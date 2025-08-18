ERP vhsys conecta lojas físicas a mais de 70 marketplaces

A vhsys, plataforma de gestão voltada para micro e pequenos negócios, acaba de lançar uma integração que conecta lojas físicas a mais de 70 marketplaces e plataformas de e-commerce. A novidade tem o objetivo de facilitar a entrada de lojistas físicos no comércio digital, permitindo que o empreendedor controle estoque, preços, pedidos e cadastro de produtos em múltiplos canais, tudo em um só lugar.

De acordo com Reginaldo Stocco, CEO da vhsys, o objetivo é abrir caminho para que pequenos negócios tradicionais vendam on-line sem precisar de investimentos altos ou conhecimentos técnicos avançados. “Muitos lojistas ainda têm receio de entrar no digital porque não querem ter que aprender a operar várias plataformas diferentes. A proposta é tornar isso viável, prático e acessível”, destaca.

A ideia é que o lojista físico transforme sua loja em uma operação multicanal, girando estoque parado e ganhando alcance nacional sem sair do sistema que já usa no dia a dia. “Nosso papel não é prometer resultados irreais, mas dar o primeiro passo junto com o empreendedor. Queremos que ele siga no balcão da loja, mas tenha condições de vender para todo o Brasil com poucos cliques”, completa Reginaldo.

O cliente da vhsys paga uma mensalidade fixa e um valor adicional por pedido excedente, independentemente da quantidade de canais conectados ou do volume de produtos. A ferramenta funciona com uma mensalidade fixa e cobrança por pedido que excede o plano, sem limite de produtos cadastrados ou de canais ativados — o que inclui nomes como Shopee, Amazon, Magalu, Americanas, Aliexpress, Shein, Casas Bahia, Renner, C&A, Netshoes e outros.

Sobre a vhsys

A vhsys é uma empresa de tecnologia especializada em soluções de gestão empresarial on-line, direcionadas para micro e pequenos negócios. No mercado desde 2011, a vhsys já atuou na simplificação da gestão de milhares de empresas, com mais de 22 milhões de notas fiscais emitidas e R$ 60 bilhões movimentados, tudo por meio do sistema. Mais informações: vhsys.com.br