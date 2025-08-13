Quinta, 14 de Agosto de 2025
SP terá mutirão histórico no sábado por reconhecimento de paternidade

Prazo para se inscrever termina nesta quarta

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/08/2025 às 17h41
Neste sábado (16), a Defensoria Pública do Estado de São Paulo vai promover o maior mutirão de sua história dedicado ao reconhecimento de paternidade. Chamado de "Meu Pai Tem Nome", o mutirão é parte de uma mobilização nacional do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) que busca enfrentar um dos maiores desafios da infância brasileira: a ausência paterna.

O objetivo desta ação é assegurar direitos básicos das crianças, como o acesso à herança, a benefícios previdenciários e, principalmente, o direito à identidade e ao vínculo familiar.

Para participar do mutirão, é necessário fazer uma inscrição prévia até a noite de hoje (13).

Um balanço parcial da defensoria informa que, até o momento, foi registrado um recorde de inscrições, com mais de 2 mil famílias confirmadas para participar do mutirão no estado de São Paulo.

Só no estado de São Paulo, 27.384 crianças foram registradas em 2024 sem o nome do pai na certidão de nascimento , de acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), em 2024.

Exames de DNA

Como parte da ação, serão oferecidos exames de DNA gratuitos, orientação jurídica, encaminhamentos para conciliação e reconhecimento extrajudicial de paternidade.

De acordo com a Defensoria de São Paulo, o mutirão será oferecido em mais de 50 unidades do órgão, que estão espalhadas pelo estado de São Paulo e que podem ser consultadas pelo site .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
