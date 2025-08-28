Quinta, 28 de Agosto de 2025
Mommy Makeover harmoniza contorno corporal feminino

Modalidade combina diferentes intervenções durante uma mesma cirurgia; Dra. Ivy Magri, médica cirurgiã plástica, explica como funciona o procedimen...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/08/2025 às 15h43
Imagem de EmilyStock no Freepik

O mommy makeover, ou transformação da mamãe, em português, é um conjunto de cirurgias plásticas para corrigir alterações no corpo da mulher após a gravidez. Os procedimentos são realizados em uma única sessão e podem ser personalizados de acordo com as necessidades de cada paciente.

Segundo a pesquisa global de 2024 da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), cada cirurgião plástico realizou, em média, 26,8 procedimentos do tipo mommy makeover no ano passado.

Dra. Ivy Magri, médica cirurgiã plástica, explica que o objetivo do mommy makeover é restaurar e harmonizar o contorno corporal feminino após as mudanças provocadas pela gestação, parto e amamentação.

“Este procedimento cirúrgico combinado pode englobar a abdominoplastia, para remoção do excesso de pele; a lipoaspiração, para redefinir áreas com acúmulo de gordura; e cirurgias mamárias, como mastopexia com ou sem prótese”, detalha a especialista.

De acordo com a Dra. Ivy Magri, a maioria das pacientes que procura o mommy makeover está na faixa dos 30 aos 45 anos, geralmente após dois ou mais filhos. “Um traço comum é o desejo de se reconectar com sua identidade feminina, muitas vezes ofuscada pelas exigências da maternidade. Elas costumam buscar um resultado natural e harmônico”, informa.

O Brasil lidera o ranking mundial de cirurgias plásticas, com mais de 2,3 milhões de procedimentos realizados em 2024, segundo a pesquisa da ISAPS. As intervenções mais comuns são lipoaspiração, seguida por aumento das mamas, blefaroplastia, abdominoplastia e gluteoplastia.

Critérios clínicos e anatômicos para indicação

A cirurgiã esclarece que a indicação para uma cirurgia combinada depende de fatores como o estado geral de saúde da paciente, exames laboratoriais dentro da normalidade, índice de massa corporal adequado e ausência de anemias.

“Anatomicamente, avaliamos a presença de flacidez abdominal significativa, diástase dos retos abdominais, alterações mamárias e depósitos de gordura resistente. Cada combinação é individualizada conforme as necessidades da paciente”, lembra Dra. Ivy Magri.

Segundo ela, é fundamental que a paciente tenha finalizado o período de amamentação há pelo menos seis meses, tenha retornado ao peso pré-gestacional e esteja com pelo menos 12 meses de puerpério. “Esse intervalo permite que o corpo se estabilize hormonalmente e metabolicamente”, explica.

Conforme aponta a médica, a combinação de procedimentos em uma única cirurgia permite harmonizar o contorno corporal de forma mais ampla e coesa, proporcionando um resultado geral mais impactante, porém deve ser feita com critérios rigorosos de segurança.

Efeitos da cirurgia e cuidados no pós-operatório

De acordo com a Dra. Ivy Magri, o mommy makeover pode oferecer melhorias funcionais importantes. “A correção da diástase abdominal melhora a postura e alivia dores lombares”, afirma.

A cirurgiã pontua que entre as facilidades de uma cirurgia combinada estão um único período de anestesia e uma recuperação, o que reduz o tempo total de afastamento das atividades.

Para garantir maior segurança e eficácia nos resultados, Dra. Ivy Magri destaca que é essencial realizar todos os exames no pré-operatório, manter hábitos saudáveis e interromper o uso de medicamentos que aumentem o risco de sangramento.

“O preparo pré-operatório criterioso é indispensável para garantir a segurança da paciente”, reforça a especialista.

A paciente deve seguir rigorosamente as orientações médicas no pós-operatório, que inclui o uso de cintas compressivas, drenagem linfática e repouso nas primeiras semanas.

A cirurgia combinada pode ter contraindicações relativas ou absolutas, dependendo do caso, para pacientes com doenças cardiovasculares descompensadas, diabetes mal controlado, distúrbios de coagulação ou obesidade severa.

Para saber mais, basta acessar: http://ivymagri.com

