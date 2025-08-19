Grupo Adali integra congresso da OAB sobre direito digital

Terça, 19 de Agosto de 2025
OAB Boituva

O Grupo Adali, ecossistema das plataformas jurídicas Correspondente Dinâmico, Adv Dinâmico e Central do Direito, patrocinou o 1º Congresso de Direito Digital – Edição Interior, realizado no dia 5 de julho (sábado), na cidade de Boituva (SP). O grupo também apresentou aos participantes soluções digitais voltadas à modernização da advocacia por meio de suas plataformas de contratação, gestão e informação jurídica.

O evento foi realizado pela Comissão de Direito Digital e Inteligência Artificial (IA) da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Boituva/SP. A iniciativa reuniu especialistas e profissionais do setor jurídico e tecnológico em torno do debate sobre os desafios atuais e soluções voltadas ao direito e à inovação.

Além disso, a iniciativa buscou apresentar as novas tecnologias e inovações, com objetivo de fortalecer a comunidade jurídica e ampliar a inclusão digital, em uma área até então tradicional e conservadora. 

“A democratização do conhecimento jurídico digital é essencial para garantir que profissionais, estudantes e cidadãos do interior tenham acesso às discussões mais atuais e sofisticadas sobre as transformações provocadas pelas novas tecnologias no Direito”, afirma o Vinicius Vogel Correa, presidente da Comissão de Direito Digital e IA da Subseção OAB Boituva/SP. 

De acordo com informações divulgadas pela comissão, o objetivo é consolidar a iniciativa como um marco regional. Espera-se que o evento ganhe novas edições nos próximos anos a fim de fortalecer o papel do interior do Estado de São Paulo na criação de um futuro jurídico mais produtivo e dinâmico.

Gian Nunes, cofundador do Grupo Adali e especialista em tecnologia, destaca que a organização considera o 1º Congresso de Direito Digital um marco para a democratização do conhecimento jurídico digital: “A programação robusta, com 6 painéis abordando desde delitos informáticos até advocacia 4.0, demonstra a maturidade da iniciativa da OAB Boituva em trazer discussões de ponta para o interior paulista”. 

Para Nunes, a inovação jurídica precisa ser inclusiva e descentralizada. “Além disso, o ambiente propício ao networking e à troca de experiências entre advogados, estudantes e empreendedores da área de tecnologia criou um ecossistema colaborativo que potencializou os resultados do evento”, afirma.

Debates impactam as soluções oferecidas pelo Grupo Adali

Segundo Nunes, os debates sobre regulação da IA, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e uso ético da tecnologia reforçam o compromisso da empresa com o desenvolvimento responsável de tecnologia jurídica. 

“Nossa IA é aplicada de forma transparente. As discussões do congresso nos inspiram a continuar atuando com responsabilidade, sempre priorizando a transparência algorítmica e a proteção da privacidade dos usuários. O futuro do Direito está na combinação inteligente entre conhecimento jurídico tradicional e inovação tecnológica”, afirma. 

Priscila Pinheiro, advogada e CEO do Grupo Adali, conta que, com base nos painéis apresentados no congresso, foram identificados quatro caminhos prioritários:

  • A educação digital continuada dos profissionais, tema central do painel sobre cibersegurança e educação digital;
  • O desenvolvimento de soluções tecnológicas que resolvam problemas reais da rotina jurídica, alinhado às discussões sobre Advocacia 4.0;
  • A implementação de medidas robustas de cibersegurança em todas as ferramentas jurídicas;
  • O uso ético e transparente da inteligência artificial, conforme debatido no painel sobre IA e responsabilidade jurídica. 

Pinheiro explica, ainda, que a participação no congresso reforçou a convicção do Grupo Adali de que eventos como este são fundamentais para o amadurecimento do direito digital no Brasil. “Parabenizamos o Dr. Vinícius Vogel Correa e toda a Comissão de Direito Digital e IA da OAB Boituva pela organização e esperamos que esta iniciativa inspire outras subseções a promoverem eventos similares, fortalecendo o ecossistema de inovação jurídica em todo o país”, afirma. 

Estande com ecossistema da marca

Durante o evento, o Grupo Adali apresentou o conjunto de soluções que compõe seu ecossistema, alinhadas às tendências discutidas no congresso: 

  • Correspondente Dinâmico: a plataforma conecta contratantes e correspondentes jurídicos qualificados em todo o Brasil, buscando trazer um apoio nacional com profissionais especializados;
  • Adv Dinâmico: com objetivo de democratizar o acesso à justiça, a solução aliada à tecnologia, conecta cidadãos a advogados especializados, além de proporcionar a consulta de processos;
  • Central do Direito: como um portal de notícias e informações jurídicas, a solução tem como objetivo trazer conteúdos confiáveis diretamente das fontes oficiais, contribuindo para a atualização constante dos profissionais e interessados. 

Para mais informações, basta acessar: https://grupoadali.com.br/

