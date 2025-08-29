Sexta, 29 de Agosto de 2025
Governo do Estado habilita centro de atendimento em saúde do TEAcolhe em Porto Alegre

A Secretaria da Saúde (SES) habilitou o município de Porto Alegre para receber recursos estaduais destinados à implantação e funcionamento de um no...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/08/2025 às 16h53

A Secretaria da Saúde (SES) habilitou o município de Porto Alegre para receber recursos estaduais destinados à implantação e funcionamento de um novo centro de atendimento em saúde (CAS) vinculado ao programa TEAcolhe, que garante cuidado especializado para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). A portaria foi assinada pela titular da SES, Arita Bergmann, em uma solenidade realizada nesta sexta-feira (28/8) na Casa Colo, do Instituto Colo de Mãe, instituição onde irá funcionar o novo CAS.

“É uma alegria estar aqui celebrando, emocionados em atos como esse, o fato Colo de Mãe ter abraçado o TEAcolhe. Sabemos que foi uma caminhada longa, mas a expertise dessa instituição nos dá a certeza de que Porto Alegre terá um dos centros de maior capacidade técnica”, afirmou Arita. Ela reforçou que, de acordo com critérios técnicos, mais centros devem ser abertos em Porto Alegre e na região Metropolitana. Ao todo, o Rio Grande do Sul já possui 62 centros do TEAcolhe pactuados, 53 deles em funcionamento. A meta são 90 centros em funcionamento até o final de 2026.

O valor do repasse mensal do Estado para o funcionamento do CAS será de R$ 100 mil, conforme previsto na portaria. A meta mínima mensal é de 1,2 mil atendimentos, distribuídos entre pelo menos 150 usuários. O novo centro será referência na décima região de saúde, que contempla os municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre e Viamão.

A presidente do Instituto Colo de Mãe, Roberta Vargas, ressaltou o significado da inauguração para a instituição e para as famílias atendidas: “Essa assinatura mostra que a sociedade pode ser parceira do governo na execução de políticas públicas. Estamos dedicando atenção a cada pessoa com autismo, oferecendo terapia adequada, com base na ciência.”

O secretário de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, também comemorou a habilitação: ficamos muito felizes em ter o Colo de Mãe dentro do SUS”.

Representando o Ministério Público do Rio Grande do Sul, a promotora Ana Carolina Azambuja também celebrou a inauguração: “O fato de estarmos aqui hoje nos traz uma satisfação enorme, com base em uma visão moderna, que antes de cobrar e fiscalizar, devemos estender a mão e auxiliar a implementar uma política pública.”

TEAColhe

O TEAcolhe é um programa da SES que visa organizar e qualificar a rede de atenção à saúde para pessoas com TEA em todas as regiões do Estado. Criado com base na Política Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com TEA, o programa promove ações articuladas com a rede assistencial local, garantindo atendimento ao longo de todo o ciclo de vida, com foco na inclusão, no suporte às famílias e no acesso a diagnósticos e terapias especializadas.

Instituto Colo de Mãe

O Instituto Colo de Mãe é uma organização não governamental, sem fins lucrativos e de caráter filantrópico. Ele atua no acolhimento e na assistência às mais diversas frentes relacionadas aos desafios das famílias atípicas com membros autistas. Criado a partir da vivência pessoal de sua fundadora, Beta Vargas, o instituto consolidou-se como referência no acolhimento e na defesa dos direitos dessas famílias.

Desde a sua fundação, o Colo de Mãe já acolheu mais de 500 famílias em programas de apoio psicossocial, oficinas e rodas de conversa. Além da assistência direta, o instituto atua em articulação com políticas públicas e iniciativas de inclusão, fortalecendo o debate sobre diagnóstico precoce, acesso a terapias e apoio integral às famílias.

Texto: Ascom SES
Edição:

© Bruno Peres/Agência Brasil
