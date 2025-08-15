Sábado, 16 de Agosto de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mercado aponta ERP como prioridade do 2º semestre

Com o fim do primeiro semestre, cresce a busca por eficiência e redução de riscos nas empresas, com o ERP se destacando como prioridade estratégica...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/08/2025 às 19h15

No início do segundo semestre de 2025, a implementação de sistemas de gestão empresarial (ERP) aparece entre as principais prioridades das companhias brasileiras, segundo especialistas e estudos de consultorias do setor. Levantamentos indicam que esses sistemas contribuem para ganhos de eficiência, redução de custos operacionais e maior integração dos processos, fatores que têm impulsionado sua adoção em diferentes segmentos.

Segundo estudo da Panorama Consulting Solutions, 95% das empresas relataram melhorias em seus processos após a adoção de um ERP, destacando a automatização de tarefas e a centralização de dados como principais ganhos. Esses sistemas têm se mostrado essenciais para aumentar a eficiência operacional em diversos setores.

A burocracia tributária brasileira segue como um grande desafio. Dados da Number Analytics indicam que empresas que implementam ERPs conseguem reduzir cerca de 20% dos custos operacionais e administrativos, graças à automatização e eliminação de tarefas repetitivas. Essa economia libera tempo valioso para as equipes se concentrarem em decisões estratégicas.

Para Guilherme Sallati, Diretor de Operações da Upper – consultoria Gold Partner da SAP há quase duas décadas – empresas que colocarem a tecnologia no centro da estratégia estarão mais preparadas para os desafios do mercado. Segundo ele, soluções como o SAP Business One trazem agilidade, integração e visibilidade em todos os processos. “A tecnologia deixou de ser um suporte e passou a ser um fator estratégico. Quem investir agora, sairá na frente”, destaca.

Não por acaso, o sistema de gestão vem sendo apontado como prioridade no segundo semestre. “Existe uma expectativa de aumento nos investimentos em soluções que combinam automatização, inteligência artificial e análise de dados em tempo real. A tendência é que essas ferramentas se tornem ainda mais centrais para a governança e conformidade fiscal das empresas”, afirma o Diretor de Operações.

Sallati ainda orienta que, antes de qualquer implementação, é fundamental que as empresas analisem seus indicadores, identifiquem gargalos e alinhem a tecnologia aos objetivos estratégicos. Essa abordagem, segundo ele, é o que garante resultados consistentes e sustentáveis no segundo semestre.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação/TOTVS
Tecnologia Há 9 horas

Palco Mundo Pessoas no CONARH 2025 terá transmissão ao vivo

Lideranças da Bayer, Suzano, Heineken, Magalu, OLX, MasterCard, Natura, RD Saúde, além de influenciadores e especialistas de RH, discutem temas de ...

 Imagem: Freepik.com
Tecnologia Há 14 horas

Empresas ampliam investimentos em inteligência artificial

Adoção da tecnologia cresce, impulsionada por ganhos em produtividade, decisões mais estratégicas e novas exigências do mercado

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 14 horas

Resposta rápida vira diferencial competitivo na era digital

Estudo revela impacto de interações demoradas na experiência do cliente. Especialista da Longfy explica como a automação comercial pode ajudar empr...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 15 horas

Uso de agentes autônomos de IA exige preparo e governança

Soluções de inteligência artificial (IA), como os agentes autônomos, passaram por um salto evolutivo nos últimos anos, avalia Daniel Parra Moreno, ...

 DC Studio on Freepik
Tecnologia Há 1 dia

Wearables ampliam presença e influenciam o mercado

Mercado brasileiro de tecnologias vestíveis cresce 6,4% e ganha novos players, com destaque para a Ótica Center, que desenvolve smartglasses

Tenente Portela, RS
11°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
11° Sensação
1.88 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
18h14 Pôr do sol
Domingo
23° 11°
Segunda
23° 12°
Terça
26° 17°
Quarta
21° 12°
Quinta
23° 10°
Últimas notícias
Economia Há 4 horas

Apex amplia ação nos EUA para apoiar empresas atingidas pelo tarifaço
Justiça Há 4 horas

STF mantém decisão que anulou processo contra Palocci na Lava Jato
Internacional Há 7 horas

Governo brasileiro condena criação de novos assentamentos na Palestina
Internacional Há 7 horas

Trump e Putin encerram reunião sem acordo, mas com diálogo "produtivo
Justiça Há 7 horas

Viúva de militante morto pela ditadura recebe indenização

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,02%
Euro
R$ 6,32 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 672,317,47 +0,11%
Ibovespa
136,340,77 pts -0.01%
Mega-Sena
Concurso 2901 (14/08/25)
02
20
28
38
44
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6801 (15/08/25)
14
16
18
29
32
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3470 (15/08/25)
01
04
05
07
08
10
12
13
14
18
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2810 (15/08/25)
03
04
06
08
20
22
28
33
37
44
53
54
55
58
61
63
73
77
82
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2847 (15/08/25)
01
08
31
32
39
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias