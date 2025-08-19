Terça, 19 de Agosto de 2025
Infinix divulga teaser de novo smartphone gamer

Com tela curva AMOLED de 144Hz, carregamento rápido de 45W, câmera de 64MP e chipset D7300, Infinix faz parceria com PUBG Mobile e posiciona novo s...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/08/2025 às 11h10
A Infinix confirma que o smartphone NOTE 50S chega ao Brasil com a parceria global firmada com o PUBG Mobile. O anúncio é feito por meio de um teaser oficial divulgado nas redes sociais e reforça o posicionamento do modelo no segmento gamer. Com isso, a marca sinaliza que o dispositivo atende às exigências de desempenho gráfico em jogos competitivos, alinhando-se à sua estratégia de conquistar o público que busca performance em games mobile.

O NOTE 50S conta com tela curva AMOLED 3D de 6,78 polegadas e taxa de atualização de 144Hz, voltada à fluidez visual em games e navegação intensiva. A curvatura de 55° foi projetada para oferecer um campo de visão mais imersivo, algo valorizado tanto em jogos quanto no consumo de mídia.

Entre seus recursos está o carregamento rápido de 45W, que proporciona recargas em menos tempo, ideal para quem utiliza o aparelho de forma contínua ao longo do dia. O sistema é complementado por uma bateria de alta capacidade (ainda não detalhada), pensada para manter a autonomia mesmo em uso intensivo.

O processador é o D7300, fabricado em processo de 4nm, conhecido por equilibrar eficiência energética e performance gráfica. A memória chega até 16GB, com 8GB físicos e até 8GB adicionais via software, o que favorece a execução de aplicativos simultâneos, jogos e navegação sem travar.

Na parte de imagem, o NOTE 50S vem com câmera principal de 64MP, voltada para capturas de alta definição e uso versátil em diferentes condições de iluminação. Embora o foco do aparelho esteja no desempenho, o recurso fotográfico é mais um elemento que amplia seu apelo entre usuários multitarefa.

Com essas especificações, a Infinix reforça seu posicionamento no segmento intermediário premium, mirando consumidores que buscam desempenho com foco técnico, mas também valorizam soluções integradas de visual, energia e resposta de sistema. O aparelho está disponível nas cores Titanium Grey e Marine Drift Blue com exclusividade pela shopee.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
