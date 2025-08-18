Segunda, 18 de Agosto de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasileiro conquista 1º lugar em competição internacional nos Estados Unidos

Thiago Osório de Mello, representando o Brasil, conquistou o título de aluno mais criativo do mundo em um dos maiores torneios internacionais de de...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/08/2025 às 13h04
Brasileiro conquista 1º lugar em competição internacional nos Estados Unidos
Divulgação Adobe

O Brasil é o grande vencedor da edição 2025 do Adobe Certified Professional World Championship — o Campeonato Mundial dos Alunos Certificados com Tecnologias Adobe, que ocorreu entre 27 e 30 de julho em Orlando, Flórida (EUA).

Criado há 16 anos para estimular a criatividade de estudantes de design, ilustração, publicidade, fotografia e artes, o Campeonato Mundial tem como objetivo premiar os novos profissionais que se utilizam de técnicas possibilitadas pelas ferramentas Adobe, e engloba mais de 90 países.

Thiago Mello, estudante do curso Técnico em Computação Gráfica do Senac Sorocaba, já havia sido o vencedor da etapa brasileira da competição, na ocasião em que assegurou a vaga para a final nos Estados Unidos. Pela medalha de ouro, levou para casa um prêmio de US$ 8.000,00.

Mello, que é aluno do Programa Senac de Gratuidade, explica que: “A participação na competição foi um grande desafio que testou todas as minhas habilidades. Além disso, é uma oportunidade de inspirar outras pessoas, de demonstrar que é possível sonhar e realizar”.

Para Alex de Lima Cabral, coordenador da área de Aplicativos, Computação Gráfica e Internet do Senac São Paulo, a vitória de Thiago é motivo de orgulho e comprova o papel transformador da educação técnica. “Essa conquista mostra o talento dos nossos alunos e o impacto do trabalho dos nossos docentes”, destaca.

Participação brasileira

O outro representante brasileiro no mundial, Lucas Maia, estudante do Cesupa de Belém (Pará), ficou com a quarta colocação. Segundo Ty Kenworthy, diretor de desenvolvimento de negócios da Certiport, mestre de cerimônias e organizador dos mundiais da Adobe e Microsoft, “A edição deste ano do Campeonato Mundial foi incrível, uma vez que o nível da competição era altíssimo, com os estudantes demonstrando criatividade e habilidades”.

Rodrigo Arndt, executivo da Adobe Brasil, afirma que a “participação de estudantes é estratégica para ampliar a presença da empresa no país, destacando o Senac São Paulo como uma grande parceria nessa iniciativa”.

Já Álvaro Venegas, diretor da ENG DTP & Multimídia, organizadora da Seletiva Adobe Brasil, exalta a edição de 2025 como “a melhor participação do Brasil no Campeonato Mundial. Os brasileiros comprovaram a força demonstrada nos últimos anos, conquistando não só a medalha de ouro, como o quarto lugar. Provando a força criativa dos estudantes brasileiros”. Segundo Venegas, “o Campeonato Mundial é um evento de extrema importância para os jovens talentos que desejam se destacar no universo do design, criatividade e tecnologia. Essa iniciativa é uma vitrine para novos profissionais, que os desafia a explorar seu potencial, inovar e se conectar com as principais tendências do mercado”.

Desde 2021, o Brasil participa com duas vagas para a final. O país já havia conquistado as medalhas de prata em 2021 e 2022, e o bronze em 2023, demonstrando a força criativa do aluno brasileiro.

Em 2024, a Seletiva Adobe Brasil, braço brasileiro da competição, que conta com parceria da Adobe Brasil e a ENG DTP & Multimídia, teve mais de 150 inscrições vindas de vários estados brasileiros. Já a edição deste ano contou com a participação de 189 estudantes vindos de 126 Instituições de ensino credenciadas, um novo recorde para o evento, e incluiu Instituições de Ensino da região Norte do país, pela primeira vez.

O corpo de jurados da Seletiva Adobe Brasil, composto por professores de renomadas universidades, atuou com precisão e rigor, garantindo a seleção dos mais bem preparados, tecnicamente e criativamente, no cumprimento e observação das regras.

Seletiva 2026

O credenciamento de Instituições de Ensino para a participação de seus alunos na Seletiva Adobe Brasil 2026 já começou. As instituições de ensino interessadas podem fazer suas inscrições pelo site: www.eng.com.br/cert.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de imagens Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Evolução da indústria aponta mais automação e menos acidente

Avanço da indústria brasileira rumo à produtividade com responsabilidade relaciona automação e segurança operacional e sete em cada dez empresas já...

 Divulgação TexNeo
Tecnologia Há 1 hora

Empresa têxtil de Indaial confirmada no Febratex Summit

Canal de conteúdo da empresa integra programação com palestras sobre inovação, sustentabilidade e futuro do setor têxtil
Tecnologia Há 2 horas

Golpes digitais afetam 29% dos consumidores em todo o mundo

Especializada em detecção inteligente de ameaças, Lynx Tech lista sete orientações para evitar cair em golpes bancários

 WAVESEG
Tecnologia Há 3 horas

Waveseg desenvolve tecnologia brasileira para o surf

Empresa brasileira apresenta sistema patenteado de propulsão de ondas que utiliza hidrogênio verde, com foco em eficiência energética, segurança e ...

 (Reprodução/GoodStorage)
Tecnologia Há 3 horas

Apartamentos pequenos impulsionam self storage em SP

Com imóveis cada vez mais compactos, moradores de apartamentos da capital buscam soluções externas para organização e bem-estar. Setor de self stor...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 26°
24° Sensação
3.26 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h02 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Terça
25° 15°
Quarta
20° 11°
Quinta
22° 10°
Sexta
27° 15°
Sábado
17°
Últimas notícias
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova projeto que torna hediondo o crime de subtração de criança
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova obrigação de condomínios adotarem medidas para a proteção de crianças
Câmara Há 9 minutos

Conselho de Ética faz novo sorteio para escolha de relator em processo contra André Janones
Câmara Há 24 minutos

Seminário aborda questões relacionadas a parentalidade e cuidado
Câmara Há 24 minutos

Comissão aprova proposta para classificar organização criminosa armada como crime hediondo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,42%
Euro
R$ 6,33 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 667,853,70 -0,99%
Ibovespa
137,826,23 pts 1.09%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6802 (16/08/25)
05
10
31
75
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3471 (16/08/25)
01
02
03
05
06
11
13
16
17
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2810 (15/08/25)
03
04
06
08
20
22
28
33
37
44
53
54
55
58
61
63
73
77
82
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2847 (15/08/25)
01
08
31
32
39
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias