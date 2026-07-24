Sexta, 24 de Julho de 2026
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Receita prevê arrecadar R$ 17,2 bilhões com IR sobre dividendos

Recursos ficam abaixo da estimativa inicial de R$ 28 bilhões

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/07/2026 às 20h32
Receita prevê arrecadar R$ 17,2 bilhões com IR sobre dividendos
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A arrecadação com o Imposto de Renda sobre dividendos deve somar R$ 17,2 bilhões este ano, abaixo dos R$ 28 bilhões previstos inicialmente no Orçamento . A estimativa foi apresentada nesta sexta-feira (24) pela Receita Federal durante a divulgação do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas.

A tributação dos dividendos foi criada para compensar a perda de arrecadação provocada pela ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para contribuintes com renda mensal de até R$ 5 mil, medida que também tem impacto estimado em R$ 28 bilhões neste ano.

No primeiro semestre, porém, o desempenho da nova fonte de receita ficou aquém do esperado. De janeiro a junho, a arrecadação somou apenas R$ 2,2 bilhões. A expectativa da Receita é obter outros R$ 15 bilhões entre julho e dezembro.

Arrecadação

O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, disse que a projeção para o segundo semestre ainda será acompanhada de perto pelo Fisco.

"A expectativa é arrecadar cerca de R$ 15 bilhões no segundo semestre, totalizando aproximadamente R$ 17,2 bilhões no ano", disse Malaquias durante a apresentação do relatório.

O valor representa uma frustração de aproximadamente R$ 10,8 bilhões em relação à estimativa original incluída no Orçamento.

Estimativa

Apesar da arrecadação abaixo do previsto, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, disse que ainda é cedo para concluir que a estimativa precisará ser revisada e destacou que esse tipo de receita não apresenta comportamento uniforme ao longo do ano.

"Não dá para tratar isso de maneira linear. Agora, nós já vamos entrando no segundo semestre e haverá mais base para entender se essa projeção se mantém ou não. No próximo relatório, de posse de números mais atualizados, nós vamos tomar novas decisões", afirmou.

Moretti ressaltou que outras receitas tributárias vêm superando as expectativas e ajudam a compensar o desempenho abaixo do esperado da tributação sobre dividendos.

"Ainda temos uma margem na meta [de resultado primário] de R$ 10,8 bilhões. Hoje, com as premissas utilizadas no relatório, temos muita segurança sobre o cumprimento com folga da nossa meta", disse.

O ministro ressaltou que a estimativa de arrecadação total do Imposto de Renda este ano aumentou R$ 12,7 bilhões entre os relatórios bimestrais divulgados em maio e julho.

Medida compensatória

A tributação dos dividendos entrou em vigor como uma das principais medidas para compensar a ampliação da isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física para quem recebe até R$ 5 mil por mês.

Pelas regras atuais, dividendos distribuídos a pessoas físicas passaram a ser tributados em 10%, tanto para residentes no Brasil quanto nas remessas ao exterior. Permanecem isentos os valores de até R$ 50 mil mensais recebidos de uma mesma empresa.

Meta fiscal

Mesmo com a arrecadação inferior ao previsto, o governo manteve as projeções fiscais do Orçamento.

O relatório bimestral estima superávit primário de R$ 10,8 bilhões este ano, com dedução de gastos autorizada pelo arcabouço fiscal e pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Dessa forma, o resultado permanece dentro da banda de tolerância da meta fiscal.

A meta central de resultado primário fixada para este ano é um superávit de R$ 34,3 bilhões, equivalente a 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), com margem que permite resultado até 0,5% do PIB. O resultado primário representa o déficit ou superávit sem os juros da dívida pública.

Outras receitas

A equipe econômica avalia que a frustração com a arrecadação sobre dividendos vem sendo parcialmente compensada por outras fontes de receita, incluindo medidas adotadas nos últimos anos para ampliar a tributação de empresas e investimentos no exterior.

Ainda assim, a Receita Federal informou que continuará monitorando o desempenho da tributação dos dividendos e poderá revisar novamente a estimativa de arrecadação no próximo relatório bimestral, caso o ritmo de recolhimento permaneça abaixo do esperado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Subsídio de R$ 0,35 ao diesel não será retomado, diz ministro

Mesmo com petróleo a US$ 100, benefício continua suspenso
Economia Há 3 horas

Presidente defende investimento nas Forças Armadas

Empresa brasileira retomou produção de sistemas de defesa e espaciais

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Tarifa de 37,5% dos EUA atinge US$ 6,6 bi em exportações do Brasil

Medidas baseadas nas Seções 301 e 232 afetam comércio bilateral
Economia Há 5 horas

Com precatórios, previsão de déficit primário soma R$ 52 bilhões

Execução do Orçamento foi enviado ao Congresso Nacional
Economia Há 6 horas

Tarifa de 37,5% atingirá quase 4 mil produtos brasileiros, estima CNI

48,7% das exportações aos EUA estão sob alguma sobretaxa

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
17° Sensação
1.29 km/h Vento
99% Umidade
100% (3.99mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
18h02 Pôr do sol
Sábado
21° 14°
Domingo
22° 15°
Segunda
27° 15°
Terça
27° 17°
Quarta
23° 17°
Últimas notícias
Transportes Há 2 horas

Transporte intermunicipal de passageiros tem suspensão temporária e alteração operacional devido aos eventos climáticos no RS
Economia Há 2 horas

Receita prevê arrecadar R$ 17,2 bilhões com IR sobre dividendos
Justiça Há 2 horas

Justiça condena traficantes que mataram cantora Aline Borel
Esportes Há 3 horas

Alison dos Santos fatura 1º ouro nos 400m no Troféu Brasil com recorde
Economia Há 3 horas

Subsídio de R$ 0,35 ao diesel não será retomado, diz ministro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 -0,23%
Euro
R$ 5,78 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,12%
Bitcoin
R$ 344,097,62 -0,22%
Ibovespa
174,041,95 pts -1.52%
Mega-Sena
Concurso 3035 (23/07/26)
05
07
17
51
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7073 (23/07/26)
04
09
32
34
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3743 (23/07/26)
02
03
04
05
09
10
11
13
15
18
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2953 (22/07/26)
00
01
10
11
16
17
29
30
31
38
56
57
65
75
88
89
90
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2986 (22/07/26)
04
14
21
34
38
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias