Quinta, 28 de Agosto de 2025
10°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Quatro estados apresentam aumento de síndrome respiratória por covid

Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Paraíba registraram mais casos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/08/2025 às 18h28

Boletim do InfoGripe divulgado nesta quinta-feira (28) aponta aumento do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por covid-19 no Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Paraíba, mas sem grandes impactos nas hospitalizações. O estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) avalia que os casos graves da doença continuam baixos no país.

No Amazonas, o crescimento do número de casos se concentra nas crianças pequenas e é causado, em sua maioria, pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR). O estado é o único que ainda apresenta aumento de SRAG por VSR no país.

No Distrito Federal, Mato Grosso e Goiás, o aumento dos casos de SRAG ocorre principalmente nas crianças e adolescentes de 2 a 14 anos de idade. Os dados laboratoriais indicam que o aumento está sendo impulsionado pelo rinovírus.

O crescimento de SRAG vem ocorrendo especificamente na faixa etária de 2 a 14 anos de idade em diversos estados da região centro-sul, com destaque para São Paulo, onde esse aumento é bem acentuado, assim como em alguns estados do Nordeste e no Amapá.

“Por conta do aumento, caso crianças e adolescentes nessa faixa etária apresentem sintomas de gripe ou resfriado devem ficar em casa e evitar ir à escola a fim de evitar transmissão do vírus para outras crianças. Idosos e imunocomprometidos devem tomar a vacina contra a covid-19 a cada 6 meses. Os demais grupos de risco, como pessoas com comorbidade, precisam tomar doses de reforço uma vez ao ano”, recomenda a pesquisadora do InfoGripe Tatiana Portella.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Brasil

Em nível nacional, o cenário atual sugere indícios de queda na tendência de longo prazo nas últimas seis semanas e de aumento na tendência de curto prazo, últimas três semanas.

No ano epidemiológico de 2025, já foram notificados 163.956 casos de SRAG, sendo 87.741 (53,5%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório; 56.822 (34,7%) negativos e ao menos 8.757 (5,3%) aguardando resultado laboratorial.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de Imagens Envato
Saúde Há 2 horas

Vida no interior pode beneficiar a saúde física e mental

Médico e psicólogo analisam como a mudança de ritmo e ambiente pode influenciar a qualidade de vida

 © Paula Laboissière/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Projeto oferece atendimento oftalmológico para crianças em Curitiba

Cerca de mil alunos da rede municipal fizeram exames gratuitamente

 Imagem de EmilyStock no Freepik
Saúde Há 5 horas

Mommy Makeover harmoniza contorno corporal feminino

Modalidade combina diferentes intervenções durante uma mesma cirurgia; Dra. Ivy Magri, médica cirurgiã plástica, explica como funciona o procedimen...
Saúde Há 7 horas

Câncer de pulmão: 15% dos casos acontecem em não fumantes

Agosto é o mês de conscientização sobre a doença
Saúde Há 8 horas

Tempo de espera por transplante de córnea no Brasil dobra em 10 anos

Atualmente, o paciente aguarda em média 374 dias para a cirurgia

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 22°
17° Sensação
1.9 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sexta
25° 10°
Sábado
26° 15°
Domingo
26° 17°
Segunda
26° 15°
Terça
23° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova selo para empresas com boas práticas voltadas a pessoas com autismo e TDAH
Justiça Há 3 minutos

Moraes pede à PGR parecer sobre suspensão de denúncia contra blogueiro
Geral Há 3 minutos

Seis toneladas de café impróprio são apreendidas no Rio de Janeiro
Economia Há 3 minutos

Receita voltará a exigir declaração de fintechs após operações da PF
Meio ambiente Há 19 minutos

Governo Leite avança na construção do Plano de Transição Energética Justa para as regiões carboníferas do Rio Grande do Sul

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,05%
Euro
R$ 6,32 +0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 645,353,27 +0,68%
Ibovespa
141,049,20 pts 1.32%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6811 (27/08/25)
10
17
33
49
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias