junto à Organização Mundial da Saúde (OMS).

O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, Filipe Pereira, diz ver a proposta de parceria com “os melhores olhos possíveis”, em razão da ausência de dados e informações sobre o cenário real do tracoma no Brasil. “Só um trabalho em conjunto mesmo pra dar conta”.

Segundo Filipe Pereira, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular tem uma proposta de fazer o mapeamento de onde estão os médicos, principalmente os credenciados no Sistema Único de Saúde, para poder viabilizar os atendimentos e as cirurgias corretivas dos casos de triquíase tracomatosa.

“Tínhamos um diagnóstico de erradicação, algumas décadas atrás. Depois, foi visto que não era bem assim, que existia sim a doença ativa. Agora, os dados não estão tão precisos. A gente não tem um perfil epidemiológico dessa doença. A gente tem realmente que refazer, meio que recomeçar todo o mapeamento e toda a estruturação, pra poder mapear, tratar [a doença] e tratar sequelas”, completou.

A presidente do CBO, Vilma Lelis, avaliou que a proposta de criar uma rede de referenciamento de oftalmologistas que possam auxiliar no combate ao tracoma e à triquíase tracomatosa precisa levar em consideração um ponto-chave: o fato de que a maioria dos pacientes, hoje, está em aldeias indígenas.

“O acesso a eles para fazer o diagnóstico, e o acesso deles até um centro que faça tratamento têm peculiaridades. E essas peculiaridades, a gente está discutindo como resolver, para que seja eficiente esse caminho”, disse. “Podemos buscar esses casos para que, depois, eles sejam referenciados para os nossos médicos oftalmologistas especialistas nesse padrão de tratamento.”

“Hoje, sabemos que existe tracoma no Brasil e que existem complicações do tracoma. À medida em que o tempo for passando e formos conseguindo obter esses dados através dessas avaliações que nós propusemos, vamos começar a ter uma certa noção de qual a prevalência dessa doença no nosso país”, concluiu.

*A repórter viajou a convite do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paula Laboissière/Agência Brasil
Saúde Há 1 hora

Artista com baixa visão fala da potência de pessoas com deficiência

Aos 42 anos, o artista plástico Daniel Freitas expõe seu trabalho com xilogravuras no 69º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, em Curitiba. As peç...
Saúde Há 17 horas

Indígenas do Vale do Javari serão atendidos por mutirão médico

Ação vai oferecer consultas, exames laboratoriais e de imagem

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Saúde Há 18 horas

Sudeste vai receber 125 médicos do programa Agora Tem Especialistas

Em todo o país, foram selecionados 501 médicos para a iniciativa
Saúde Há 20 horas

Governo do Estado habilita centro de atendimento em saúde do TEAcolhe em Porto Alegre

A Secretaria da Saúde (SES) habilitou o município de Porto Alegre para receber recursos estaduais destinados à implantação e funcionamento de um no...

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Saúde Há 21 horas

Reflexo branco nos olhos: entenda condição que assusta pais

Teste deve ser feito entre 48 e 62 horas após o nascimento do bebê

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 26°
26° Sensação
3.91 km/h Vento
52% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h50 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Domingo
25° 15°
Segunda
23° 16°
Terça
28° 16°
Quarta
26° 16°
Quinta
27° 17°
Últimas notícias
Justiça Há 2 minutos

Praça dos Três Poderes terá segurança reforçada para 7 de setembro
Saúde Há 1 hora

Artista com baixa visão fala da potência de pessoas com deficiência
Justiça Há 2 horas

Moraes manda vistoriar carros e área externa da casa de Bolsonaro
Economia Há 2 horas

Projeto propõe corte de R$ 19,6 bi em benefícios fiscais em 2026
Saúde Há 3 horas

Saúde quer padronizar abordagem para eliminação do tracoma no Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,17%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 625,816,73 +0,90%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6813 (29/08/25)
02
14
38
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias