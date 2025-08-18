BeeFood é selecionada para o Inova Startups 2025

A BeeFood - Sistema para Restaurantes e Deliveries foi selecionada para participar do Inova Startups 4ª edição – 2025, programa para desenvolvimento de startups que alia investimento financeiro e uma Jornada de Aceleração e mentorias composta por três fases, com temas e habilidades voltadas a empreendedores que almejam escalar seus negócios.

O Inova Startups é resultado da união entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), BossaInvest, Raja Ventures, Unifique e BRDE. O programa é um dos pioneiros ao unir investimento e conhecimento para startups de todo o Brasil.

A BeeFood foi criada em 2023, em Sorocaba (SP), com o propósito de digitalizar o setor gastronômico e facilitar o dia a dia de quem vive da cozinha. Recentemente, a empresa recebeu em seu sistema de restaurantes um valuation de R$ 20 milhões.

A food tech desenvolveu uma aplicação que unifica toda a gestão do salão, delivery, fiscal e gestão do restaurante. Sendo uma das únicas do mercado com PDV, delivery próprio, cardápio digital, WhatsApp com inteligência artificial, integração com diversos marketplaces do mercado (iFood, 99Food, Rappi, Meituan, Aiqfome e outras), mesas/comandas, aplicativo para o garçom, aplicativo para entregadores, totem de autoatendimento, estoque, financeiro, CRM e mais.

A BeeFood nasceu como resultado de uma pivotagem estratégica da BeeTech, software house especializada em sistemas de gestão. Após anos desenvolvendo soluções sob demanda, a equipe percebeu a necessidade de micros, pequenos e médios restaurantes que tinham dificuldade para organizar operações, atender bem e vender mais com tecnologia acessível.

“Nos inscrevemos no programa e, para nossa surpresa, recebemos uma ligação informando que estávamos entre as startups selecionadas para participar do programa nacional de aceleração de startups INOVA”, conta Rafael Muscari, CEO e sócio-fundador da BeeFood. “Foram mais de 1.100 empresas inscritas e apenas 17 escolhidas, uma taxa de aprovação de apenas 1,44%”, explica.

Muscari acredita que o programa INOVA pode impulsionar o crescimento da BeeFood em termos de networking, mentorias e acesso a investidores. “O programa nos conecta com a rede de investidores da Bossa Nova, um dos maiores fundos de venture capital da América Latina. Além disso, temos acesso a uma grade de capacitação com especialistas, além da troca com outras startups selecionadas e participantes das edições anteriores”, completa.

Bruno Galli, CTO e sócio-fundador da BeeFood, chama a atenção para a relevância de um programa como o INOVA para fortalecer o ecossistema de startups no Brasil. “O que acontece aqui em termos de troca entre os empreendedores e mentores é algo que dificilmente ocorreria fora desse ambiente”, pontua.

“Participamos de discussões sobre tecnologia, marketing, produto, ICP, cultura, máquina de vendas, growth hacking, tudo isso em um espaço colaborativo, com acesso a mentores experientes e especializados”, acrescenta.

Atualmente, a empresa reúne a maior concentração de clientes no estado de São Paulo, mas pretende mudar o cenário através do impulso proporcionado pelo programa. “Com o apoio do programa, queremos aprofundar nossa atuação em estados estratégicos como Santa Catarina e Paraná, onde estamos desenvolvendo parcerias importantes - como com o influenciador Daniel Scott”, revela o CTO.

Ainda segundo Galli, o INOVA tem permitido ampliar o relacionamento da BeeFood com influenciadores, testar novas tecnologias e aprender com experiências concretas de outros empreendedores. “É um ambiente de crescimento coletivo, onde podemos evitar erros ao conhecer estratégias que já foram testadas por outros”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: http://beefood.com.br