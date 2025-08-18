Segunda, 18 de Agosto de 2025
Apartamentos pequenos impulsionam self storage em SP

Com imóveis cada vez mais compactos, moradores de apartamentos da capital buscam soluções externas para organização e bem-estar. Setor de self stor...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/08/2025 às 10h18
Apartamentos pequenos impulsionam self storage em SP
(Reprodução/GoodStorage)

A crescente verticalização das grandes cidades, somada ao aumento da oferta de apartamentos compactos, está transformando a forma como os paulistanos lidam com seus espaços, segundo o Papo Imobiliário. Em 2024, 83% dos novos apartamentos da capital já possuíam menos de 45 metros quadrados, contra 75% no ano anterior. Além disso, 22% das novas unidades têm menos de 30 metros quadrados.

A GoodStorage é uma empresa que atua no segmento de armazenagem urbana e self storage, oferecendo boxes de 1 m² a 250 m², com contratos mensais e flexíveis. Seus espaços atendem desde famílias em processo de mudança, moradores de apartamentos compactos que precisam guardar itens sazonais, móveis, documentos ou equipamentos de trabalho e lazer, até pequenos e médios empreendedores que precisam de espaço para estoque ou mesmo como um espaço de trabalho.

"Apesar dos apartamentos estarem encolhendo, nossas vidas continuam repletas de memórias e objetos valiosos. O self storage permite que as pessoas preservem o que importa, sem abrir mão do conforto e da organização em seus lares, especialmente nas áreas mais densas de São Paulo," explica Thiago Cordeiro, fundador e CEO da GoodStorage.

Com mais de 50 prédios, em bairros centrais como Pinheiros, Aclimação, Vila Olímpia, Bela Vista e Mooca, o acesso aos pertences tende a ser mais prático. A infraestrutura urbana visa ajudar a reduzir o custo logístico de transporte e os impactos ambientais.

O modelo, já popular em modernas metrópoles como Nova York, Londres e Tóquio, se fortalece no Brasil em meio à valorização de soluções compartilhadas, uso racional de recursos e transformação dos hábitos de moradia.

Segundo a empresa, armazenar virou sinônimo de mobilidade, organização, praticidade e até de sustentabilidade, quando o olhar se volta à redução de deslocamentos, à otimização da infraestrutura urbana e à integração com os fluxos do dia a dia.

“Na GoodStorage, a gente acredita que armazenar não é apenas sobre guardar objetos: é transformar a maneira como as pessoas vivem, trabalham e se conectam com as cidades. Por isso, seguimos investindo em localizações estratégicas e tecnologia de ponta, acompanhando de perto essa transformação que está remodelando os espaços urbanos e suas rotinas. Desenhar um futuro mais promissor também passa por reavaliar o que faz a cidade funcionar”, finaliza o CEO.

Com a proposta de ser uma extensão da casa dos paulistanos, a GoodStorage tem apostado na digitalização do atendimento como forma de aumentar a segurança e a agilidade aos seus locatários.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
