Empresa têxtil de Indaial confirmada no Febratex Summit

Canal de conteúdo da empresa integra programação com palestras sobre inovação, sustentabilidade e futuro do setor têxtil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/08/2025 às 12h19
A Texneo confirma presença na edição 2025 do Febratex Summit, que ocorre de 19 a 21 de agosto, no Parque Vila Germânica, em Blumenau (SC). Em sua terceira participação consecutiva no evento, a empresa destaca o canal de conteúdo Texplay como eixo central de suas atividades, com foco na disseminação de conhecimento técnico voltado à indústria da moda.

Localizado no estande 32, o espaço da marca foi projetado para estimular o compartilhamento de experiências, promover conexões entre profissionais do setor e debater práticas aplicadas à cadeia produtiva da moda. A proposta é apresentar o Texplay como um ambiente de diálogo com a indústria, conectando conteúdos técnicos às etapas de criação e desenvolvimento de produtos.

O Febratex Summit é um evento bienal que discute a transformação digital e sustentável da indústria têxtil, reunindo representantes de toda a cadeia produtiva, da matéria-prima ao varejo. A participação da Texneo está alinhada à proposta do evento, com a oferta de um espaço voltado ao conhecimento técnico e criativo baseado em experiências práticas.

O canal Texplay, criado pela Texneo, tem como objetivo ampliar o acesso à informação sobre inovação, tendências e desafios do setor. “O Texplay reafirma o compromisso da empresa com a educação continuada para o setor têxtil. Ao compartilhar visão de futuro e práticas inovadoras, reforça-se o papel da informação como vetor de transformação da cadeia produtiva”, afirma Carla C. B. Schork, diretora de Novos Negócios da Texneo e co-idealizadora da iniciativa.

Além da presença com estande, a programação da empresa inclui duas palestras no evento. No dia 19 de agosto, às 18h, Carla Schork apresenta o tema “Visão 2030: transformações e impactos no cenário da indústria têxtil”, abordando possíveis caminhos futuros do setor. No dia 20, às 19h, Francisleine Tomazoni Axt, gestora de ESG da Texneo e presidente do Instituto Texneo, conduz a palestra “ESG como propósito, inovação e movimento para a transformação”.

A sustentabilidade integra as diretrizes institucionais da Texneo. Em 2024, a empresa informou a transformação de 6,7 milhões de garrafas PET recicladas em malhas e conquistou certificações como RCS, I-REC e ABVTEX – Ouro. No mesmo ano, foi lançado o Instituto Texneo, responsável por ações como a campanha Produto do Bem, que destinou parte do lucro líquido de produtos da linha TexneoGreen para a doação de cestas básicas. Em dezembro de 2024, foram entregues 153 cestas, em parceria com instituições como o Rotaract Indaial e a APAE Blumenau.

Serviço

Evento: Febratex Summit 2025

Data: 19 a 21 de agosto de 2025

Local: Parque Vila Germânica – Blumenau (SC)

Estande: Nº 32

Palestras

“Visão 2030: transformações e impactos no cenário da indústria têxtil”

Data: 19 de agosto (terça-feira) | Horário: 18h às 18h50

Palestrante: Carla C. B. Schork

Local: Espaço Talks 3

“ESG como propósito, inovação e movimento para a transformação”

Data: 20 de agosto (quarta-feira) | Horário: 19h às 19h25

Palestrante: Francisleine Tomazoni Axt

Local: Espaço Talks 2

