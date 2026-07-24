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Data centers elevam demanda por filtragem de ar eficiente

A expansão dos data centers, impulsionada pela IA e pela digitalização, aumenta a atenção sobre qualidade do ar, eficiência energética e segurança ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/07/2026 às 12h38
Data centers elevam demanda por filtragem de ar eficiente
Magnific/Freepik

A expansão dos data centers tem ampliado a discussão sobre qualidade do ar, efici&ecirc;ncia ambiental e segurança operacional. Impulsionados pelo crescimento da inteligência artificial, da computação em nuvem e da digitalização das empresas, esses empreendimentos exigem estruturas robustas de climatização, ventilação, energia e controle ambiental.

Embora sejam essenciais para a economia digital, os data centers demandam atenção a fatores como consumo energético, geração de calor, circulação de grandes volumes de ar, geradores de emergência e controle de partículas. Quando esses aspectos não são bem planejados, podem aumentar preocupações relacionadas à efici&ecirc;ncia, à qualidade do ar e ao conforto ambiental nas instalações e áreas próximas.

Segundo José Lopes, diretor comercial da SpeedAir, especializada na fabricação e comercialização de filtros de ar e equipamentos de filtragem, a qualidade do ar deve ser considerada desde a fase de projeto. "Essas instalações demandam sistemas de climatização de grande porte, equipamentos que operam continuamente. Quando os projetos são bem concebidos, com sistemas de ventilação e filtragem adequados, os impactos ambientais são minimizados", afirma.

De acordo com o especialista, a preocupação não envolve apenas a proteção de servidores e componentes eletrônicos. "A qualidade do ar deve ser considerada desde a fase de projeto, garantindo não apenas a proteção dos equipamentos, mas também o conforto e a segurança das pessoas que trabalham ou vivem nas proximidades", explica.

Um dos principais desafios desse tipo de operação é controlar grandes cargas térmicas com efici&ecirc;ncia energética. Como os equipamentos funcionam continuamente, os sistemas de climatização precisam manter temperatura e umidade dentro de parâmetros rigorosos. Data centers contam com geradores de emergência, que embora sejam acionados em situações específicas ou testes programados, exigem atenção quanto às emissões.

"O principal desafio é controlar grandes cargas térmicas com efici&ecirc;ncia energética. Sistemas de climatização funcionam continuamente para manter temperatura e umidade dentro de parâmetros bastante rigorosos. Sem filtragem adequada, pode haver maior acúmulo de partículas nos equipamentos, redução da efici&ecirc;ncia dos sistemas e aumento do consumo energético", destaca Lopes.

Partículas em suspensão, poeiras, gases e outros contaminantes representam riscos para equipamentos e pessoas. Dentro do data center, podem comprometer componentes eletrônicos sensíveis, aumentar a necessidade de manutenção e reduzir a vida útil dos ativos.

Para trabalhadores, prestadores de serviço e equipes de manutenção, o controle inadequado da qualidade do ar pode favorecer desconforto respiratório e exposição desnecessária a contaminantes. "O foco deve estar sempre na prevenção, por meio de soluções eficientes de ventilação e filtragem", orienta o diretor comercial da SpeedAir.

Nesse contexto, os sistemas de ventilação, climatização e filtragem desempenham papel essencial. A ventilação contribui para a renovação e distribuição adequada do ar, a climatização controla temperatura e umidade, enquanto a filtragem atua na retenção de partículas e contaminantes.

"Quando ventilação, climatização e filtragem trabalham de forma integrada, é possível aumentar a efici&ecirc;ncia energética, reduzir riscos operacionais e proporcionar um ambiente mais seguro para os profissionais que atuam na instalação", explica José Lopes.

A escolha correta dos filtros de ar também é decisiva para equilibrar desempenho operacional, economia de energia e menor impacto ambiental. Um filtro inadequado pode aumentar o esforço dos ventiladores e sistemas de climatização ou não oferecer o nível de proteção necessário para a aplicação.

Segundo Lopes, a especificação deve considerar fatores como classe de efici&ecirc;ncia, perda de carga, vazão de ar, tipo de contaminante e características da operação. "Um sistema corretamente especificado reduz o esforço da climatização, prolonga a vida útil dos componentes, diminui a frequência de manutenção e contribui para uma operação mais sustentável", afirma.

A manutenção preventiva é outro ponto crítico em empreendimentos de alta demanda energética. À medida que os filtros retêm partículas, ocorre o aumento da perda de carga, exigindo maior esforço dos sistemas de ventilação e climatização. Esse processo pode impactar o consumo de energia e comprometer a estabilidade operacional.

"O monitoramento periódico permite identificar o momento correto para substituição dos filtros, evitando tanto trocas antecipadas quanto atrasos que possam gerar desperdício de energia ou riscos aos equipamentos", explica o especialista.

Com a expansão dos data centers, cresce a necessidade de projetos que considerem qualidade do ar, efici&ecirc;ncia energética e responsabilidade ambiental. Isso inclui especificação técnica adequada, monitoramento contínuo, manutenção preventiva e uso de filtros compatíveis.

"Na SpeedAir, entendemos que cada data center possui características específicas, mas alguns princípios são fundamentais em qualquer projeto. O primeiro é realizar uma especificação técnica adequada dos sistemas de filtragem, considerando normas nacionais e internacionais", afirma José Lopes.

O especialista reforça que o sistema de climatização deve ser dimensionado para trabalhar em conjunto com a filtragem. "É essencial buscar o melhor equilíbrio entre desempenho, consumo energético e confiabilidade", finaliza.

À medida que a economia digital avança, os data centers passam a ocupar papel estratégico na infraestrutura das empresas e das cidades. Nesse cenário, a filtragem de ar deixa de ser apenas um recurso técnico de proteção dos equipamentos e passa a integrar uma agenda mais ampla, ligada à efici&ecirc;ncia, à segurança das pessoas, à qualidade ambiental e à continuidade das operações.

Para mais informações, basta acessar: https://speedair.ind.br/

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